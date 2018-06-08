香港移动支付尚处初步发展阶段 普及需找准痛点

作者：杜川 段倩倩

“移动支付在香港发展尚处于初步发展阶段，在香港发展移动支付还存在着很大困难。”针对移动支付在港现状腾讯支付基础平台与金融应用线支付业务副总经理陈起儒这样回复记者，“香港金融在很多方面过于成熟，所以对于移动支付的痛点并不强烈。”

两地监管环境差异、香港本地分布差异、香港金融业的成熟程度、用户活跃度以及接受度等都是制约移动支付在港发展的所要面临的挑战。

在粤港澳大湾区发展金融创新与政策利好的双层驱动背景下，金融科技逐渐成为推动大湾区发展的重要驱动力，移动支付或成为大湾区互联互通的助推剂之一。例如，打破各地钱包系统之间不互通互联的格局，支持香港用户持有香港钱包在内地商户使用。

移动支付巨头在港未起波澜

2016年，香港金管局批准发放首批储值电子支付牌照，以支付宝、微信支付等支付巨头为主。在两年混战后，两家巨头仍然胜负未分。

陈起儒认为，电商、红包是促进内地发展移动支付的两个载体和驱动因素。但香港情况与内地有所不同，首先香港并没有内地发达的电商网络；另外，香港有很多人使用其他社交系统，微信的活跃度并不高。

从技术方面来看，NFC和二维码支付鏖战，各有优势，短时间内也难分胜负。

根据香港市场现状，八达通仍占据主导地位。据悉，截至2017年，市面上流通着超过3450万张八达通卡，每日交易宗数超过1300万，金额超过1.5亿港元。

“NFC在信息存储容量、安全性、方便性上有一定优势，而二维码在很多领域便于复制、使用，对硬件要求非常低，甚至用一张纸放在收银台上就可实现收款服务。我个人认为，香港在一个阶段内，两者都会兼而有之。但在未来哪种方式会成主导？还存在很多可能。“陈起儒称。

陈起儒称，对于有两地生活经验的人而言，内地已经养成扫码支付习惯，所以在香港也乐于接受扫码支付，二维码在香港还会有很大的发展空间。要看不同场合、商户不同的安全性要求，对硬件设备不同的要求等。

对于移动支付在香港普及困难现状，陈起儒举例称，未来会加强与港铁和八达通在各领域的合作，各方应该既是竞争对手又是合作伙伴，彼此打通资源，找准香港本地特色及用户痛点，以扩大移动支付在香港的市场，实现双赢。

湾区金融科技创新带动普及

6月6日，在粤港澳大湾区金融科技论坛上，香港特别行政区行政长官林郑月娥表示：“现在粤港澳大湾区、金融和创新科技都是本届特区政府的工作重点，它们对香港未来发展都是举足轻重。在香港金融科技的发展中，特区政府很愿意扮演一个促成者和推广者的角色。”

香港在移动支付领域相比内地而言相对落后，而随着香港政府越来越重视金融科技的发展，近年也急起直追推动金融科技以及移动支付的普及。

据悉，今年9月份，香港移动支付市场将有突破性发展。香港金管局將推出FPS快速支付系统（Faster Payment System，简称FPS），新系统将全面连接银行和储值支付工具运营商，并可提供跨銀行的即时转账与扣账服务。

“FPS在香港是一个非常重要的举措，其网络功能更为全面、强大，甚至两家支付机构可以相互连通。微信支付作为香港第一批获得FPS牌照的机构，也将在第一批接入支持FPS网络运行，在支付、付款多项功能上使用FPS网络连接各家机构。”陈起儒表示。

FPS网络发展为移动支付在港提供了更多的可能。陈起儒认为，首先，未来可以通过FPS网络，将全港主要的银行账户实现互联互通；第二，也可以跟银行金融机构展开更多金融服务，在金融服务基础上加快发展香港电子支付。

业内人士表示，粤港澳互通互联有利于湾区范围内个人用户和各种商户、金融服务实现互联互通，也有利于大湾区人们跨区域在生活上享受更多便利。

“我们将会在粤港澳大湾区的发展和融合背景下，支持内地人到香港账户实现很方便地支付。另一方面，也支持香港用户持有香港钱包很方便地在内地商户上使用，打破各地钱包系统之间不互通互联的格局。”陈起儒称。

香港市民对于隐私、数据的敏感，是数据打通的难点之一。“从我们在做香港钱包的经验来看，需要行之有效的数据保护方式，让他们在使用的时候更加安心、放心。我认为这需要未来通过流程机制、手段保障，让数据安全、数据可信、隐私防泄露。”陈起儒表示。

海外布局缺乏专业领域人才

国内第三方移动支付市场已经形成了财付通（微信支付）和支付宝二分天下的寡头局面。除了抢滩香港市场外，出海成为双方抢占的另一高地。

易观国际一份报告显示，2017年第四季度，中国第三方移动支付市场中，支付宝占据了54.26%的市场份额，腾讯金融占据了38.15%的市场份额，两家公司合计占据了超过九成的市场份额。

截至2018年4月底，支付宝已经和印度、马来西亚等9个“一带一路”沿线国家和地区合作，推出9个当地“支付宝”。腾讯方面共有七个事业群。在支付领域，腾讯CDG（企业发展事业群）的FiT（腾讯支付基础平台与金融应用线）和WXG（微信事业群）的微信支付产品部两个团队联合运营微信支付的大品牌和产品。

在CDG与FIT的分工方面，中国内地更多是微信支付负责前台运营和前端业务，包括用户、商户接口等；FiT更多是中后台运营，包括连接到银行渠道，余额系统中后台平台的建设、运行、运维和服务；在海外市场，目前是Fit和腾讯国际事业部联合发展香港钱包和马来西亚钱包的市场，这两个市场是Fit已经冲在前面，WXG会在微信平台提供支援和入口。”腾讯金融科技副总裁陈起儒对第一财经表示。

目前在东南亚市场上，蚂蚁金服已有马来西亚版支付宝、泰国版“支付宝”Ascend Money、菲律宾版“支付宝”Mynt等，输出金融科技技术，复制普惠金融经验。

腾讯在出海跨境支付拓展方面主要有两个发展方向。陈起儒称，一方面是跟随国人出境旅行的发展路径，在热门地区景点陆续推进微信支付应用场景落地，目前已经有二十多个国家和地区支持微信支付；另一方面，腾讯也在香港和马来西亚申请了当地的支付牌照，会以配套模式向香港、马来西亚用户提供便利服务。此外，腾讯同时关注东南亚新市场，会寻找合适的合作伙伴，共同拓展当地的移动支付设施和服务。

支付巨头出海东南亚市场，面临最大的问题就是专业领域人才的匮乏。蚂蚁金服内部人士对记者表示，在拓展东南亚市场过程中，后续专业领域人才匮乏是制约当地业务拓展速度的因素之一。

陈起儒表示，东南亚等国家的金融基础设施薄弱，包括出入境的渠道和后备人才不足，对移动支付的需求越来越迫切。所以我们寻找合适的合作伙伴，共同拓展当地的移动支付设施和服务。“对于人才不足的局面，腾讯也愿意提供支付平台快速复制和拓展当地的水平和能力。”