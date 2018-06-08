广电总局叫停互联网电视直播世界杯 优酷称没影响

原标题：广电总局叫停互联网电视直播世界杯 优酷这样回应……

来源：南方都市报

2018年世界杯6月14日至7月15日将在俄罗斯开战，但就在昨天，广电总局却针对赛事播放事宜扔出了一颗“重磅炸弹”。

近日，广电总局结合相关产业政策的规定对世界杯赛事直播重新进行了明确和通知，根据互联网电视管理的181号文中对于直播业务的管理要求，2018世界杯比赛不允许在互联网电视平台上进行赛事的直播和延时播出，只能在赛事结束后提供比赛点播服务，否则均属违规。

优酷称不受新规影响

5月底，优酷刚刚宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，拿到了包括赛事直播、视频点播和赛场花絮等多项权益。作为国内首个拿下世界杯直播权的主流视频平台，优酷会否受到影响则成为了关注焦点。

昨天，一位接近优酷的人士向南都记者向透露，此次新规针对的是OTT互联网电视，优酷并不会受影响。国内用户依然能够直接在优酷手机客户端和PC端免费观看64场世界杯比赛直播，同时还能通过CIBN酷喵影视在智能电视上或通过天猫魔盒、天猫魔屏收看世界杯赛事。

据悉，OTT互联网电视是指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等。

南都记者留意到，优酷此次是在央视的合作支持下获得的赛事直播权，这也侧面说明拥有俄罗斯世界杯在大陆的独家全媒体版权的央视，选择了在新媒体时代进行版权分销。

版权高涨央视“妥协”分销？

世界杯一直是价值极高的赛事资源，其转播权一直是全球各大主流媒体争相抢夺的“香饽饽”，同时也是世界杯的主要收入来源。

据了解，2017年央视和国际足联共同宣布，央视将获得包括2018年俄罗斯世界杯、2022年卡塔尔世界杯、2019年法国女足世界杯2021年联合会杯，以及国际足联旗下的U系列赛事。央视一直以来都紧握世界杯版权，即便是在新媒体崛起的时代，央视在2014年也只是选择将点播回看权卖给6家视频网站。如今央视直接将直播权授予优酷，这对于曾经声称“绝不分销”的央视来说，或许是在版权费高涨的背景下不得不作出的妥协。

此外，优酷是国内三家主流视频平台（爱奇艺、腾讯和优酷）中唯一获得世界杯直播权的平台，业内曾流传在优酷之前，腾讯体育本已经与央视接触过并进行了谈判。不过，在优酷获得世界杯直播权后，阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东曾表示：“除了央视，咪咕、优酷之外，不会再有其他家获得央视世界杯直播、点播权。”同时他希望，此次世界杯在优酷平台的运营能够体现出阿里特色。

据悉，对于没有授权的平台，央视在近日特别声明：“未经我台书面授权，任何机构或个人不得在中国大陆地区通过电视、广播、互联网、移动通讯网、IPTV、互联网电视、移动媒体电视、各类应用软件及其他任何音视频转播技术或平台以直播、延迟播出、点播、轮播、下载或剧场院线播放、公共场所播放等其他任何方式使用2018年世界杯比赛的音视频节目内容、广播电视信号或任何相关素材。”

采写：南都记者 徐冰倩