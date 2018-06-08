虎牙直播一季度营收超8亿 “扭亏为盈”净利超3千万

原标题：虎牙直播一季度营收超8亿，“扭亏为盈”净利润超3千万

作者：袁子懿

于5月11日刚刚在纽交所挂牌上市的虎牙直播(NYSE：HUYA)与其股东之一欢聚时代（NASDAQ:YY）在6月6日各自发布了2018年一季度的财报，这是虎牙直播在美上市后披露的首份财报。

虎牙直播为欢聚时代旗下产品，主打游戏直播业务，目前是包含游戏、泛娱乐、二次元、户外等内容的综合性互动平台。

值得注意的是，虎牙直播上市不到一个月，由最初的12美元每股的发行价攀升至6月7号收盘时29.87美元每股，相比起出发行价涨幅达148.9%。目前虎牙直播的市值已超60亿美元。而欢聚时代在2012年11月上市后的发行价仅为10.5美元，截至6月7号收盘时已达到109.08美元。

根据虎牙直播公布的报告，其今年第一季度总净营收为人民币8.44亿元人民币（约合1.35亿美元），相比去年同期的人民币3.99亿元人民币增长111.5%。净利润也出现“扭亏为盈”，去年第一季度的净利润为-4170万元，而2018年1-3月的净利润为人民币3140万元（约合500万美元）。

相比虎牙，欢聚时代的一季度业绩相对平稳，尽管第一季度的总营收同比增长达43.3%，共收入32.49亿元。但其净利润却出现下滑，净利润为人民币4.441亿元（约合7080万美元），较上年同期下滑18%。

作为虎牙直播和欢聚时代的投资人腾讯近一周股票持续走高，截至6月7日收盘价为429.2港币。虎牙今年在上市前不久刚刚完成B轮融资，接受了腾讯产业共赢基金4.6亿美元。值得注意的是，此前被曝将赴港上市的同为四大游戏直播平台之一斗鱼也在今年3月引入了腾讯产业共赢基金的6.3亿美元融资，此外，腾讯旗下还拥有多个直播平台。

另外一方面，在欢聚时代成立之初，于2005年完成了天使轮投资，雷军旗下投资公司作为投资人投入了100万美金。

事实上，各类直播平台背后同样有着 BATJ的身影，信达证券的研究报告称，“包括BATJ在内的互联网企业其实一直在直播领域进行布局。未来直播行业的竞争，将不仅仅平台之间的竞争，更是互联网巨头之间的生态链竞争。”

反观阿里的直播布局则更多依托其体系内的合一集团、陌陌和微博。此外，百度、京东更是根据现有业务相结合，发挥自身优势。例如，阿里在淘宝直播和天猫直播邀请淘宝网红在平台内部发布直播内容。除了BAJT外，小米、芒果 TV、光线传媒等公司也纷纷在直播领域有所布局。