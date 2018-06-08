与高考同步进行 网友的互联网高考

原标题：互联网上的全民高考
作者：潘旭涛 桑珊珊
6月7日，全国975万考生步入高考考场。每年的高考，不仅是考生的大日子，也是全社会的大日子。
在互联网上，高考成为近期最热的话题之一。讨论高考新政，分享奋斗瞬间，回忆曾经的高考时光……高考已经变成一场全民参与的考试。
讨论高考新政
今年参加高考的学生大多是2000年出生的，这也意味着，“00后”正式走上高考的舞台。这批“千禧宝宝”的高考备受网民关注。
有网友认为，“00后”们的物质生活更加优越，成长环境也更加开放，他们可以出国求学，参加艺考、自主招生考试等等，“00后”有了更多的选择，可以大胆地追求自己的兴趣。
中国新闻网发表《“00后”的高考观：“一考”还能定终身吗？》的报道指出，在传统观念中，提到高考，就是“千军万马过独木桥”、“一考定终身”、“人生大考”。不过，随着时代发展，求学道路的多元，这些传统的高考观念在“00后”眼中似乎已不是主流。
长城网评论称，我们身处一个伟大的时代，这个时代改变着我们的选择，也给我们创造了很多选择，每一场考试都只是一个选择，“00后”的高考观或许才是这个时代丰富、多元、开放的体现。不念过往、不惧将来；脚踏实地、遵从内心，希望“00后”用最靓丽的答案为青春作注，开启下一段美好旅程。
考生特点鲜明，考试看点也不少。
“新华视点”微信公众号聚焦2018年高考改革新动态：重视考生综合成绩评价，使人才选拔方式更加多元化；尊重学生的专业选择权，是高考招生录取的大趋势。
高考加分政策一直是社会关注的焦点。今年教育部发布公告，宣布全面取消体育特长生、奥林匹克竞赛等高考加分项目。这引起众多网友的评论。
在知乎热榜中，网友“沙滩上的小贝壳呀”认为：“这次高考改革，某种程度上真正实现了公平招生，因为它真真正正地保障了大部分学生的利益。”网友“咕噜酱”说：“加分政策取消挺好的，大家在同等教育资源下都凭智商竞争多好。”
“央视新闻”微信公众号《取消高考加分项呵护“机会公平”》一文称，取消高考加分项，将让高考回归“公平”的本真。
人民网评论也指出，减少和规范高考加分项目，纠正少数人片面追求高考加分的倾向，引导每一个学生全面而有个性地发展，从而促进高考公平公正，已经在全社会达成广泛共识，能更好地兼顾起点的公平与选拔人才的不拘一格。
高考正在进行，高校招考专业已经引发关注。
中新网梳理发现，数据科学与大数据技术、智能科学与技术、网络空间安全等许多贴合时代发展的专业都将于今年招生。机器人工程成为热门专业，近60所高校都将于今年新增机器人工程专业。
对于爆款专业，光明网上一篇名为《高考专业选择，热门的不如适合的》的评论指出，新设的专业通常是顺应时代的，反映了社会和科技发展的现实需要，但是高考热门专业往往跌宕起伏，有些专业则是冷热交替。考生在选择报考专业时，不仅要看专业名称是否新颖动人，更重要的还是看是否符合自己的兴趣和专长。
记录奋斗青春
学子在考场奋战之时，他们为高考而奋斗的瞬间，在网上晒出来，感动了许多人。
一位名叫“柚屿-healer”的网友，拍下自己学校高一楼和高三楼电子屏的照片，照片在短时间内收获了大量点赞和留言。照片是两栋楼“隔空喊话”。高一楼电子屏显示：“嘿，对面的，加油啊！”高三楼电子屏则显示：“好的，知道了，放心吧！”语气调皮，略显呆萌，引发网友感慨：“真感人，高中时代真的超级好”；“想回到高中，羡慕穿校服的学生”。
“央视新闻”微信公众号在一篇文章中，记录了网友备战高考的故事。安徽省阜阳市第五中学高三的考生充分利用一切时间查缺补漏，挑灯夜读；江西省吉安新干中学高三学生列方阵、喊口号，为自己助威加油……有网友在留言区表示：“高考的确是人生的一大重要选择和转折，能够考上心仪已久的大学，是开启人生的新起点，值得努力奋斗。”
“一路风雨兼程磨砺意志，百日苦乐同享铸就辉煌”；“十年励剑争锋锐，六月试扬显雄伟”……澎湃新闻梳理了部分学校拉起的励志横幅标语，这些标语让奋斗的岁月更加热血沸腾。
除了图片和文字，奋斗的瞬间也被记录在视频和音乐里。“只要我还有梦，就一定能成功，在我的天空……”人民日报、央视新闻的官方微博账号转发了改编歌曲《我的天空》的音乐短片，短片中，13名大学生用文具盒与尺子打击节奏。美妙的旋律、励志的歌词、青春的画面，这些元素加在一起，使短片一上线，就深受网友喜爱。短短一天时间播放量就达到350余万次，随后还登上微博热搜榜，火爆网络。
有志不在年高，每年的“高考老人”总能牵动网民的神经。
一张小方桌，一个小板凳，成叠的学习资料，河南省滑县枣村乡69岁老人柳玉春每天学习8小时，今年，他再次参加了高考。最近，这位老人在微博上火了起来。他的故事出现在了梨视频和新浪视频中。1977年恢复高考后，柳玉春参加过一次高考，但落榜了。去年，柳玉春报名参加了高考，总成绩超过了大专线分数。今年他再次报考。老人称自己想考河南大学，“给孩子们做一个榜样，叫他们努力学习，从精神上激励孩子，成为国家栋梁之材。”网友“吉木小溪”留言说：“为梦想而奋斗的人都是伟大的，不分年龄和身份。”
分享高考记忆
截至6月6日，微博热搜榜有关高考的话题已经有近50亿的阅读量。这些热门话题里不仅有对今年高考的讨论，还有对曾经那些年高考的回忆。
名人回忆高考，已经成为网民喜闻乐见的事。据人民网报道，导演张艺谋是恢复高考后的第一批考生。1978年，北京电影学院到西安进行全国恢复高考后的首次招生，张艺谋经过一番曲折的争取，被破格收入北京电影学院摄影系。回忆起自己的高考，他坦白地说，当初想要上大学的目的很简单，就是为了谋出路，但是回想起来，如果没有高考，很难有现在的一切。
在“央视总编室”微信公众号“CCTV看点”的一篇文章中，主持人任鲁豫回忆说，自己高考的时候，戴上了父亲的手表，准备在考试中看时间，结果粗心的他却忘了给手表上发条，忘记了时间，直到老师喊大家离开考场，他还在写最后一个字。
在网上，一些小程序将网民重新带回考场。日前，“扫码重新高考”刷屏朋友圈。网友通过扫描图片二维码进入“如果高考可以重来”的小程序，点击重做当年的高考题，并计算重考分数。“有道精品课”也推出“看看我的高考题”，扫码答题，带领人们重温当年高考的题目，重拾高考记忆。不少网友直呼“感觉自己还能学”“找到了久违的答题感觉”。
今年是改革开放40周年，40多年间高考的变迁也引发网民的回忆与感慨。北京日报就高考题发表的文章《考题变迁见证改革开放40年》，被多家新闻网站转载。文章重点整理了那些有时代烙印的作文题目，用一道道考题记录改革开放40年来的点滴变化。
40余年间，高考在与时代的共振中不断变革。“瞭望”微信公众号通过一组新华社精选照片，讲述高考的变革历程。这些图片承载着网民的高考情怀。网友“手扶拖拉机斯基”感慨：“2013年高考，下着小雨。如今已经参加工作，高考的回忆已经淡了，要不是这篇文章，我的回忆也不会被勾起。”网友“李彬”留言说：“回首茫茫来时路，是考试这种竞争性选拔机制，彻底改变了人的命运。”
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