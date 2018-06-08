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蚂蚁金服宣布完成新一轮融资 总金额140亿美元

蚂蚁金服宣布完成新一轮融资 总金额140亿美元
2018年06月08日 10:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月8日上午消息，蚂蚁金服对外宣布新一轮融资，融资总金额140亿美元。蚂蚁金服方面表示，本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入和全球顶尖人才的招募。

　　本轮融资既包括来自国内投资者的人民币资金，也包括了蚂蚁金服旗下全资子公司——蚂蚁国际筹集的来自国际投资者的美元资金。

　　除原有股东继续跟投外，包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T. Rowe Price 旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。

　　蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示：“国内、国际投资者看好的不仅是蚂蚁金服以及支付宝的全球竞争力，更看好的是中国步入新时代的发展机遇。我们将与志同道合的伙伴一起，携手为更多国家和地区，带去中国成功的技术经验和模式，推动全球范围内的普惠金融发展。”

　　“过去14年中，我们为能够持续帮助普通人和小微企业而自豪。现在，我们将和更多拥有相同愿景和使命的伙伴，一起加速我们的战略进程。”井贤栋说。

　　支付宝提供的官方数据显示，截至2018年3月31日，支付宝与其全球合作伙伴的年活跃用户数已达8.7亿。

　　井贤栋进一步补充：“科技是面向未来的核心驱动力，我们将持续强化在区块链、人工智能、安全、物联网和云计算方面的布局，用科技驱动包括金融服务业在内的现代服务业发展，并进一步打造开放的生态系统，通过技术投资和创新，在不同的国家寻找合作伙伴，为全球个人和小微企业带来更安全、透明、高效和普惠的金融服务，让数字经济的红利惠及到更多的人群。”

　　此前，蚂蚁金服于2015年7月和2016年4月分别完成了两轮融资。

蚂蚁金服融资
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