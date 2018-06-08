与高考同步进行 网友的互联网高考

图为考生在江苏南京金陵中学考点查看考场安排。 新华社记者 孙 参摄

2018年高考已经拉开帷幕，图为在湖北省秭归县第一中学考点，监考教师在布置考场。 王辉富摄（新华社发）

图为山东省枣庄市公安局市中分局交通警察大队民警在摩托车上粘贴“高考交警直通车”标志。孙中喆摄（新华社发）

原标题：互联网上的全民高考

作者：潘旭涛 桑珊珊

6月7日，全国975万考生步入高考考场。每年的高考，不仅是考生的大日子，也是全社会的大日子。

在互联网上，高考成为近期最热的话题之一。讨论高考新政，分享奋斗瞬间，回忆曾经的高考时光……高考已经变成一场全民参与的考试。

讨论高考新政

今年参加高考的学生大多是2000年出生的，这也意味着，“00后”正式走上高考的舞台。这批“千禧宝宝”的高考备受网民关注。

有网友认为，“00后”们的物质生活更加优越，成长环境也更加开放，他们可以出国求学，参加艺考、自主招生考试等等，“00后”有了更多的选择，可以大胆地追求自己的兴趣。

中国新闻网发表《“00后”的高考观：“一考”还能定终身吗？》的报道指出，在传统观念中，提到高考，就是“千军万马过独木桥”、“一考定终身”、“人生大考”。不过，随着时代发展，求学道路的多元，这些传统的高考观念在“00后”眼中似乎已不是主流。

长城网评论称，我们身处一个伟大的时代，这个时代改变着我们的选择，也给我们创造了很多选择，每一场考试都只是一个选择，“00后”的高考观或许才是这个时代丰富、多元、开放的体现。不念过往、不惧将来；脚踏实地、遵从内心，希望“00后”用最靓丽的答案为青春作注，开启下一段美好旅程。

考生特点鲜明，考试看点也不少。

“新华视点”微信公众号聚焦2018年高考改革新动态：重视考生综合成绩评价，使人才选拔方式更加多元化；尊重学生的专业选择权，是高考招生录取的大趋势。

高考加分政策一直是社会关注的焦点。今年教育部发布公告，宣布全面取消体育特长生、奥林匹克竞赛等高考加分项目。这引起众多网友的评论。

在知乎热榜中，网友“沙滩上的小贝壳呀”认为：“这次高考改革，某种程度上真正实现了公平招生，因为它真真正正地保障了大部分学生的利益。”网友“咕噜酱”说：“加分政策取消挺好的，大家在同等教育资源下都凭智商竞争多好。”

“央视新闻”微信公众号《取消高考加分项呵护“机会公平”》一文称，取消高考加分项，将让高考回归“公平”的本真。

人民网评论也指出，减少和规范高考加分项目，纠正少数人片面追求高考加分的倾向，引导每一个学生全面而有个性地发展，从而促进高考公平公正，已经在全社会达成广泛共识，能更好地兼顾起点的公平与选拔人才的不拘一格。

高考正在进行，高校招考专业已经引发关注。

中新网梳理发现，数据科学与大数据技术、智能科学与技术、网络空间安全等许多贴合时代发展的专业都将于今年招生。机器人工程成为热门专业，近60所高校都将于今年新增机器人工程专业。

对于爆款专业，光明网上一篇名为《高考专业选择，热门的不如适合的》的评论指出，新设的专业通常是顺应时代的，反映了社会和科技发展的现实需要，但是高考热门专业往往跌宕起伏，有些专业则是冷热交替。考生在选择报考专业时，不仅要看专业名称是否新颖动人，更重要的还是看是否符合自己的兴趣和专长。

记录奋斗青春

学子在考场奋战之时，他们为高考而奋斗的瞬间，在网上晒出来，感动了许多人。

一位名叫“柚屿-healer”的网友，拍下自己学校高一楼和高三楼电子屏的照片，照片在短时间内收获了大量点赞和留言。照片是两栋楼“隔空喊话”。高一楼电子屏显示：“嘿，对面的，加油啊！”高三楼电子屏则显示：“好的，知道了，放心吧！”语气调皮，略显呆萌，引发网友感慨：“真感人，高中时代真的超级好”；“想回到高中，羡慕穿校服的学生”。

“央视新闻”微信公众号在一篇文章中，记录了网友备战高考的故事。安徽省阜阳市第五中学高三的考生充分利用一切时间查缺补漏，挑灯夜读；江西省吉安新干中学高三学生列方阵、喊口号，为自己助威加油……有网友在留言区表示：“高考的确是人生的一大重要选择和转折，能够考上心仪已久的大学，是开启人生的新起点，值得努力奋斗。”

“一路风雨兼程磨砺意志，百日苦乐同享铸就辉煌”；“十年励剑争锋锐，六月试扬显雄伟”……澎湃新闻梳理了部分学校拉起的励志横幅标语，这些标语让奋斗的岁月更加热血沸腾。

除了图片和文字，奋斗的瞬间也被记录在视频和音乐里。“只要我还有梦，就一定能成功，在我的天空……”人民日报、央视新闻的官方微博账号转发了改编歌曲《我的天空》的音乐短片，短片中，13名大学生用文具盒与尺子打击节奏。美妙的旋律、励志的歌词、青春的画面，这些元素加在一起，使短片一上线，就深受网友喜爱。短短一天时间播放量就达到350余万次，随后还登上微博热搜榜，火爆网络。

有志不在年高，每年的“高考老人”总能牵动网民的神经。

一张小方桌，一个小板凳，成叠的学习资料，河南省滑县枣村乡69岁老人柳玉春每天学习8小时，今年，他再次参加了高考。最近，这位老人在微博上火了起来。他的故事出现在了梨视频和新浪视频中。1977年恢复高考后，柳玉春参加过一次高考，但落榜了。去年，柳玉春报名参加了高考，总成绩超过了大专线分数。今年他再次报考。老人称自己想考河南大学，“给孩子们做一个榜样，叫他们努力学习，从精神上激励孩子，成为国家栋梁之材。”网友“吉木小溪”留言说：“为梦想而奋斗的人都是伟大的，不分年龄和身份。”

分享高考记忆

截至6月6日，微博热搜榜有关高考的话题已经有近50亿的阅读量。这些热门话题里不仅有对今年高考的讨论，还有对曾经那些年高考的回忆。

名人回忆高考，已经成为网民喜闻乐见的事。据人民网报道，导演张艺谋是恢复高考后的第一批考生。1978年，北京电影学院到西安进行全国恢复高考后的首次招生，张艺谋经过一番曲折的争取，被破格收入北京电影学院摄影系。回忆起自己的高考，他坦白地说，当初想要上大学的目的很简单，就是为了谋出路，但是回想起来，如果没有高考，很难有现在的一切。

在“央视总编室”微信公众号“CCTV看点”的一篇文章中，主持人任鲁豫回忆说，自己高考的时候，戴上了父亲的手表，准备在考试中看时间，结果粗心的他却忘了给手表上发条，忘记了时间，直到老师喊大家离开考场，他还在写最后一个字。

在网上，一些小程序将网民重新带回考场。日前，“扫码重新高考”刷屏朋友圈。网友通过扫描图片二维码进入“如果高考可以重来”的小程序，点击重做当年的高考题，并计算重考分数。“有道精品课”也推出“看看我的高考题”，扫码答题，带领人们重温当年高考的题目，重拾高考记忆。不少网友直呼“感觉自己还能学”“找到了久违的答题感觉”。

今年是改革开放40周年，40多年间高考的变迁也引发网民的回忆与感慨。北京日报就高考题发表的文章《考题变迁见证改革开放40年》，被多家新闻网站转载。文章重点整理了那些有时代烙印的作文题目，用一道道考题记录改革开放40年来的点滴变化。

40余年间，高考在与时代的共振中不断变革。“瞭望”微信公众号通过一组新华社精选照片，讲述高考的变革历程。这些图片承载着网民的高考情怀。网友“手扶拖拉机斯基”感慨：“2013年高考，下着小雨。如今已经参加工作，高考的回忆已经淡了，要不是这篇文章，我的回忆也不会被勾起。”网友“李彬”留言说：“回首茫茫来时路，是考试这种竞争性选拔机制，彻底改变了人的命运。”