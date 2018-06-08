用微信扫一扫就可出入境？腾讯试推多证合一

粤港澳大湾区金融科技论坛现场。（企业供图）

腾讯控股6日表示，该公司正在与中国有关部门合作，用微信取代往返香港与内地之间所使用的旅行证件。

据路透社香港6月6日报道，腾讯在边检站演示微信“扫一扫出入境”的流程，微信这个手机应用的功能或将变得更为强大，最终让中国公民不必再携带旅行证件。

微信现在拥有逾10亿用户，多数在中国内地。

报道称，香港特区行政长官林郑月娥出席了微信的展示活动。

腾讯表示，正在与中国有关部门进行合作，计划面向内地和香港居民推出一套基于生物特征辨识数据的电子卡系统，将他们的身份文件与微信应用联系起来，只需简单条码和面部识别便可轻松通关。

腾讯在声明中表示，这套系统采用了中国公安部批准的数字身份识别解决方案的最新技术，采用的加密算法可以防止任何信息泄露。

腾讯表示，希望“粤港澳大湾区”的居民能够率先体验到这一便利，并计划未来推向其他地区。

不过腾讯没有透露该项目的讨论进展，也没有提供时间表。

另据香港头条财经网6月7日报道，腾讯与香港科技园公司6月6日合办“粤港澳大湾区金融科技论坛”，腾讯首次展示在大湾区使用的“E证通”技术，以一部手机包含身份证、回乡证及电子港澳通行证等多张证件，如三地政府允许，E证通可供出入境、登记入住酒店及开设银行户口，料最快将于7月在大湾区试点陆续推出。腾讯又宣布与香港大专院校合作成立腾讯学院（香港），学院将筹办金融科技系列课程，为香港大学生提供金融科技培训、竞赛和实习等，希望促进两地在金融科技领域的交流合作。

报道称，“粤港澳大湾区金融科技论坛”6月6日于科学园举行，行政长官林郑月娥、行会召集人陈智思、财经及事务库务局局长刘怡翔等多位政界人士亦有出席。期间，腾讯集团副总裁、腾讯金融学院院长赖智明以“金融科技—湾区建设的突破口”为主题，讲解腾讯如何协助打造大湾区成世界级金融科技中心，期间会于香港等地推出一系列新项目，共同推动金融科技在香港的长远发展。

赖智明表示，现时香港及澳门的年轻人要体验内地生活并不容易，难以申请银行户口，因需要提供内地移动电话及内地地址，在跨境业务上亦面对在线办理缺乏身份信息认证的问题。他指出，腾讯的E证通将会是推动互联互通的推进器，腾讯将在积极争取相关政策支持下，率先在粤港澳大湾区试点推出多合一虚拟证，以一部手机包含身份证、回乡证及微信通行证（电子港澳通行证）等多张证件，解决三地居民身份在线互相认证的问题。

腾讯“E证通”产品6月6日于论坛首次亮相。腾讯E证通可透过微信“小程序”申请，如得到三地政府及监管机构同意，未来可应用于出入境、香港居民申请内地银行账户、内地居民申请香港银行账户、长途客运或码头通行等。用户只需打开手机内的“小程序”应用程序，扫描E证通二维码或身份认证，再进行人脸识别，即可通关或成功申请户口。

参考消息网-出海记记者了解到，林郑月娥女士表示：“现在粤港澳大湾区、金融和创新科技都是本届特区政府的工作重点，它们对香港未来发展都是举足轻重。在香港金融科技的发展当中，特区政府很愿意扮演一个‘促成者’和‘推广者’的角色。”

赖智明表示：“金融科技是粤港澳大湾区发展的引擎，不是一个简单的产业概念，而是大湾区发展的基础设施。我们希望通过打通资金流、技术流、人才流，实现一个有粤港澳特色的世界级大湾区。借此契机，腾讯一方面将以搭建基础技术的方式助力湾区互联互通。另一方面，立足金融科技，借助‘创新试验田‘和‘人才孵化器’，推出多项金融科技人才培养计划，为立志在金融科技领域闯出一片天地的香港青年人才提供更多机会。”