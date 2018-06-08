Uber加入共享滑板车风潮：向旧金山政府提交试点申请

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新浪科技讯 北京时间6月8日上午消息，据科技博客Axios报道，专车公司Uber向旧金山提交申请，计划推出一个共享滑板车试点项目。

根据本周一生效的一项法律，任何想要在旧金山提供共享滑板电车的公司必须向该市提交申请。Uber尚未对此置评，但该公司CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）上周在Code大会上表示，该公司“正在考虑其它交通形式”。在被追问细节之后，他回答说：“应该是自行车，或者是滑板车。”

通过此项计划，Uber将加入过去两个月风靡旧金山的共享滑板车风潮。Bird、Lime和Spin三家公司今年3月在该市投放了共享电动滑板车。这三家公司表示，他们的目的是为了解决“最后一公里”问题，为通勤者提供简单易行的交通方式，同时缓解交通拥堵问题。

但也有居民抱怨滑板车骑行者不遵守交通法规，威胁行人安全，甚至随意放置踏板车，占用汽车停车位、自行车架和轮椅通道。

旧金山的法律允许这类项目试点12个月，以判断能否给该市的公众利益带来贡献。按照目前的项目规划，最多有5家公司可以申请许可。前6个月最多投放1250辆滑板车，如果效果不错，还可以增加到2500辆。

想要获得申请，每一家公司都必须证明他们可以在骑行和停放方面为用户提供足够的教育，并通过隐私政策来保护用户信息。这些公司还需要与政府分享骑行数据，并为低收入群体提供优惠计划。(思远)