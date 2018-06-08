ofo深陷风波之中 寻求“自我造血”

摘要：资金链压力、高管离职、新加坡团队人员走了一半……

来源：IT时报

作者：丁晓东

近日，关于ofo裁员、管理层剧变以及裁撤海外业务等消息在网上传播开来，ofo联合创始人于信随后回应称诸多消息不实，ofo官方也发文《没有一家公司，会因为谣言而倒下》进行辟谣。但这不是ofo第一次陷入舆论漩涡，从2018年初开始便不断有传言称ofo资金链危急。

现在来看，ofo的确面临着很大的压力。就在6月7日，有媒体报道负责市场业务的ofo高级副总裁南楠宣布离职，而且ofo新加坡团队中人员已经走了一半。

想靠车身广告盈利不容易

2017年年中，共享单车风头正劲，有人戏称“共享单车的颜色不够用了”，但经过一轮轮投放与补贴战之后，盈利模式僵化以及日常运营的巨大开销使得一家家共享单车相继倒下，市场上基本只剩下摩拜与ofo两家巨头在竞争。

免费骑行、骑行送红包、单车调度、高故障率带来的巨大维修成本，共享单车的烧钱程度令人咂舌。资金压力之下，ofo也于今年初将月卡调回至原价20元。今年2月份，半年多没有新融资的ofo采取了动产抵押的方式获得了阿里巴巴的17.7亿元人民币融资。

经过一轮轮补贴战之后，ofo希望能有更多的创收渠道。于是，除了在客户端中推广悟空理财、360借条的广告之外，ofo也将目光转向了车身广告以及时下大火的区块链。

ofo单车成立之初，并没有在车身预留广告位。据悉，ofo车身广告的合作形式包括品牌定制车、品牌三角板展示位、车筐区域展示位、车把三角区域展示位以及防水车座展示位等五种，不同展位的价格也有所不同，从160元/辆到2000元/辆不等。

但ofo车身广告变现并不容易，一位业内人士告诉记者，很多城市均不允许单车车身投放广告，如北京、上海等一线城市，而一线城市正是ofo主战场，因此损失的广告费很大。而且现在共享单车的车身已经被很多违规小广告贴满了，如何合理管理车身广告也是一个问题。经常使用ofo的杨先生告诉记者，骑行ofo时在车头以及车身和车筐中经常看见广告，以借贷、房产等类型的广告居多。

此外，今年ofo还宣布成立区块链研究院，表示将在全球范围内应用区块链技术赋能大数据、物联网，连接企业、政府、用户等多方主体，解决共享单车投放、调度、停放、维修等运营痛点，协助解决共享单车的城市治理难题。

采购量不足，目标值一半

故障车越来越多，让越来越多的用户感到不满。

上海市民吴小姐告诉记者，前几天她连续开了四辆ofo共享单车，却发现均是已损坏的车辆，在拍照进行了报修之后，依旧被扣除了4元车费。“ofo的单车损坏率很高，车把、车座、车锁……哪里坏的都有，很多时候找不到一辆好骑的车。”另外一位经常骑行共享单车的用户告诉记者。

在给用户体验带来不佳的同时，故障车越来越多，也让外界对ofo的前途感到担忧。

关于裁员虽然疑云笼罩，但是ofo削减了单车的采购量却是不争的事实。2017年5月6日，上海凤凰自行车宣布与东峡大通管理资讯有限公司（ofo共享单车的运营方）签订《战略合作协议》，双方将在凤凰品牌宣传、自行车及零部件生产制造和技术研发等方面进行战略合作。协议内容称，未来一年时间内东峡大通将向凤凰自行车采购不少于500万辆自行车。但今年5月，上海凤凰发布的公告显示，凤凰自行车仅向东峡大通及其关联公司提供各类自行车产品186.16万辆，实现销售收入6.37亿元。这与原定的500万辆目标相差甚远。

6月6日，记者来到了上海凤凰自行车位于IBP虹桥国际商务花园的凤凰中心，在凤凰中心内，工作人员正在对展厅进行布置，展出了凤凰的新款车型，一辆黄色的ofo共享单车赫然在列。而对于凤凰自行车与ofo之间的订单量问题，凤凰方面相关负责人表示，作为战略合作伙伴，凤凰方面会根据ofo的下单量积极配合生产，但具体合作详情则不便透露。