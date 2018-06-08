美团入局：生鲜电商竞争趋烈 重压下有公司已在转型

美团入局 生鲜电商竞争趋烈

部分难以形成流量竞争壁垒的生鲜电商已在转型

来源：南方都市报 作者：马建忠 黄芳芳

生鲜电商竞争又迎来新的入局者，美团旗下的生鲜超市小象生鲜日前正式亮相。据美团方面介绍，小象生鲜集生鲜食品、餐饮、电商和即时配送线上线下一体化。在外界看来，相比在打车等领域的跨界，小象生鲜的亮相似乎更充分意识到了生鲜零售和自身业务关联的紧密性，而美团方面则表示，这只是其进一步探索生鲜零售行业的开始。

不过，南都记者也注意到，当综合类电商成为流量的集中地与分发地，部分难以形成流量竞争壁垒的生鲜电商已经在尝试转型。

优势：美团3 .2亿用户流量

美团方面昨日向南都记者透露，其生鲜零售业务开端于去年7月在美团总部附近开的掌鱼生鲜测试店。作为美团旗下集生鲜食品、餐饮、电商和即时配送于一体的线上线下一体化生鲜超市，小象生鲜将依托美团外卖的配送能力，力争实现门店周围三公里范围内的用户，最快30分钟收货。

另外，据小象生鲜相关负责人透露，截至目前，小象生鲜已与美威、蓝雪、獐子岛等超过50家覆盖活鲜、肉类、蔬菜、蛋类等品牌合作。

关于自身优势，小象生鲜方面认为，美团具备的即时配送、精准流量、大数据、研发技术等能力为小象生鲜提供了优势。尤其是在流量方面，美团提供的数据显示，2017年，美团年度活跃买家数达到3.2亿。

依照美团方面透露的未来发展布局规划，小象生鲜在北京和其他城市的门店已在筹备中。

对于不断涌现的入局者，电子商务研究中心主任曹磊表示，首先，生鲜电商零售市场的前景十分诱人。据相关资料显示，2017年生鲜电商市场交易规模为1418亿元，预计2020年将超过3100亿元，热度有增无减。生鲜又是高频产品，占领消费者的餐桌入口就等于拥有了一块大蛋糕。其次，很多零售企业根据自身发展的中长期战略，把生鲜作为一个布局的重点，外卖、移动终端、生鲜以及其他包括新零售在内的业态，联合起来之后就形成一个消费的生态圈。

在曹磊看来，小象生鲜是美团对自身大零售布局的完善，也是其线下落地能力的检验。他还指出，盒马鲜生是生鲜超市新零售业态的探索者和实践者，小象生鲜是后来者，两者模式差别不大。但美团拥有丰富的流量资源与优质的配送体系，这些都是不错的优势。不过现在的生鲜零售已经不是单一能力的比拼了，更看重零售、资本、门店资源等综合能力。

重压之下部分公司已在转型

根据易观披露的2018年最新生鲜电商APPTOP15榜单，生鲜电商领域已有多个领先者为综合电商，或拥有综合类电商、互联网巨头背景。

该榜单显示，多点以728 .25万活跃用户规模依旧占据榜首，每日优鲜以300 .24万活跃用户规模位居第二，京东到家以200.19万活跃用户位居第三。前两家依照人民创投、四川天府新区成都管理委员会等机构联合发布的榜单，已经进入中国独角兽企业价值榜，且每日优鲜还有腾讯的身影，而京东到家则就是京东为布局生鲜等新零售的产物。

电商行业资深分析师卓塞君接受南都记者采访时指出，近年来综合性电商一直在加码布局生鲜领域，例如阿里就投了易果生鲜和盒马鲜生。对于生鲜零售，线上线下打通将是大势所趋。对于一些没有流量优势的生鲜电商而言，转型是显而易见的。

据悉，作为生鲜电商行业最早的一批玩家之一，沱沱工社的网页服务已转移至移动端。面对高企的流量成本，沱沱工社正在弱化电商属性，面向C端消费者的零售业务也将交由第三方电商运作，企业将把更多资金和精力投入到生产端，强化自营商品。

而在卓塞君看来，沱沱工社强化自营商品，其实意在做产品上的差异化。