在美国用微信支付宝付款？背后却是这家硅谷创业公司

citcon创始人黄春波

一家美国奢侈品商店提供支付宝与微信支付

Citcon为美国商家提供的Pos机 (最右)

新浪科技 郑峻发自美国硅谷

过去一年时间，中国游客发现越来越多的美国及欧洲商家接受他们习惯的支付宝或微信支付。纽约、洛杉矶、旧金山、波士顿、拉斯维加斯、温哥华，多伦多、伦敦，这些商家不仅包括了诸多中餐馆，还有机场免税店，以及诸多奢侈品商家等等。在他们拿出手机刷二维码支付人民币的时候，或许并不知道，这背后提供技术支持的是一家硅谷移动支付创业公司。

柳传志吐槽美国生活不便

“在国外的日子怎么过……(没有微信支付宝)出去买东西还要带现金，生活一点都不便利。”前不久的中国企业家论坛上，联想创始人柳传志这样吐槽自己在美国求医期间的生活体验，引发了诸多网络热议。

柳总所言，确实非虚。相信很多来到美国旅游出差的国内朋友都会有同感。虽然美国引领着移动互联网的发展方向，但是在具体模式创新和应用场景上，中国却占据着明显领先，尤其是在移动支付方面。国内用户习惯了国内便利的移动支付服务之后，确实会感到诸多不便与不习惯。

与国内商家的微信支付宝支付二维码无处不在不同，美国目前依然处在“前移动支付时代”，民众依然习惯于现金或者信用卡支付，没有类似微信支付宝这样全面普及的移动支付服务，PayPal的移动支付始终未能普及，甚至苹果、谷歌和三星的支付应用都还处在逐步推广阶段。

有需求就有服务。从去年开始，来美国旅游的中国游客惊喜地发现，越来越多的美国商家也可以微信支付宝扫码付款了。在中国游客最为密集的纽约、洛杉矶、旧金山、拉斯维加斯等热门旅游目的地，很多中餐馆、机场免税店、奢侈品商店的柜台上都摆上了微信和支付宝的立牌标识。

中国游客只需像国内消费那样，拿出手机点开支付宝微信，就可以用人民币在美国进行支付。他们不需要去银行换汇随身携带，也不用去申请办理双币信用卡。这种熟悉的便利无疑进一步刺激了中国游客的消费热情。

那么这种支付便利又是怎样实现的呢？是支付宝和微信的美国团队走遍美国大城市的热门商家，一家一户去推广和教育二维码支付吗？当然不是。或许在美国血拼的中国游客不曾听过Citcon这个名字，但他们在美国血拼的时候，通过微信支付宝支付的资金可能就是通过这个服务技术平台，兑换成美元支付给美国的商家。

中美移动支付差距原因

实际上，总部位于硅谷的Citcon是一家移动支付技术服务商，他们目前的核心业务就是在微信支付宝和美国商家之间架设移动支付的技术桥梁。自去年4月正式推出服务以来，一年时间已经在美国获得了5000多家商家客户，支付金额突破了上亿美元。不过，Citcon是面向商家业务，而不和消费者直接打交道。

Citcon创办于2016年，创始人黄春波是典型的中国赴美留学生，在美国拿到博士学位之后，先后在eBay、PayPal(已经从eBay分拆)和Visa等美国支付领域公司工作了十多年时间。黄春波2014年回国创业，成立了移动支付工作中联科技(去年已在新三板上市)；随后他又回到硅谷创办了Citcon。

或许谈到中美两地移动支付行业的发展，黄春波是最深有感触和发言权的人。在他看来，中国移动支付发展比美国更快，有着多方面的原因。Citcon的团队也有诸多在Visa和Paypal拥有十多年美国支付行业从业经验的资深员工，对支付行业的每个链条都非常清楚。

黄春波对新浪科技介绍说，一方面，中国移动支付兴起的时候，国内还处在现金社会，大部分人还没有使用信用卡的习惯，而不管是对消费者还是商家，移动支付都要更为便捷和安全。实际上，相比较信用卡高度普及的美国，中国移动支付是跳过了信用卡阶段，直接弯道超车。

其次，得益于支付宝与微信的多年普及和推广，中国移动支付的设计理念和技术手段都更加全面丰富。二维码技术不仅实现了支付，还带动了营销等诸多移动互联网方面的新玩法。红包大战这些已经把移动使用场景发挥到了极致。美国实际上还在NFC支付的阶段，没有充分发挥移动支付的优势。苹果、三星、谷歌的移动支付还是绑定信用卡到手机，和信用卡直接支付并没有太多差别。

“这就是我所看到的创业机会，也是我从国内又转回美国创业的原因。相比国内移动支付已经竞争白热化，美国移动支付市场还有着巨大的成长空间，在跨境移动支付领域还存在可以抢占的先机。我在国内移动支付领域创业过，对国内市场产品和发展有着第一手丰富经验，再回到美国创业移动支付，这是有相对优势的。”

黄春波看到的商机，就是中国消费者在美国购物的跨境支付，这方面还存在着巨大的痛点。鉴于很多美国商家并没有受理移动支付的技术解决方案，Citcon的业务模式，简单的说，就是帮助中国人在美国刷微信、支付宝和银联卡。

每年万亿人民币的市场

但他强调，Citcon并不是微信支付宝的地推服务公司，而是在微信支付宝和美国商家之间搭建了一个技术解决方案，既是技术平台，也是清算平台。Citcon为不同垂直细分领域以及不同规模的商家，提供了从手机APP到POS机等不同的支付产品。

“正因为如此，我们并不需要大量的商业推广人员，覆盖模式主要是通过本地合作伙伴来做。在美国，我们就有将近100家合作伙伴了。比如美国的华美银行、支付软件公司以及旅游服务公司，他们本身就有大量的商家客户资源。”

“当然，我们也有自己的销售团队。我们的大商家客户包括了全球最大酒店娱乐集团凯撒娱乐、美高梅集团，全球最大免税集团DFS集团，拥有众多知名品牌如Gucci, Bottega Veneta, YSL等的精品集团开云集团，零售商业地产西蒙购物，以及餐饮连锁小肥羊，海底捞等知名品牌，覆盖了酒店、零售、餐饮、娱乐等多个垂直领域。”黄春波如是说。

Citcon的营收主要来自于商家所支付的手续费，和Visa、Square等支付公司一样。“所有这些对接服务和专用POS机，都是我们的。通过我们的聚合支付平台，帮助美国商家对接支付宝和微信支付，也可以对接银联和其他主流信用卡。”

今年3月，Citcon刚刚完成一笔500万美元的A+轮融资，融资总额接近1000万美元。主要投资者包括了真格基金、赛伯乐等国内外知名风投和一些上市公司。目前Citcon在美国硅谷、洛杉矶、纽约以及国内的北京和杭州设有办公室。而最近也开拓了加拿大和欧洲市场，设立办公室，搭建生态系统。

“现在不管是跨境电商，还是旅游消费，这个市场还是非常早期的状态。我们预计未来两年，我们的合作商家会达到10万家级别，业务会实现数倍增长。”黄春波对市场前景非常有信心。“每年中国出境游客的消费总额大概在2000亿-3000亿美元，而美国市场所占的份额是20%-30%，这意味着中国游客每年要在美国消费500亿美元左右。不过，我们不仅只做美国市场，还会拓展到加拿大、欧洲、澳洲以及亚太等华人常去的地区。”