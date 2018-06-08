外卖小哥给急救车引路后离开：人命关天大不了扣点钱

导读：一边是分秒必争的外卖订单，一边是生死时速的伤者急救。最近，一个外卖小哥的“抉择”被网友怒赞，咋回事儿？

原标题：外卖小哥越走越远，网友却说“千万别给差评”！原因是…

6月4日上午，浙江温州市急救中心医生尚潮帆的朋友圈发了这么一段视频，随即引发关注：在视频中，一辆外卖小哥一直“挡”在后面的救护车前，难道说外卖小哥故意不让路？但是了解真相后，这位外卖小哥获无数网友怒赞！

急救车迷路，外卖小哥引路后默默离开

据报道，6月4日凌晨1点多，温州市急救中心接到报警称，嵇师北路发生事故，有人被刀捅伤，急需救护车。

由于当地急救站已经下班，120指挥调度中心迅速派出市中心的江滨急救站点的救护车赶赴现场。但报警地点区域街巷交错，驾驶员对周边并不熟悉，导航定位不准确，一时难以找寻到报警地址。

据出车的尚潮帆医生称，当时救护车路过一家夜宵店门口，他们看到一位外卖小哥正前来取餐，于是就上前询问地址。外卖小哥看到凌晨路面灯光昏暗，生怕自己说不清楚，对急救人员说：“还是我带你们去吧！”说完，这位外卖小哥跨上电瓶车，主动为救护车领路。

一路上，小哥用送外卖的干劲儿，带领救护车穿过街巷，最终顺利抵达救援现场。

在急救人员赶到患者身边救援的同时，外卖小哥就默默转身离开了。

急救现场，尚潮帆对受伤的患者进行了检查，发现情况十分危急！他立即对其进行伤口压迫、包扎等紧急处理，并将患者安全送至市中心医院接受治疗。

事后，尚潮帆回忆说，如果不是这位给力的外卖小哥，救护车可能还需要费力寻找一会儿，虽说路程不远，但是患者当时情况比较危急，时间就是生命。

“还没来得及问他叫什么名字，视频里也只拍到了他的背影，真得要谢谢他！”尚潮帆说，这一次，给这位外卖小哥5星好评！

外卖小哥：人命关天，大不了扣点钱

这则消息被媒体报道后，很多网友对外卖小哥的“义举”点赞：

还有网友表示担心，希望点了外卖的小哥哥小姐姐千万不要给这位“迟到”的外卖小哥差评！

7日下午，有媒体联系上了这位“迟到”的外卖小哥，他叫卢湖成，25岁，送外卖还不到两个月。他说：“救护车是救人的，关乎生命问题，所以当时我也没多想就把救护车带过去了，毕竟人命关天。”

你会给他好评吗？

来源：中国青年报 综合：新闻晨报、浙江新闻、温州日报、澎湃新闻等