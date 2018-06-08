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市场“熟”了 留给第三方支付的场景却少了

市场“熟”了 留给第三方支付的场景却少了
2018年06月08日 17:07 新浪科技综合
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　　摘要：汇付天下拟上市 拉卡拉、漫道金服等排队IPO

　　来源：IT时报

　　作者：潘少颖

　　前有希望通过借壳方式冲击A股但尚未成功的拉卡拉，后有拟于6月15日在香港联交所挂牌交易的汇付天下，和初期相比，在如今已经较为成熟、稳定的第三方支付市场，场内玩家们从抢占市场开始向上市进军。

　　成熟、稳定的背后，是监管的严格，执法检查、牌照收回、巨额罚单……监管风暴正席卷着我国支付行业。那么，现在第三方支付企业活得还好吗？  

　　市场稳定、用户需求支撑上市  

　　汇付天下的具体招股时间为6月1日~6月6日，公司拟全球发售约2.25亿股，公开发售占10%，配售占90%，另有15%超额配股权。每股发行价6.5~8.5港元，每手400股。

　　媒体报道称，如果汇付天下港股上市成功，则有可能带动一波第三方支付机构的上市热潮，去年向A股递交IPO申请的第三方支付机构拉卡拉也极有可能将在年内上市。

　　除了汇付天下之外，记者在中国证监会官网上看到，目前有两家第三方支付公司向证监会提交了IPO申请，相关的申请材料已经在证监会官方网站上进行了预披露，这两家公司分别是拉卡拉和漫道金服。对于上市进程，这两家公司均向《IT时报》记者表示，不方便接受采访。

　　支付机构能否上市，主要看交易规模、活跃用户、持续盈利能力等指标，以汇付天下为例，其基于支付服务，还衍生出了诸多互联网金融业务和布局。在上市前，汇付天下剥离了几家互联网金融企业，如外滩云财富、易日升金融和成都金交所等几家关联的互金公司。工商信息显示，今年1月5日，外滩云财富进行了一系列变更，其中法定代表人由汇付天下董事长周晔变更为了厉朝阳。有分析人士表示，此举可能出于潜在的合规风险或业绩数据考虑。

　　在易观国际分析师王蓬博看来，第三方支付企业谋求上市，主要是因为行业进入了平稳期，“市场整体已经梳理得比较清晰，每家企业的市场份额相对稳定，也建立了行业基础，而且在监管趋严的背景之下，行业也进入良性发展期，可以说，势头是好的。”王蓬博表示，此外用户、商户对支付的需求也在不断扩大，支付在整个社会经济甚至商业流通中能发挥显著的基础性作用，这些都可以支撑企业走向上市之路，而且上市之后，企业还可以拓展未曾涉及到的更多场景。  

　　牌照价值在于场景创新  

　　在第三方支付发展初期，企业手里最值钱的当属由央行发放的第三方支付牌照，有了牌照就意味着可以合法合规地开展业务。截至2017年12月4日，全国共有246张有效支付牌照，同时有24家第三方支付机构被注销牌照。从注销的原因来看，主要有业务合并、严重违规、主动注销、不予续展四类。

　　2015年3月之后，央行再没有批设新的第三方支付牌照。2016年下半年，央行在对首批27家非银行支付机构《支付业务许可证》进行续展时明确表示，一段时期内原则上不再批设新机构，央行将重点做好对现有机构的规范引导和风险化解工作。

　　因为央行对于支付牌照收紧，牌照的稀缺性也越来越凸显，而牌照交易的行情是一张经营范围为互联网支付牌照的市场价格约5亿元，互联网支付和移动支付两项经营业务牌照超过6亿元，拥有互联网支付和移动支付及银行卡收单三项业务牌照价值超过10亿元。去年，国美控股旗下港股子公司发布公告称，以7.2亿元收购目标公司天津冠创美通电子商务有限公司100%股权，该公司旗下有全资子公司、具有互联网支付资质牌照的银盈通支付。

　　在王蓬博看来，虽然拿到牌照的门槛在提高，但拿到牌照仅是第一步，“即使拿到牌照，如果没有场景、没有资金，还是做不起来，不能可持续性盈利，到时候，有的企业手里只剩下一张牌照了，不可避免地会走向被收购的结局。支付企业持续的盈利能力是整个第三方支付公司面临的问题，未来支付通道很有可能走向微利或免费，所以需要多元化发展。”  

　　公共交通领域或蕴含商机  

　　如何让企业产生“造血”功能，关键在于开拓多元化的场景。此前，汇付天下相关人士接受媒体采访时表示，对于公司主要的客户群体小微商户开发了支付解决方案Supay，整合了支付宝、微信支付、Apple Pay、云闪付等手机支付方式的全部功能。此外，和很多SaaS应用提供商签订了合作协议，把支付能力开放给他们，让他们拓展及服务商户。

　　现在的第三方支付市场环境是，市场份额稳定，各企业的客户、业务也较为固定，此外，在政策的完善和监管下，“灰色地带”也越来越少。

　　“‘灰色地带’少了，意味着企业必须按照规则来办事，但这并不意味着也失去了创新的空间。”王蓬博告诉《IT时报》记者。在他看来，目前一个比较难啃的、但空间还是比较大的行业就是公共交通领域。

　　公共交通领域的难点在于，每个城市有不同的交通体系，如果第三方支付企业要全面进军，则意味着大量的终端设备的改造、改变用户的使用习惯以及面临着不可避免的竞争，比如补贴战，“滴滴当年就打了两年的补贴战才在共享出行领域站稳脚跟，更不要说更大的公共交通领域。此外，很多公交集团都收购了当地有牌照的支付公司，这也让第三方支付企业的机会越来越少。”

　　但是，如果啃下这块“硬骨头”，王蓬博认为，意味着第三方支付企业又增加了一个小额高频的行业，场景更加广阔，覆盖人群更多，这是第三方支付的根基。

　　因为中国第三方支付的特色正是其对现金的替代作用，并且被广泛运用于小额、高频的交易场景，这样的场景才能带来更大的盈利空间。

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