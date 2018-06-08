陈伟星惊爆“比特币首富”李笑来欠3万比特币且涉赌

来源：链得得

知名投资人陈伟星刚刚再发朋友圈，八个排比句问题追问EOS透明度。更爆出猛料：“比特币首富”（李笑来）是伪首富，对外欠他人3万个比特币，募集来的部分比特币还打入了在线赌博网站，是洗钱还是涉赌？

近日，陈伟星连续质疑EOS，也引发了争议和被围攻。以下是陈伟星今日最新发布朋友圈全文：

“通常情况下投资者对于投资对象的财务情况和开发运营情况都是要求透明开放与负责任的。为啥我希望和大家一起搞清楚大家的投资对象的问题：不透明、不负责、过度圈钱、设计扭曲，你们却反而攻击我？用伪区块链概念“操作系统”、“链的爸爸”、可操控的Dpos中心化问题、脆弱安全性、各种自媒体喊单操控市场为啥不能质疑？Block.one募集了中国人几十亿美元却彻底撇清责任的“协议声明”，为啥不能质疑？第一个为EOS喊单的“比特币首富”还欠着别人3万个比特币你们知道吗？“伪首富”发十几个项目，募集EOS放进自己的口袋，喊单起来再套现给自己，你们管过吗？“伪首富”把募集的比特币打进了Just-dice赌场洗钱或者输掉，你们管过吗？在各种社交平台喊概念销售代币的某猫明知BM的贪婪又神叨叨的喊单你们知道吗？所有的公共财富都应该被监督和合理使用，这难道不应该是大家的共识！？？？”

陈伟星还在朋友圈公开了李笑来将比特币打入赌博网站的地址和记录：