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封杀微信在先？头条回应称从未封杀 只是会依规处罚

封杀微信在先？头条回应称从未封杀 只是会依规处罚
2018年06月08日 11:52 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月8日上午消息，针对微信平台上一批自媒体账号流传的“今日头条封杀微信在先”一事，今日头条在其公众号回应称，从未禁过微信、微博链接，微头条也支持跳转微信、微博外链，但头条号确实不允许在文章或视频内插入二维码。

　　今日头条还称，推广的微信、微博帐号存在低俗、诈骗、色情、恶意营销等行为，平台将会对内容进行推荐降权或扣分处罚。之前的管理公告，也主要是针对此类恶意推广行为。

　　以下为今日头条的回应全文：

　　近日，微信平台上一批自媒体账号，未经核实验证，向公众传播“今日头条封杀微信在先”的谣言。真实情况如下：

　　1、互联互通是用户权利的基本保障。今日头条从未禁过微信、微博链接，微头条也支持跳转微信、微博外链；此外，头条号文章/视频详情页的「了解更多」也支持跳转微信、微博外链。

　　2、头条号确实不允许在文章或视频内插入二维码。在视频或文章中插入二维码，一方面用户体验很差，另一方面二维码后面容易隐藏木马或其他恶意程序，存在很大的安全隐患。

　　3、此外，抖音用户的个人介绍页，正常情况下一直允许填写微信账号；我们还在近期全面放开了头条号、微头条、西瓜视频等产品在个人介绍页保留微信账号的功能。

　　4、头条号文章中含有正常的微信、微博信息，平台不会处罚；如推广的微信、微博帐号存在低俗、诈骗、色情、恶意营销等行为，平台将会对内容进行推荐降权或扣分处罚。之前的管理公告，也主要是针对此类恶意推广行为。

　　5、我们希望友商能恢复正常的商业竞争范畴，停止寻找各类借口进行封杀的行为。

头条微信封杀
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