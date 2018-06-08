直击|唱吧科技向证监会提交创业板上市申请

新浪科技讯 6月8日下午消息，证监会网站显示，6月7日，唱吧科技向证监会提交创业板上市申请。

中金公司于2016年11月15日起对唱吧进行辅导，并于次日向北京监管局报送了公司上市辅导登记材料。在此后接近一年半的辅导期中，中金公司共报送了八期辅导工作报告。在总结报告中，中金公司称唱吧已经符合上市条件，并协助公司进行了IPO的准备工作。

唱吧创立于2012年，其公开的上一轮融资是在2016年1月，湖南卫视主持人何炅、汪涵、谢娜成为唱吧的投资人，在这半年前，唱吧以上海信磐4.5亿人民币投资完成了拆除VIE结构的一个步骤。

这同样也是唱吧回A股上市的信号。2015年底，陈华发了一条朋友圈——“有谁认识好的A股壳公司推荐下哈”。据了解，公司当年完成D轮融资后估值达43亿元，但由于海外市场缺乏同类公司及业务，唱吧随即放弃海外上市，并拆除VIE架构。

去年年中，有信息显示，中金公司作为唱吧科技IPO的辅导机构，已经报送了第三期上市辅导工作报告。

据新浪科技了解，唱吧的营收主要来自虚拟物品、会员、广告、硬件等。除线上的音乐社交平台外，唱吧也在向线下发展，2014年，唱吧与麦颂KTV联合推出了唱吧麦颂，目前其店面仍在不断扩张中，另外，唱吧还投资了线下迷你KTV咪哒miniK。（宵寒）