新浪科技> 互联网 > 正文

微信出手整治对骂群：明确存整体恶意的将会封群处理

微信出手整治对骂群：明确存整体恶意的将会封群处理
2018年06月08日 15:25 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 6月8日下午消息，微信安全中心在其公众号称，微信团队收到用户投诉举报：有部分以“xx对骂群”为名的微信群内，存在谩骂、地域歧视等不文明行为甚至色情、赌博等不良信息，相关行为不仅违反《微信个人帐号使用规范》，也影响到用户在微信群聊内的正常交流。

　　对此，微信团队会根据用户提交的证据材料进行核实确认，并根据《微信个人帐号使用规范》对存在违规行为的帐号或群进行处理：对个人帐号，将会进行包括但不限于封停功能、限制登录处理；对微信群明确存在整体恶意的，将会实施限制群功能（封群）处理。

　　以下为微信安全中心发布的全文：

　　我们收到用户投诉举报：有部分以“xx对骂群”为名的微信群内，存在谩骂、地域歧视等不文明行为甚至色情、赌博等不良信息，相关行为不仅违反《微信个人帐号使用规范》，也影响到用户在微信群聊内的正常交流。对此，我们将根据用户投诉提交证据进行核实，如举报内容存在违规，将立即处理。

　　用户如发现所在微信群存在违规行为，也欢迎投诉举报。[投诉方式]：在群聊天页面点击右上角“。。。” → 点击“投诉” → 选择违规类型 → 勾选聊天证据并提交 ，来完成群违规行为投诉。

　　微信团队会根据用户提交的证据材料进行核实确认，并根据《微信个人帐号使用规范》对存在违规行为的帐号或群进行处理：对个人帐号，将会进行包括但不限于封停功能、限制登录处理 ；对微信群明确存在整体恶意的，将会实施限制群功能（封群）处理。

　　我们支持用户在微信内的合理自由表达，但也提醒并建议大家进行文明对话、理性沟通。微信群建立者、管理者也应当对微信群进行有效管理，我们呼吁并提醒广大用户自觉规范群组使用行为，构建文明有序的网络群体空间。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有