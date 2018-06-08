教育部：推动高校聚焦新一代人工智能研究和人才培养

新华社杭州6月8日电(记者 余靖静)教育部近日印发《高等学校人工智能创新行动计划》，提出中国高校要分“三步走”，2030年成为建设世界主要人工智能创新中心的核心力量和人才高地。

教育部8日在位于杭州的浙江大学召开新闻发布会，解读《高等学校人工智能创新行动计划》(以下简称“《行动计划》”)。教育部科学技术司司长雷朝滋说，高校要聚焦并加强新一代人工智能的基础研究和核心关键技术研究，其重点集中在大数据驱动知识学习、跨媒体协同处理、人机协同增强智能、群体集成智能、自主智能系统等方向。

雷朝滋说，根据《行动计划》，高校人工智能发展将分“三步走”：一是到2020年，基本完成适应新一代人工智能发展的高校科技创新体系和学科体系的优化布局；二是到2025年，高校在新一代人工智能领域科技创新能力和人才培养质量显著提升，取得一批具有国际重要影响的原创成果，有效支撑我国产业升级、经济转型和智能社会建设；三是到2030年，高校成为建设世界主要人工智能创新中心的核心力量和引领新一代人工智能发展的人才高地，为我国跻身创新型国家前列提供科技支撑和人才保障。

《行动计划》同时提出“实施‘人工智能+’行动”，支持高校在智能教育、智能制造、智能医疗、智能城市、智能农业、智能金融、智能司法和国防安全等领域开展技术转移和成果转化，特别要推动智能教育发展。

“人工智能是引领未来的战略性技术，一定要切实认识和把握人工智能发展的新机遇。”中国工程院院士、中国工程院原常务副院长潘云鹤说，教育部和工程院即将开展智能教育领域的咨询项目，对未来教育范式变革提供咨询建议。基于大数据智能的个性化教育、跨媒体学习、终身学习等，将推动教育目标和理念的改变，乃至整个教育体系的改革创新。

据了解，教育部目前已同意并支持浙江大学建设人工智能协同创新中心，加快建成我国人工智能领域科技创新和人才培养的高地。浙江大学校长吴朝晖说，浙江大学将聚焦机器学习算法、大数据智能、跨媒体感知计算、混合增强智能、人机协同智能等重大科学前沿问题，加速构筑人工智能先发优势，服务国家战略需求。

据介绍，截至2017年12月，全国共有71所高校围绕人工智能领域设置了86个二级学科或交叉学科。教育部2018年认定首批612个“新工科”研究与实践项目，其中布局建设了57个人工智能类项目。