50编辑运作近千公众号估值38亿 瀚叶股份为何说合理

澎湃新闻记者 陈宇曦

针对38亿元并购新媒体公司量子云的交易案，6月8日，浙江瀚叶股份有限公司（600226，瀚叶股份）举行了一场媒体说明会。

在这场说明会上，瀚叶股份董事长沈培今介绍，以2017年12月31日为评估基准日，量子云100%股权预估值为38亿元，参照该等预估值，经交易双方协商，标的资产的交易价格暂定为38亿元，具体利润承诺、补偿等事项，由上市公司与该等承诺主体另行协商确定，并签订《利润承诺补偿协议》。

对于高估值的质疑，瀚叶股份独立财务顾问民生证券代表居韬认为，具有合理性，“量子云本身是属于移动互联网广告行业，我们选取行业内发生的与本交易较为可比的10项案例，平均动态市盈率为14.65倍，瀚叶股份本次暂作价38亿元收购量子云股权的动态市盈率是14.3倍，略低于行业内可比交易案例的整体估值水平。”

不过，瀚叶股份方面未披露选择的是哪10项案例。

与此同时，仅有50位编辑人员，却运营着981个公众号的量子云，其内容质量、运营模式和持续盈利能力也受到质疑。

在6月8日的交流会上，量子云董事长兼总经理纪卫宁介绍，量子云编辑部的审稿流程中，一旦编辑提交的稿件出现了洗稿或者抄袭相关状况，会进行退稿，如果退稿率过高，会予以降薪或是辞退处罚，“对于稿件相关选题，还是希望以激励生活情感和各方面正向的文章为主体，在市场中属于符合主流价值观的文章，基本上不会对相关的法规法律有违背。”

自媒体创业新高度？981个公号估值38亿

注册地址在浙江德清的瀚叶股份，原本的主营业务是生物农药、兽药、 饲料添加剂产品、锆系列产品的生产与销售，在2017年开始向文化娱乐行业扩展，通过收购增加了网络游戏研发、代理发行及IP与源代码合作业务。2017年年报显示，瀚叶股份2017年的营业收入为13.17亿元，净利润为2.61亿元，总资产为54.5亿元。

4月27日，瀚叶股份发布公告称，将以发行股份及支付现金方式收购深圳量子云科技有限公司100%股权，交易对价为38亿元。其中，以现金方式支付 9.5亿元，以发行股份方式支付28.5亿元。

为此，瀚叶股份将向不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过10亿元。

瀚叶股份交易预案介绍，量子云是一家依托“微信生态圈”，专注于移动互联网流量聚集、运营及变现的新媒体公司。工商信息显示，量子云成立于2014年，注册资本500万元，法定代表人为纪卫宁，他也是量子云的董事长兼总经理。

目前，量子云主要依托微信社交平台开展业务，所运营的自媒体矩阵的商业。交易预案显示，量子云运营的微信公众号共 981个，涵盖了情感、生活、 时尚、亲子、文化、旅游等诸多领域，粉丝数量合计超过 2.4亿，其中粉丝数最高的微信公众号为卡娃微卡，粉丝达到1566.6万，粉丝数超过百万的号达到86个。

据新榜联合创始人、财务总监在瀚叶股份交流会介绍，2017年年度，量子云旗下包括”卡娃微卡”、“天天炫拍”、“心情相册”等十余个公众号入选新榜2017年中国微信五百强年榜。

创办四年，拥有上亿粉丝，量子云的创始团队却并非媒体人或是内容行业出身，其创始人李炯在腾讯工作十余年，另一位创始人喻策则曾供职于阿里。

根据瀚叶股份提供的量子云最近两年未经审计的合并财务报表，截至2017年底，量子云所有者权益为1.3亿元，2017年度营业收入为2.3亿元，净利润为1.53亿元；2016年营业收入为1.3亿元，净利润8713万元。

瀚叶股份称，2017年12月31日账面净资产为1.3亿元，预估值约为38亿元，较其净资产账面值(合并口径)增值36.7亿元，预估增值率2818.96%。

量子云估值两年暴增12倍，创始人却悄然提前低价出清股份？

瀚叶股份收购量子云，第一个争议点在于量子云短期飙升的估值。

从交易预案来看，量子云成立以来经过几次股权转让，在2016年10月整体估值为3亿元，在2017年3月估值达到6亿元，至2018年4月，创始人之一的李炯将持股全部转让给量子云法定代表人纪卫宁，量子云的估值攀升至20亿元。也是在4月，瀚叶股份对量子云收购的估值，给到了38亿元。

对于量子云估值短期存在较大差异的情况，瀚叶股份独立财务顾问民生证券代表居韬称，2017年外部财务投资者两次入股深圳量子云，一次是按照6亿估值，一次20亿估值。6亿估值标准是2016年全年业绩为基础，20亿的估值是考虑2017年业绩情况，所以存在估值差异。

对于创始人李炯在瀚叶股份收购量子云前夕，以较低的估值出清股份，居韬称，本次交易方案中，上市公司希望非财务投资者能够承担利润承诺补偿义务，但是李炯由于个人原因，不参与经营管理，他不愿意参加利润对赌，这是转让价格较低的第一个原因。

居韬称，考虑到李炯作为财务补充者获得提前变现等因素，经各方协商，李炯做出部分折让，“本次交易设置了一个差异化定价，不参与业绩承诺股东获得估值是在38亿的70%，26.2亿的基础上。这考虑到李炯提前变现因素，考虑再做出25%的折让，所以交易价格定为3亿元，这是最后李炯最后退出估值较低的原因。”

50位编辑如何运营981个公众号？

瀚叶股份董事长沈培今称，本次收购量子云的重大资产重组，有利于整合优质移动互联网推广业务资源。本次交易完成后，上市公司将增加移动互联网推广业务及腾讯社交广告业务，注入优质资产，将增强上市公司抗风险能力和盈利能力。

瀚叶股份独立财务顾问民生证券董事副总经理拜晓东介绍，量子云目前有公众账号一共是1036个，其中订阅号734个，服务号是265个，小程序37个。

不过，从量子云的实际情况来看，量子云在2016年及2017年编辑部门人数仅分别为16人与50人，50个人运营981个公号，如何保证公号内容质量、是否存在洗稿和抄袭等问题引发质疑。

瀚叶股份独立财务顾问民生证券董事副总经理拜晓东称，量子云编辑部的50人，其中43人负责编辑，包括对所有文章入库进行审核以及41个精品号进行日常的维护，其余7位系统运营人员是负责650个系统号最后的文章发布，量子云大部分作品是来自于作者投稿，“一个部分是正常的社会人员投稿，另外一部分是在校大学生投稿。”

尽管如此，量子云文章原创文章比例依然处于较低水平，拜晓东介绍，量子云在2017年添加了原创标识的文章是4067篇，占比是8.56%，创作类的文章大概是三万多篇，占比60%左右。

对于文章内容，量子云董事长兼总经理纪卫宁介绍，量子云旗下公号内容选题主要以情感、生活、时尚、亲子、文化、旅游体育等领域，受众主要为家庭女性，“选题立意主要推送的内容是温馨、和谐、积极、开朗，所以我们量子云内部都有系统相关的选题和选稿，查重相关的制度，严禁编辑团队去进行相关违规抄袭和洗稿的行为。”

现场有媒体提问，量子云的内容缺乏爆款，对此，纪卫宁称；“我理解爆款可能有几个方面，第一是广泛传播，暴力传播。第二是引起争议的话题。量子云旗下的公众号发布的文章刚才也说了，主要在情感、生活、亲子、文化、旅游、文体、体育方面。这类题材，其实是有很多爆款的。但是不容易出现争议。”

纪卫宁称，量子云在运作过程中，“始终坚持以大家比较喜好并且不会产生过多负面做为写作的方向。出现很多爆款，但不会出现争议。因为这样的一个过程，从而降低了整个运作过程的很大风险。所以量子云到现在，没有受过相关的国家相关监管部门的处罚。”

附：瀚叶股份交流会问答节选

问：2017年至今，量子云短期内估值大幅增长的合理性，以及的资产估值的合理性。

民生证券业务董事居韬：2017年外部财务投资者两次入股深圳量子云，一次是6亿，一次20亿估值。分别参照互联网行业标准。20亿估值考虑2017年全年业绩情况，存在这样的估值差异。

2018年4月，李炯转让量子云15%的股权对应估值20亿元，相比本次交易38亿元较低。

原因分以下几个方面：一，李炯自2016年转让量子云公司85%股权之后已经不再参与量子云的经营管理，仅作为股东保留了董事的职位。本次交易方案中，上市公司希望非财务投资者能够承担利润承诺补偿义务。但是李炯由于个人原因，不参与经营管理，他不愿意参加利润对赌。这是转让价格较低的第一个原因。

二，根据当时李炯、郑红燕、浆果晨曦签订的转让协议约定，李炯持有量子云股权期间及不再持有量子云股权之后的两年内，不得从事与量子云相同或相似业务。

李炯在上市公司停牌筹划重组期间，转让量子云股权，系出于他自身的一个职业发展、兴趣爱好等综合考虑。为解除作为量子云股东所付竞业义务而做出的选择。

李炯原来系腾讯公司的员工，对于软件产品和技术发展方面有自己的认识和判断。所以他在2016年转让量子云股权之后，李炯将他的主要经历放在他感兴趣的技术、创业孵化包括小程序领域。

在本次交谈谈判时，李炯向量子云实际控制人提出解除自己负担的义务，并提出转让股权作为交换想法。

三，李炯15%股权退出，实际获得了提前变现，由于本次交易价格也已经达到了他投资回报预期。所以他选择在这个时点，将所持有股权转让给纪卫宁。

四，本次转让在参照不承担业绩补偿义务股东所获得估值基础上，考虑到李炯获得提前变现等因素，经各方协商，李炯做出部分折让。本次交易设置了一个差异化定价，不参与业绩承诺股东获得估计是在38亿的70%，26.6亿的基础上。这考虑到李炯提前变现因素，考虑再做出25%的折让，所以交易价格定为3亿元，这是最后李炯最后退出估值较低的原因。

38亿元收购量子云100%股权估值的合理性，本次交易暂作价是基于评估机构，采用收益法对量子云100%股权价值，出具有预评估结果为基础。评估人员对管理层提交的盈利预测，所涉及的相关重大方面的预测逻辑和过程进行核查。并采用通行估值模型进行估算，估算过程中询问、检查、分析，在充分核查的基础上，得出的估值结论。截至目前，对标的公司评估尚未完成。根据评估师出具的正式报告评估结果定。最后也提到，尽快完成评估工作，这个中介机构，一定会勤勉尽责尽快完成工作。

量子云本身，是属于移动互联网广告行业，主营业务包括移动互联网推广、腾讯社交广告。我们选取行业内发生的与本交易较为可比的10项案例，平均动态市盈率为14.65倍，瀚叶股份本次暂作价38亿元收购量子云股权的动态市盈率是14.3倍，略低于行业内可比交易案例的整体估值水平。

从市场法结果看，上市公司收购量子云100股权，交易暂作价38亿元是具有合理性的。

问：标的资产经营的可持续性？

民生证券董事副总经理拜晓东 : 刚才老师提到两个问题，一个是我们量子云的原创比例不是很高，第二，量子云大概只有一百多人，能不能维持这么一个状况。量子云微信公众号的原创文章，微信公众号有一个功能叫做添加原创标识，这个功能是需要所有公众号的运营者自己主动申请，在文章上添加原创标识，通过微信平台会做一个后台的审查，如果通过了它会打上原创标。

对照微信平台对原创的定义，我们也统计了量子云报告期内，这两年发文的数量，根据微信后台的数据显示，量子云在2017年添加了原创标识的文章是4067篇，占比是8.56%，创作类的文章大概是三万多篇，占比60%左右，置入推广类的文章大概占9.24%，授权转载可能是4.85%，另外还有广告主供稿类的文章13.52%。

作为量子云来说。授权转载的文章这个不能添加原创标识，第二，由于广告主供稿类的文章也是不能添加的。第三，置入推广的文章因为涉嫌营销所以也不能添加，它（指原创标识）只能添加的是在编辑创作类，这部分我们比例比较低，主要有一个原因，就是对我们来说我们的运营模式不同：把订阅号分为精品号和系统号，有一些系统性文章是根据量子云的后台系统叫做粮仓系统，是每日从电脑里自动进行推广的，这个过程当中是没有办法进行一一标识的。我们也考虑到对每个文章要一一标识，去开启后台申请，会影响我们运营的节奏，所以我们没有对所有文章一一申请添加原创的标识。

第二，我们人数的问题，我们公司量子云目前截至现在来说，量子云目前有公众账号一共是1036个，其中订阅号734个，服务号是265个，小程序37个，这三类当中，小程序是没有群发信息功能的，服务号这边是每月可以发四条群发信息，每条最多八篇文章，这部分文章都属于广告主推荐的文章，所以它不涉及到编辑人员。因此，量子云的编辑人数与我们所推送的文章数量匹配性主要涉及的是订阅号。

目前来说，我们的订阅号一共是734个，量子云把订阅号分为系统号和精品号两个系统来管理。所谓精品号是指粉丝比较多，具有一定影响力的公众号。截至本回复出具之日，量子云一共有精品号52个，这类的公众号当中会匹配编辑人员对精品号的内容生成，广告排期进行管理，由主编或者编辑团队负责人对内容审核后再进行排期发布。而对于系统号来说，是由编辑部系统号运营人员通过通过量子云的后台系统粮仓系统进行管理，每期内容发布的时候，运营人员只需要在粮仓系统内通过勾选拟发布文章，然后根据广告排期对部分文章的广告进行替换、审核，然后生成发布文章。

目前来说，2017年末，量子云编辑部共有50人，其中编辑人员43个人，主要负责量子云41个精品号的管理，包括所有文章入库的审核工作，还有7位是系统号的运营人员，主要负责量子云650个系统号。

量子云董事长兼总经理 纪卫宁 : 量子云是在多个维度积极建立自己竞争优势，包括几个点：量子云通过建立微信公众号矩阵，降低了对单个公众号的风险依赖。市场常会传出一些大号受政策影响，但量子云账号非常多，有效化解了持续性的风险和持续依赖度。

量子云微信公众号矩阵建立大概介绍一下，量子云旗下最新有1036个公众号包含小程序，涵盖情感、生活、时尚、亲子、文化、旅游、体育等诸多领域。组建了相当规模的微信公众号矩阵。市场上比较著名的公众号包括“卡娃微卡”、“围炉夜读”等，都是新榜五百强里排名靠前的公众号，分别覆盖头部不同领域运营范畴。

在报告期内，对排名前十公众号做了一个收入调查，包括“卡娃微卡”等等，在2016年，排名前十公众号收入2800多万，收入占比22%。2017年上升到5000多万，占比21.7%，轻度下滑，集中度是没有上升的。说明我们对于头部公众号的依赖程度整个行业里非常低，减少了因为相关政策或者法规原因，或者是相关操作原因，导致的风险问题从而提高了我们公司的抗风险能力，所以我们的可持续度非常强。另外，我们量子云微信公众号的市场地位非常高。在2016年度和2017年度，行业权威机构新榜每年会出具中国微信500强排行榜，我们每年有10多个公众好进入500强。比如说在2016年“卡娃微卡”等账号进入500强，2017年“卡娃微卡”、“天天炫拍”、也进入中国微信500强年榜，排名前十。

另外，量子云不单纯依赖于公众号，一端是公众号，另外一端是相册，相册定位非常清晰，首先（量子云）相册（业务）是在2015年创作出来的，（是）整个微信第一家制作微信相册的公司。当时基本上占据市场空白。我们通过给公众号的用户提供在线相册制作，包括给他们提供高达数百个模板、增删图片、更换照片等，提供分享点赞机制，让相册使用用户快速上传照片、传播相关照片合辑。这也是量子云获取粉丝非常大的渠道，而且区别于行业的不同点。后来知道，在整个其他相册市场里，大部分在对我们进行仿照，他们的份额与我们相差非常大。2017年量子云相册总流量达到了，总PV数字是137亿次的PV，非常大的数字。比2016年的上涨5%。2017年量子云上传照片数量，换一种说法，是615724万张。2016年512250万张，涨幅20%。具体数字可以看中介机构的披露。大量用户在使用相册之后，并不需要关注公众号。同时根据这个过程，公众号和相册相关用户的运营过程，获得了非常清晰的用户画像。用户非常喜欢情感，非常喜欢购物，非常喜欢生活，非常喜欢相关的各类文章，所以我们对他们提供相关的文章推送。

刚才提到，我们有一整套的系统管理文章，我们的编辑、作者。我们通过账号定位，把账号分成两类账号，包括精品账号、系统账号。

在更高原创水准的持续文章，以及通过大规模管理投稿系统提供海量原创文章，对大规模公众号进行管理，这个管理系统在整个行业基本上是领先地位。其他公司并没有我们这样规模的公众号。我们持续通过深度运营公众号，通过纵向垂直类的公众号粉丝的相关引导，建立更高用户价值的过程，逐渐把海量公众号分为不同类别的相关用户从而提高用户单位价值，所以我们提供多元化变现方式。除了品牌的收入，包括CPS、CPC结算的整个全广告业务方式都提供，也为粉丝提供了多元化服务。包括了我们所说的网络文学小说平台服务。为整个量子云进一步拓展，除了广告之外，提供多元化的变现渠道。对于量子云本身成长具备信心，而且量子云拥有大量微信公众号。所以我们会在未来持续发觉深度价值。所以我们认为持续完成的业绩没有太大问题，非常有信心。

问：请问量子云旗下重要公众号在2016年、2017年、2018年至今的阅读数、粉丝数，粉丝转化率，以及公司在量子云粉丝基数方面有什么具体安排手段？

量子云董事长兼总经理 纪卫宁 : 量子云在2016年到2018年之间，处于高速发展（阶段），2016年底粉丝数量超过1.6亿，2017年底超过2.4亿，其他具体相关数据可以参照相关机构公开数据，接下来的话，我们对未来的几年，通过整个粉丝的成长和流量的成长，我们有以下措施。

通过优质的内容，让存量用户进行自然的粉丝的新增。本身也在提供各项用户服务，包括在线相册服务。可以大规模获取新客户和用户。也通过业务矩阵内的公众号互相推广方式，深度的垂直化的产生垂直维度的，比如说像生活类目、时尚类目、旅游类目，属于新的需求裂变。我们也通过第三方，包括官方机构，广点通获取相关粉丝，这是具体的状况。

问：为媒体质疑量子云目前运营的微信公众号中，以“卡娃微卡”为例，内容有些低俗，有标题党之嫌。量子云旗下的公众号，历史上是否存在违法违规的记录？或者说是因内容涉嫌虚假、夸大宣传、色情低俗、诱导分享关注、冒名侵权、虚假欺诈等封号的信息？结合公众号文章内容说明是否存在封号风险？根据艾媒咨询数据显示，2017年营运类微信公众号行业刷量行为调查中，存在刷量行为的微信公众号运营者占比多达86.2%。请问量子云是否有上述的行为？

民生证券董事副总经理拜晓东 : 买号我们是有这种情况的，这也是行业的通常做法，买号具体有两种方式，第一种方式通过收购股权获得公众号，第二种方式是直接购买公众号进行迁移，在这类当中，双方要向微信平台提出申请，然后根据微信平台的规定提供相关的资料，这个资料包括不限于双方的协议，另外还有律师需要提供这个函件，所以买号这种情况是有的。第二是买点击量，公众平台当中点击量的数我们按阅读量来，阅读量目前都是根据微信后台平台提供的第三方数据，我们也以管理者的身份登陆了平台给公司的数据接口，我们也查看了公司后台的相关数据，总体来说这个数据没有出现异常。而且另外一点，在去年的时候，微信展开了一次行动，在那次行动当中我们没有发现：明显掉粉丝和阅读量大幅下降的情况。

量子云董事长兼总经理纪卫宁 : 关于是否违反广告法和互联网广告暂行办法，量子云是不存在违反相关这两个规定的法律法规的情形的。

我国各地县级以上人民政府行政管理部门是广告监督管理机关负责广告法，互联网广告管理暂行办法等相关的规范互联网内容的法律实施。我们从深圳市市场监督局2018年2月份出具的证明，确认我们公司在报告期内没有违反市场和质量包括工商质量监督，知识产权，食品药品，医疗器械，化妆品相关的监督管理有关的法律法规的记录。根据广东省文化厅出具的《关于为深圳量子云科技有限公司等企业开具的无违法违规证明复函》等等这些相关的函件，确认了我们拥有《网络文化经营许可证》的相关公司从起效期起至2018年5月31日，并没有发现因为违反相关规定被有关部门进行行政处罚的记录。根据南山区文化局局市场执法大队开局的《证明》，相关的12家公司，量子云、量子物联等等自2016年1月份到2018年至今无相关的行政处罚记录。所以我们认为我们是不存在违反广告法和相关法规的。

另外，我们也特别强调一下在内容选题方面主要以情感，生活，时尚，亲子，文化，旅游体育等领域，受众主要为家庭女性，选题立意主要推送的内容是温馨、和谐、积极、开朗，所以我们量子云内部都有系统相关的选题和选稿，查重相关的制度，严禁编辑团队去进行相关违规抄袭和洗稿的行为。而且我们是一再强调，我们在实际运营中一定要树立正确的价值观，强化内容审核和信息把关机制，把符合主流价值观的内容长期运营的，才是我们整个新媒体矩阵发展坚实的基石。所以这块我们认为是进行了相关谨慎的管理。

第二个问题，提到量子云旗下是否有公众号被封的情况，量子云是有相关的账号是有受到一些微信相关处理的，相关账号粉丝大概占总粉丝数占比是0.3%，在2018年产生的收入不超过30块钱，所以它并未对我们公众号可持续的运营和发展造成本质上的影响。基本上可以忽略不计。旗下公众号也会受到一些短期的限制，包括1到7天的限制，但是都属于比较轻微，没有对我们正常流量以及正常的收入产生实质性的影响。我们本身整个管理体系也做了多方面的分类，包括文章的职务创作，我们划分了编辑创作和作者投稿，通过严格的稿件筛选程序去降低相关侵权的风险，这整个在传媒行业里面都是惯例了。大概第一个问题就是这样。

第二个问题提到关于诉讼问题，有一个诉讼是图片的版权侵权，这个诉讼的详情是在量子云和我们子公司，跟杭州快版这边有一个诉讼，后来我们友好达成和解，跟对方签署了摄影作品的合作协议，量子云也成为其长期客户，购买其摄影作品，前期未经同意使用的一百多张照片，我们大概支付利10.4万的费用，原告已经撤回诉讼了。我们为了避免再涉及知识产权相关的潜在风险，我们通过改善《内容发布管理制度》，强化我们的审核机制，来提升相关风险管理。我们对相关的责任包括编辑，包括投稿记者都会用奖励和惩罚措施。

第三，提到艾媒的那个数据，据我了解，整个微信生态圈主要的数据参照还是通过新榜为主。我也再次强调一下，我们知道微信是一个完全实名化，包括绑定身份证，绑定银行卡，完全实名化的强社交的系统，所以在微信上想对亿级以上的粉丝进行相关的刷量，基本上是不太可能的，所以我对艾媒相关的媒体不予置评，具体还可以跟我们新榜相关行业的专家再去交流一下。

问：交易预案显示，量子云旗下编辑员工人数分别为16名和50名，请介绍一下量子云编辑员工人数和公众号数量的匹配性。未来公司将如何加强对微信公众号合法合规经营的管理？

民生证券董事副总经理拜晓东 : 去年年底的时候，量子云的编辑部门人数是50人，在他们内部当中其实有43个人负责编辑，还有7个人负责系统运营。这43个人只干了两件事情，一个事情是对所有文章入库进行审核。第二件事情，他们是对他主要的41个精品号进行日常的维护，其余7位系统运营人员是负责系统号最后的文章发布。所以单个编辑人均推送精品号的数量2016年是4.47篇，2017年是1.56篇。而单个编辑人员，审核入库的文章数，2016年是7.19篇，2017年是4.08篇。这个可能跟外界认为，50个人对应四万篇文章的撰写发布，这可能是有一点跟量子云运作是有点差异的，量子云大部分作品是来自于作者投稿。

这里要跟大家介绍一下，量子云文章生成方式一共有四种方式：第一种是职务创作，包括两类：推广类、非推广类。推广类是由广告组提供素材，由编辑部人员自己编辑撰写；非推广类文章，是我们编辑人员，根据精品号属性不同进行推问。

第二种，来自于作者投稿，包括两块，一个部分是正常的社会人员投稿，另外一部分是在校大学生投稿。

第三部分，是授权转载，微信平台上有一个功能叫做白名单功能，这个功能是这样的，比如量子云有一篇文章要进入这个名单我要自己进行申请，第二微信平台进行审核通过后进入这个名单库中，第三如果另外一家公司要用这篇文章，要向量子云进行申请，经过同意后才可以进行转载。对于我们来说，我们授权转载的都是进入微信白名单库里的，并得到对方允许的文章。

第四部分，广告主供稿，直接是由广告主整篇文章，不需要编辑人员进行参加，只需要对它的内容、形式进行审核。

量子云董事长兼总经理纪卫宁 : 我们为了增强相关文章的合规性，在整个编辑部的审稿流程里面是设定了系统，对于编辑日常管理过程中，如果发现了比如说一旦提交的稿件出现了洗稿或者抄袭相关状况，我们会给退稿。如果相关退稿率高的话，可能会予以辞退，一部分编辑可能会对他进行降薪或者是相关的处罚。所以我们会严格进行相关的管理。

对于稿件的相关选题，还是希望以激励生活情感和各方面的正向文章为主体。所以读者阅读相关文章的时候会有比较好的相关感受。以及这个文章，也是在市场中属于，符合主流价值观的文章，基本上不会对相关的法规法律有相关违背。所以我们一直在打造这样的团队。这样一整套的管理机制，在行业里据我了解还算是领先的，先进的。而且也是参照了传统媒体和传统电视、报业集团的相关运作机制，所以在市场上也是被认可的。

问：量子云的内容缺乏爆款，甚至版权存在一定的风险，公司未来如何避免这样的问题？

量子云董事长兼总经理纪卫宁 : 我理解爆款可能有几个方面，第一是广泛传播，暴力传播。第二是引起争议的话题。量子云旗下的公众号发布的文章刚才也说了，主要在情感、生活、亲子、文化、旅游、文体、体育方面。这类题材，其实是有很多爆款的。但是不容易出现争议。

我们也知道，按照目前现行国内相关政策来说，如果你是一些比较正向的文章，产生广泛的传播。基本上是符合社会主义核心价值观的。立意也是正面的。但是一旦出现，比如说负面的一些争议，社会的争吵，这个就不符合这个价值观。所以我们在整个相关的运作的过程中，我们始终坚持以大家比较喜好并且不会产生过多的负面方向做写作的方向。但也是出现很多爆款，但不会出现争议。因为这样的一个过程，从而降低了整个运作过程的很大的风险。所以量子云到现在，没有受过相关的国家相关监管部门的处罚。

第二个问题，是这样的，因为创始人李炯，在本身是2016年提出转移之后，已经从实际创办者转换成财务投资角色，所以在相关的对他即将到期的时候，再有新的协议继续把他锁定的话，出于职业和发展角度，他不希望再延长锁定。所以我们进行了友好协商。他也了解到了继续锁定产生的对赌风险。所以他就友好提出，以这样的价格退出我们公司。所以他实际上在这个折扣的基础上获得了竞业禁止的取消，以及不用承担未来风险，所以我们认为这是合理的。