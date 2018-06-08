王峰透露火星财经完成新一轮融资 策源资本领投

王峰在WBF世界区块链大会三点钟峰会发表演讲

王峰透露火星财经完成新一轮融资，策源资本和火币生态基金投资

来源：火星财经

6月8日上午，在新加坡举行的WBF世界区块链大会三点钟峰会上，火星财经发起人王峰对外透露，火星财经刚刚完成A+轮融资。此轮融资由策源资本领投，火币全球生态基金跟投，投后估值3.3亿元。

王峰表示，新一轮融资将用于推进火星财经国际化及生态建设，致力于把火星财经打造成全球领先的区块链综合信息服务平台。他还透露，近期将发布火星财经的英文版和韩文版。

此外，火星生态还于今年4月孵化了共识实验室（Consensus Lab），一个从事区块链研究及投资的机构。共识实验室将重点关注区块链技术与应用型项目以及有国际化能力的团队，该基金也获得了一大批区块链行业先锋人物的支持，并与一线投资基金保持开放和合作，希望可以赋能于立志用区块链技术推动社会进步的群体，目前已经投资了20多个区块链项目。

火星财经于2018年2月8日正式上线，提供7×24不间断区块链快讯和深度区块链产业、技术前沿报道，并开设有市场行情、百科、社区等版块，凭借热门区块链财经对话节目“王峰十问”被业界熟知。火星财经此前在3月6日完成A轮融资，投资方包括IDG资本、泛城资本、OK资本、明势资本，蛮子基金峰，估值1.5亿元。

据悉，自上一轮融资后，火星财经持续加大对原创内容的投入。火星财经王牌栏目“王峰十问”已经进行了18期，其最近对话的周鸿祎、罗永浩更是将其边界扩展到整个互联网领域，相关关键词搜索数次进入百度搜索Top 3。

火星财经还引入了原创业邦董事总经理兼总编辑李劳担任总编辑，构建更为系统的区块链产业新闻的报道体系、项目及投资数据研究体系，力求与区块链产业发展最前沿趋势始终同步，更好地推动及服务于区块链行业在技术、应用、投资及市场发展。

策源资本创始人冯波和火星财经发起人王峰

在加强内容建设同时，火星财经的其他业务板块也在积极推进中。内容+社群已经成为火星财经的双轮驱动。火星社群在过去2个月已经进行了上百场在线分享。而基于Web的火星社区，不仅将社群分享融合进来，还开设了拆解白皮书、EOS超级节点及主要公链的专区。

火星基地是火星财经旗下一个基于区块链技术且人人可以参与挖矿的APP，用户通过收取钻石（蓝钻）来建设自己的基地，钻石总量固定，且需要通过探力来探索获得。目前已上线测试版。

此次火星财经A+轮领投的策源资本，是策源旗下的人民币成长基金，专注于新兴产业投资，重点投资于高速成长的细分领域的领先企业，主要涉及以移动互联网、人工智能、物联网、区块链等为代表的新一代信息技术，以及消费升级、生物医药等几大产业。策源资本创始合伙人冯波表示，区块链正在加速与互联网世界的融合，火星财经有望成为二者连接的快速通道。同时，他看好火星财经成为区块链领域的首要信息披露与服务平台。

参与本轮投资的火币全球生态基金（Huobi Global Eco Fund）成立于2018年，是火币集团担任GP与并作为最大LP的专业区块链投资机构，全面负责火币集团在全球范围内的生态布局业务。火币生态（Huobi Eco）是火币全球生态基金进行生态投资、孵化与合作时授权使用的子品牌。