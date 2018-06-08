一文看懂BATJ的人工智能投资版图

文 | 张莉

雷锋网按：6月6日，清华大学全球产业研究院特约研究员石泽在FT中文网撰文称，美国公司对欧洲 AI 和机器人创新能力高度重视。在 2012-2017 年收购的 AI 创业公司中，19 家来自于欧洲，占美国科技巨头全球投资公司的31%，大名鼎鼎的 DeepMind 即被 Google 收购。通过收购或投资 AI 创业公司来巩固自己的行业地位，加快构建专业壁垒，这些科技巨头们无不精于此道。同时，国内的科技巨头也加快了投资和收购 AI 创业公司的步伐，我们不妨看一看，这些年，BATJ（百度、阿里、腾讯、京东）们都投资或收购了哪些 AI 创业公司。

国际趋势

科技巨头们在人工智能的战场上厮杀不断。一边积极搭建人工智能平台，成立人工智能研究院，全世界范围内网罗人才，一边通过投资并购扩张自己的人工智能帝国版图，逐鹿中原，雄心勃勃。国际巨头中，谷歌自2012年以来已经收购了11家人工智能公司，接下来是苹果、Facebook 和英特尔，微软、亚马逊、英特尔也不遑多让。

市场调查公司 CB Insights 的研究报告显示，2011 年至 2016 年，近 140 家致力于推进人工智能技术研发的初创企业陆续被知名科技企业收购，仅在 2016 年就有 40 多家相关企业被收购。无论是海外科技巨头，还是国内的阿里、百度、腾讯等公司都在通过并购获取 AI 技术专利，人工智能相关公司的并购新闻也越来越多。

BATJ 的投资版图

国内的 BATJ 也大力开辟疆域，雷锋网根据 IT 桔子公开的数据，查找了 BATJ 自 2013 年以来所有的投资记录，从中筛选出他们在人工智能领域的投资和收购事件，由此也可窥见科技巨头在人工智能领域的战略布局。

一、百度：布局深远，领域最广

雷锋网去年前盘点过百度收购和投资的人工智能公司，根据列表显示，百度收购了3家人工智能公司（美国 2 家，中国 1 家），投资的公司有 18 家，其中有 5 家美国公司，12 家中国公司，1 家以色列公司。人工智能热门领域 AI 芯片、自动驾驶、语音交互、医疗健康、智能家居等都有所涉及。

百度自身在 AI 领域布局颇深，推出了 Apollo、DuerOS 等平台，而投资和收购的项目更多地是集中于“智能机器平台”和"行业智能化"这两个层次，包括各类智能硬件设备制造和设计商等。

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二、腾讯：热衷赛道，喜欢出海

腾讯在 AI 领域布局稍晚，但后发优势强劲。成立了三大 AI 实验室，分别是 AI Lab，优图实验室和微信 AI。此外，去年腾讯成立 AI 加速器，扶持人工智能创业，使人工智能技术产业化。不管是国内和还是国外投资，腾讯的主流策略是投“赛道”。例如，腾讯看好自动驾驶，既投资了蔚来汽车(NIO)，也投了特斯拉（占 5% 的股份），智能机器人领域也舍得下重注。

从图表来看，腾讯共投资了 21 家人工智能创业公司，其中，美国 6 家，加拿大 1 家，中国 14 家。机器人领域比重最大，有 7 家之多，其他领域有医疗健康、智能硬件、自动驾驶、智能家居等。

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三、阿里：出手阔绰，偏爱独角兽

阿里以阿里云为基础，从家居、零售、出行、金融和智能城市、智能工业 6 大方面展开产业布局，以及从视觉、语音、算法到芯片构建立体合作伙伴生态。阿里的人工智能项目"ET大脑"也升级为开放的 AI 生态，还启动"千里马计划"，通过赛事来招募合作伙伴。

阿里今年收购了先声互联，其他均为投资，共有 15 家，其中美国 2 家，法国 1 家，中国 12 家。阿里热衷独角兽明星创业公司，商汤、旷视、寒武纪、思必驰等皆纳入麾下，投资领域集中在机器人、人脸识别、语音交互、智能硬件、激动驾驶等。

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四、京东：聚焦自身业务

和前三大巨头比起来，京东投资数最少，共 8 家，且均为中国公司。2018 年参投的加推科技对标自家业务，布局微信智能销售，此外，在机器人、自动驾驶、智能家居、智能音响、金融数据服务领域皆有所涉猎。

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小结

总的来说，百度投资的公司类别最多，四家都对汽车领域情有独钟，百度、腾讯、京东都投资了蔚来汽车，腾讯在美国进行了最多的人工智能投资，包括与百度联合投资基于深度学习的药物探索初创公司 Atomwise。2017 年，腾讯通过支持 Element AI 在加拿大进行了首次人工智能投资。除了股权投资，腾讯人工智能加速器去年还选择了首批 25 家人工智能初创企业予以支持。阿里投资的独角兽明星公司最多，京东投资总数虽少，但其实力和野心也不可小觑。

BATJ 目前最大的挑战是缺乏外语用户数据(以及训练算法的数据)。他们在 AI 热门领域的国际扩张，可能将取决于在特定市场上与大数据公司的合作或收购。百度在日本推出人工智能助手阿拉丁时已经表明了这一点。为了实现目标，可能会有更多的国际合作、投资和收购。