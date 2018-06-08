扫黄打非办约谈网易云B站等 要求清理涉低俗ASMR内容

来源：中国扫黄打非网

针对近期部分网民举报的一些网络平台上出现借ASMR（中文译称“自发性知觉经络反应”，主要产品为声音内容，用于放松、助眠）名义传播低俗、色情内容问题，6月8日，全国“扫黄打非”办公室约谈网易云音乐、百度网盘、B站、猫耳FM、蜻蜓FM等多家网站负责人，要求各平台大力清理涉色情低俗问题的ASMR内容，加强对相关内容的监管和审核。

全国“扫黄打非”办公室指出，经监管部门核实，多个网络平台上存在以ASMR形式传播低俗甚至淫秽色情的问题。从目前掌握的情况看，部分平台审核松懈，使得相当数量的具有强烈性暗示的音视频、图片打着ASMR幌子传播低俗甚至淫秽色情内容。我国法律法规对淫秽色情声讯的认定有着明确规定，对于定性为淫秽的声讯，依法可追究平台的行政责任；问题严重涉嫌刑事犯罪的，追究其刑事责任。

全国“扫黄打非”办公室强调，ASMR内容存在的问题，将纳入“净网2018”专项行动进行严厉整治。ASMR受众群体很大一部分是青少年，各互联网企业要切实履行主体责任，加大清理和整改力度，严格内容审核机制，建立未成年人保护体系，过滤有可能对未成人造成伤害的内容。同时，执法部门将大力查办典型案件，追究违法违规者责任。各企业清理涉色情低俗ASMR情况要及时在平台公示，形成政府、企业联手打击不良内容的合力和声势。