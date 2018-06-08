2018年上半年价值11亿美元加密货币被盗

【TechWeb报道】 6月8日消息，据美国财经网站CNBC报道，网络安全公司Carbon Black的调查数据显示， 2018年上半年，价值约11亿美元的加密货币被盗。

不幸的是，想要窃取加密货币，其实非常容易。犯罪分子利用所谓的“暗网”来实施大规模的加密货币盗窃。

该公司在周四发布的一份研究报告中表示，目前估计有1. 2万个市场和3. 4万个与破译密码有关的产品供黑客选择。

Carbon Black安全策略师里克·麦克尔罗伊(Rick McElroy)在表示：“令人惊讶的是，这些勒索软件几乎没有任何技术含量，使用起来非常容易。通常实施犯罪的并不是大型黑客组织，而是以个人为主。”

他还表示，有些恶意软件偶尔也会提供客户服务，平均价格为224美元，最低价格只有1. 04美元。

根据这项研究，此类恶意软件的市场规模已经达到670万美元。“暗网”是万维网的一部分，只有通过特殊的软件才能访问。它可让用户匿名，而且基本上无法追踪。

麦克尔罗伊表示：“只要登录暗网，就能买到东西，而且你可以打电话给客服，甚至还可以给小费。”

相关盗窃可能来自有组织的犯罪集团，主要针对交易所或企业实施敲诈。

去年，随着比特币价格飙升逾130%，大量新的买家涌入该市场。与银行不同，加密货币通常不受第三方的保护或担保，而很多第一次投资的投资者可能并不知道这点。

麦克尔罗伊表示：“我们通常依赖银行服务，那里有各种服务工具，投资者需要知道如何使用。但在这场新的淘金热中，很多人没有意识到，自己使用的工具根本无法保护自己的货币。”

交易所是此类网络罪犯最喜欢攻击的目标，在今年的攻击中占比达27%。

总部位于东京的Mt.Gox是当时规模最大的比特币交易平台，它曾首次遭受了加密货币历史上引人注目的黑客攻击。该公司在 2014 年申请破产，并表示，它丢失了10万用户的共计 75 万枚比特币。

今年1月，黑客从日本交易所Coincheck那窃取了价值5. 3亿美元的新经币。

去年12月，韩国一家名为Youbit的加密货币交易所丢失了17%的数字资产，其母公司Yapian随后申请破产。

除了交易所外，企业是另一个极其脆弱的群体，占被黑客攻击比例的21%。在许多情况下，犯罪分子侵入这些公司的内部系统，并要求企业支付加密货币作为赎金。

黑客经常要求用加密货币来支付赎金，但比特币似乎并不是首选，它只占目标加密货币的10%，而以太币占11%，罪犯似乎更喜欢门罗币(XMR)。

Carbon Black称，在所有攻击中，使用这种不太为人知的加密货币支付赎金的比例为44%，因为与比特币相比，门罗币有其独特的隐私性，要比比特币更难追踪，且它的交易费用也相对较低。

美国是最容易受到攻击的国家，有24起与加密货币有关的攻击发生在美国。中国有10起，名列第二，英国有8起，名列第三。(小狐狸)