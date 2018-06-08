工信部：支持工业互联网企业直接融资

本报见习记者 孟珂

6月7日，工信部发布《工业互联网专项工作组2018年工作计划》（以下简称“《2018年工作计划》”），其中一项具体举措是“支持扩大直接融资比重”。

具体看，包括支持符合条件的工业互联网企业发行企业债、公司债和非金融企业债务融资工具，优化债务结构，拓宽融资渠道；在维护国家信息和数据安全的前提下，积极服务符合条件的工业互联网企业根据国家发展战略及自身发展需要在境外资本市场直接融资。

对此，有专家表示，一直以来，我国相关政府部门都比较重视工业互联网发展，此次工信部提出支持工业互联网企业在境外资本市场直接融资，这将有益于工业互联网企业的发展。

谈及工业互联网企业为何需要在境外资本市场直接融资，中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，在当前去杠杆的压力下，国内企业面临融资压力，特别是中小制造企业融资难融资贵的问题再现，在此情况下，要鼓励发展工业互联网企业，推进中小制造企业转型升级，既需要在降成本上提供支持。

“支持企业开展境外直接融资将是一个重要的渠道。”刘向东说，例如很多工业企业已经到港交所上市融资，还有的企业可以在境外直接发企业债，以便获得境外的相对较便宜的资金支持。

值得关注的是，此次《2018年工作计划》指出，10月份将推进工业互联网网络体系总体建设。支持符合条件的工业互联网企业发行企业债、公司债和非金融企业债务融资工具，优化债务结构，拓宽融资渠道。推动出台《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》。

对此，专家表示，扶持和助推工业互联网企业发展，正在成为信息技术为传统制造业转型升级，服务实体经济的重要切入点，而基础工业又是建设现代化强国的重要基石。此次国家层面出台专项支持政策，包括直接融资、间接融资以及财税支持政策将形成合力，为工业互联网企业以及传统制造业发展提供多重动力。