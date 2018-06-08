10%毛利率逼近生死线?通达系投奔菜鸟抢京东顺丰地盘

机场项目效果图。

来源：南方都市报

菜鸟联合圆通、中国航空在香港投建百亿级物流枢纽

10%毛利率逼近生死线？“通达系”投奔带头大哥抢京东顺丰地盘

两周之内，菜鸟在物流行业连续放出两个大招。5月29日，菜鸟、阿里等投资方以13.8亿美元拿下中通快递约10%股份，此前菜鸟接连入股了百世、圆通。6月6日，菜鸟再度与圆通速递、中国航空联手，投资约120亿港元在全球最繁忙的货运空港———香港国际机场启动建设一个世界级的物流枢纽。

据悉，新项目涉及土地面积共5 .2543平方米，规划建设多层总楼面面积达38万平方米的现代化空运物流中心，建成后每年可处理数千万件跨境电商包裹，为全球72小时必达的物流网络提供有力支撑，预计2023年投入使用。香港国际机场已连续8年蝉联全球最繁忙货运空港，不仅是世界商品进入中国的窗口，也是中国制造走向全球的重要转运中心。该物流中心建成后，有望成为全球中小企业在港的货运枢纽，提供进一步适应未来新零售需求的物流服务。

作为带头大哥，菜鸟近期带领旗下兄弟圆通、申通、中通、韵达、百世等快递公司不断加大转运中心、物流枢纽的布点，分析人士认为，这一方面是“通达系”为二次创业的战略布局，跟菜鸟网络等生态平台协同推进集群升级；另一方面，菜鸟系、顺丰和京东三大快递势力的竞争将再度升级。

菜鸟再度牵手“通达系”

香港物流中心被菜鸟、圆通等视为布局全球物流网络的又一重要里程碑。阿里巴巴集团董事局主席马云近期就曾表示，将再投入千亿元建设国家智能物流骨干网，包括在国内打造24小时货运必达，以及全球72小时必达网络。目前，菜鸟已经宣布将在全球多地建立世界级物流枢纽，首批纳入考虑的还包括杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日等城市。这是阿里菜鸟继上周宣布入股中通快递后，与“通达系”快递企业的又一联手。圆通速递表示，参与联合体并中标香港国际机场高端物流中心，是实施国际化发展战略的又一重要举措。去年5月，圆通就通过收购香港上市公司先达国际控股权，获得其业务范围覆盖超过150个国家的全球网络布局、干线运输能力，同时也为自身筹集了资金———今年一季度报告显示，公司营业收入同比增长52.88%，主要系业务量增加及新增合并圆通速递国际（先达国际后更名为圆通速递国际）所致，继续完善跨境物流全链路产品与服务，也成为圆通2017年财报中列出的2018重要计划之一。

快递物流咨询网首席顾问徐勇表示，大型快递企业向综合物流中心转型是大势所趋，香港作为中国和欧洲的商品转运集散中心，辐射欧洲、东南亚，对于企业而言能够起到占领制高点的作用。快递企业布局海外需要加大在基础设施建设方面的投资，从长远来看，更有利于降低综合成本。

快递主营业务毛利率下滑

加大对固定资产的投入，已经成为了物流企业保障持续稳定盈利能力的重要途径。这从圆通速递6月4日发布的一份公告中可见一斑。

该公告显示，随着快递行业竞争日趋激烈，圆通单票快递业务收入逐年（2015-2017年期间）下降，主要来自于构成单票收入的单票面单费、单票中转费以及单票派送费呈现总体下降趋势。从全行业来看，相关变化趋势基本一致。

以圆通为例。作为快递行业收入占公司主营业务收入95%以上的物流企业，圆通方面在公告中给出的解释是：2015-2016年期间公司管理能力和规模效应得到提升，但带来的快递业务单票成本下降幅度仍未及单票收入；为保持快递业务的竞争力，2017年圆通扶持下游派件加盟商提高了下游派件费标准，抵消了相关规模效应因素，导致快递业务单票成本上升，令毛利率从2016的12.94%进一步下降至10 .76%.

“快递市场正处于裂变期，但传统通达系的成绩单，更多是靠高速超车式的发展和以规模保利润的方式，来对冲粗放发展的负效应，但这些方式在面临新物流企业的服务链深度穿透力时，逐渐显出疲软”，中国物流学会特约研究员杨达卿在接受南都记者采访时指出，如果仍寻求规模扩张和高速扩张的传统打法，反而可能疲于应对没完没了的低端消耗战而濒临“过劳死”状态。

一个重要变化是，在行业主要公司业务量逐年上升的背景下，物流行业的竞争焦点已经从数量的比拼转移到服务质量。据国家邮政局发布的《2018年4月中国快递发展指数报告》，4月份中国快递市场集中度进一步提升，快递服务公众满意度、72小时准时率和有效申诉率同步改善，服务质量增速首次超过发展规模指数，其中有效申诉率为百万分之2.2，首次降到百万分之二左右。

杨达卿认为，对于通达系来说，一方面需要治疗粗放发展模式下的积弊，进入从价格竞争到价值竞争的新轨道；另一方面，这些企业还需要为新物流竞争环境下打基础，做二次创业的战略布局，推进集群升级的同时，寻求个体的突破。

涉足多元样态扩充产业链

依据公告，圆通速递发行可转债拟募集的36 .5亿元资金，将拿出其中23亿元用于多功能转运及仓储一体化建设项目，合计建设10个枢纽转运中心，涵盖南通、芜湖、绍兴、温州、泰州、南昌、漯河、盘锦、沈阳和长沙，从而承担区域内快件集散及转运、跨区域的快件分拣转运、航空提发货等操作功能；10亿元用于转运中心自动化升级项目，主要投资于对公司现有枢纽转运中心配置自动化分拣设备；3.5亿元则用于航空运能提升项目，拟购置引进4架航空飞机，以满足专业航空货运需要。

此外，圆通近期参与投资专注汽车后市场领域的互联网交易公司邦邦汽车，切入汽车配件的仓储和物流市场；参与投资设立宁波众鑫环球供应链管理有限公司，以切入跨境电商物流领域等，在提升物流效率的同时，不断扩充自身业态。

同样为提高中转环节辐射带动作用，近日申通快递也动作频频，在全网共86个转运中心基础上，拟合资6.45亿元收购北京、武汉及长沙转运中心中转业务资产组。依据申通2017年财报中的计划，今年还将以集约化模式，最大化降低干线运输成本，让利给末端网点，并开发集装化干线运输和自动化分拣设备，以适应大物流、大中转发展需求。

快递企业毛利率的提升需要一个较长的周期，杨达卿解释称，目前部分企业的利润率等账面不好看，在一定程度上也跟再投入和新布局有关，不能苛求转型中的快递企业，能继续“一路捡钱又一路升级”；不过，在加盟式快递市场赛道上，竞争依然惨烈，如果不具备充足的资本弹药，还是需要坚持审慎布局，审慎调整。

采写：南都记者 傅晓羚 钟键挺