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Uber和Lyft都进军共享电动滑板车 旧金山越来越拥挤

Uber和Lyft都进军共享电动滑板车 旧金山越来越拥挤
2018年06月08日 16:25 界面
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　　出行场景被切得越来越细，没有一家公司有松手的意思。

　　原标题：Uber和Lyft都进军共享电动滑板车，旧金山越来越“拥挤”

　　来源：界面新闻

　　作者：伍洋宇

　　美国旧金山的居民也许可以不用担心看到满街的“七彩”单车了。从今年三月开始，街头出现了更酷的共享电动滑板车。

　　据外媒Axios当地时间6月7日报道，Uber已经正式向旧金山政府提出申请，计划在该城市推出共享电动滑板车的试点项目。不但如此，眼熟的竞争对手Lyft也提出了同样的申请。两家公司都已向Axios确认。

　　在这片竞争区域，Uber和Lyft都可以算作是后来者。早前除了旧金山，洛杉矶和华盛顿也有类似的画面，不少人开始踩着电动滑板车在街头穿行。

　　这些滑板车大多来自三家创业公司，Bird、LimeBike和Spin。其中，Bird公司创始人兼CEO Travis VanderZanden曾担任美国地区Uber副总裁和Lyft的COO。据了解，在Bird共享滑板车的运营策略中也能看到与这两家企业运营类似的方式。

　　和共享单车的使用方法相差无几，按照相关App的指示解锁滑板车，最后确认计费即可。以Bird为例，该服务起步价1美元，每分钟收取15美分。但根据加州法律，用户需满18周岁，并持有有效相关驾驶证件和佩戴头盔。

　　不过为什么在美国电动滑板车会渐渐火起来？它比单车更实用吗？

　　除了认为电动滑板车可以解决“最后一公里”问题，Bird创始人Travis VanderZanden额外的想法是，“不仅是因为它是最实用的交通方式，也是因为它会让人们想起自己小时候。”这也许是喜欢潮文化的美国人所无法抵挡的。

　　从使用方式来看，电动滑板车需要站立滑行，LimeBike公司曾经提出，它完全可以照顾到穿商务装的用户，包括穿裙子的女士。

　　而且，电动滑板车比单车更轻巧便捷，能够适应更复杂的城市地形。

　　当然，即便如此，共享单车被诟病的问题，电动滑板车一个也没能跑掉。其中包括造成交通阻塞、占用停车位、遮挡行人道路、威胁行人安全等等。

　　据报道，Bird此前在圣莫尼卡集中投放过电动滑板车，据圣莫尼卡警察局统计，在1月1日至2月5日期间共发生281次交通阻塞，其中涉及Bird共享滑板车的有97起。

　　此外，由于Uber和Lyft的加入，这个刚兴起没多久的业务很有可能面临激烈竞争——旧金山的运输部门计划发放五张许可证，半年内限制投放1250辆，并要求各家企业做好用户教育以及分享骑行数据。

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