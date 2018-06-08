欧洲金融科技峰会 科技大佬联合支持区块链、比特币

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参会的苹果联合创始人沃兹尼亚克称，“我希望比特币是全球唯一的支付货币”。

原标题：直击欧洲最大金融科技峰会 科技大佬联合发声支持区块链、比特币

来源：界面新闻

作者：苗艺伟

6月4日至6日，欧洲最大的金融科技峰会money20/20在荷兰港口城市阿姆斯特丹举办，在这场“定义未来货币”的大型峰会中，欧洲的银行界代表、支付行业巨头，以及野心勃勃的创业公司同台竞技，畅谈金融科技将会带来什么样的魔力。

这其中，区块链成为最具魅力、爱恨交加的主题之一。围绕区块链，硅谷创投大佬苹果联合创始人沃兹尼亚克、支付巨头万事达卡和欧洲银行业争辩不休，同时，在辩论中，让区块链概念越辩越明。

苹果联合创始人沃兹尼亚克：我希望比特币是全球唯一的支付货币

苹果联合创始人兼技术大师史蒂夫沃兹尼亚克警告说，比特币和加密货币忠实于人们的支付需求 ，而不是被比特币价格带走。比特币和加密货币行业的许多人都抱怨说，过于关注比特币的价格，并没有足够的用户体验 - 这仍然太过技术性，无法定期使用。

1976年，乔布斯与沃兹尼亚克共同创立iPhone制造商苹果公司，被广泛认为是硅谷历史上最具影响力的人物之一，并在上世纪90年代后期推出个人电脑革命，之后在2007年推出了智能手机革命iPhone。当计算机行业被认为是笨重和不酷的时候，乔布斯专注于设计和用户体验 - Mac，iPhone，App Store和iTunes帮助改变。

沃兹尼亚克说他支持比特币并不是第一次，去年10月在拉斯维加斯举行的Money 20/20会议上，沃兹尼亚克表示，他认为比特币由于其有限的和分散的性质而优于黄金和美元，比特币将被视为唯一的全球支付手段。因为我希望它是那样的，那是纯粹的想法。

沃兹尼亚克认为，有了更加人性化的场景和应用，区块链和加密货币将在十年内发挥全部潜力。

就像苹果公司的成功那样，苹果前CEO 史蒂夫乔布斯不是一个机械的人（computer man)，而是一个深入理解人们需求的人。”沃兹尼亚克表示。

万事达副主席Ann Cairns： 我们的区块链技术可以运营整个公司

“万事达已经建立了一个可以运行整个网络的区块链。”美国支付巨头万事达副主席Ann Cairns表示，万事达特意选择“大规模”开发区块链集成，同时也指出，区块链需要识别真实的需求场景。她解释说：“你不需要仅仅用区块链技术取代现有的技术，因为你可能无法创造更好的用户体验。”

“所以它发现了它会为你解决的问题，它可能是真实性的证明......或者它可能是全球贸易的事情......你掌握了技术上的爪子，但陪审团仍然在谈论它的工具如何发展成为。”尽管在传统金融领域的早期阶段，万事达卡一直在积极寻求区块链解决方案，并且不断增加恶性循环。4月份，该支付巨头通过加快节点验证数据的速度，发布了“快速跟踪”区块链增长专利。

万事达2018年第一季度增长放缓甚至直接归因于主要加密货币价格的下降以及随后的交易活动减少。万事达CFO Martina Hund-Mejean在6月2日的收益电话会议中表示：“这是由于最近加密钱包资金的减少所致。”我们预计跨境增长将有所缓和。“

三家欧洲银行激辩区块链：支撑技术还是带来“新的混乱”？

西班牙毕尔巴银行首席执行官Carlos Torres Vila

荷兰国际集团（ING）、汇丰银行（HSBC）、西班牙第二大银行毕尔巴银行（BBVA）作为银行业的代表，却对区块链技术发出了截然不同的观点。

“如果前五名和全球六家银行会把他们的想法付诸实践并达成一致，那么你可以强制全球接受某个区块链标准，“ING集团首席执行官Ralph Hamers表示，实际上你可以在五六年的时间内完成这个工作，他乐观的表示。

西班牙第二大银行毕尔巴鄂银行( Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，BBVA )如今已成为第一家使用区块链技术发放贷款的全球银行。西班牙毕尔巴银行首席执行官Carlos Torres Vilay也在主题演讲中表示，“我们相信区块链存在巨大的前景，这是该技术的早期阶段，但它可以带来更高效的流程。”但当被问到他是否像ING的Hamers一样乐观时，他预测区块链技术可能在未来五年内在整个行业推出，Carlos Torres Vilay回答说：“我认为它确实有这个承诺，我认为时间框架应该是关于正确的......但我们会看到它的发展。“

作为一家全球性银行，汇丰银行比任何人都更了解市场情况。然而，汇丰集团首席运营官Andy Maguire则对区块链技术持反对意见，他指出，“新的金融技术解决方案和趋势混乱了银行业水域，试图解决不存在的问题。”他认为有许多公司试图成为“聪明而复杂”的公司，但客户“只是想要简单的东西”，这些东西已经在运行中，并且跨境兼容。如果区块链技术不能直接投入生产，这就是浪费时间。马奎尔还表示，如果你不关注客户的影响，你遇到各种麻烦。他补充说，“汇丰银行不从事发明技术业务。”