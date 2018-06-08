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如何用催人尿下的排比句盛赞中国互联网公司

如何用催人尿下的排比句盛赞中国互联网公司
2018年06月08日 09:34 PingWest
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　　当你发自内心地热爱一家公司的时候，你也会发自内心地恨它的对手。这个时候你可能会做的事是：用一系列声势浩大心旌摇荡的排比句表达你的爱，发泄你的恨。

　　6 月 7 日，在腾讯和今日头条的纷争之侧，已经有爱腾讯的人，给腾讯准备好了台词

我想对你说，腾讯，是你，而不是今日头条，正在经营着迄今最了不起的互联网平台；是你，而不是今日头条，正在连接、赋能、源源不断地输出正向价值；是你，而不是今日头条，正在用技术造福各行各业、男女老少。那些受益于你的企业、机构和个人，会感谢你，就连像我这样一个写字的，都会感谢你，你自己千万不要被一些廉价的浮华乱了心智。

别理头条，别理抖音，别理那些除了泡沫别无价值的东西。你的事情比他的重要，你的时间比他的值钱。

　　感人吧。

　　既然如此，我们也提前准备好了其他几家大公司的“致敬台词”，供大家参考，反正早晚都有机会夸上：

　　今日头条：

　　我想对你说，今日头条，是你，而不是微博，正聚集着中文互联网数量最为庞大的签约作者；是你，而不是腾讯新闻，正勤劳地夜以继日给我们精准推送着最引人好奇的广告；是你，而不是微信，让我们在打发碎片时间上做到了极致。那些受益于你的用户、网红城市和企业都会感谢你，就像我一个写字儿的，也会感谢你——感谢你的不站巨头的队，为我们创造了一个又一个十万加选题。你自己千万不要因为一些对手的强大迷失了方向，而在岁月静好的道路上无声前进。

　　别理微信，别理微博，别理那些中文互联网的寡头。你的愿景比他们宽广，大家都可以在你的世界里寻找到油腻的自己。

　　百度

　　我想对你说，百度，是你，而不是Google，只身在为数以亿计的中文关键词搜索用户服务，让他们学会了如何在网络上检索信息，寻找答案；是你，而不是Google，在创造着属于中国自己的自动驾驶“Android系统”——阿波罗；是你，而不是Google，提出了中国版“微软小冰”的设想，还推出了中国版的Echo，复制着境外的前沿技术服务，让他们在中国市场成为可能；是你，而不是Google，培养出了那么多的技术人才，逼着他们离职，创立新的公司，繁荣着中国人工智能创业生态。

　　那些受益于你的企业、机构、个人甚至围绕在百度联盟的整个生态，都会感谢你，就连像我们这些写字的，也要感谢你，谢谢你为我们这些写字儿为生的人贡献了这么多的素材，创造出了那么多的十万加的选题，领了好几次今日头条的金字节奖。

　　别理Google的“不作恶”，别理那些上来就喷你有“原罪”的网络暴民，别理那些只停留在昨天还持续炒着冷饭话题的媒体。向着All In AI，冲向当下的信息流，厂长决定的事情就认真做下去吧，他的意志不会错，也比任何东西都重要。

　　滴滴：

　　滴滴，我想对你说，是你，而不是饿了么或陌陌，安慰着每一个深夜被工作榨干的肉体，并在一次次顺风或不顺风的行程中，促成一个灵魂遇见另一个有趣的灵魂；是你，而不是蔚来，创造了中国互联网史上成长速度和融资额的记录；是你，而不是美团点评，缔造着中国无人驾驶乃至未来出行的基础设施。那些受益于你的后厂村花、西二旗草、开奔驰的车主都会感谢你，就连像我这样一个写字的，都会感谢你：互联网江湖排资论辈坐定之后，某视之外，你是为数不多能让科技媒体兴奋起来的话题啊。

　　别理美团，别理蔚来，别理那些讨论你的“和平啥时候到来”的人。你简直就是当今互联网江湖的司马懿，熬死快的、吃掉Uber、打败无数默默无闻的对手走到今天，你的愿景比他们宏大，你的征途是星辰大海。

　　美团：

　　美团：我想对你说：是你，而不是亚马逊，只身在出行、外卖、团购等多个领域同时和各巨头近战，告诉我们什么叫“Amazon for service”，什么叫延迟的成功，什么叫没有边界；是你，而不是蔚来，在主业胜负未分时，又喜提摩拜开辟出行战场，告诉我们没有现金牛也能疯狂买买买然后上市；是你，而不是中国移动，让帝都人民深切理解“要竞争不要垄断”，呼吁“人民的美好生活需要至少两个打车平台啊”。你站在滴滴和携程系的面前，大声宣布：我，美图，你的破壁人。那些经历了打车和外卖涨价、被大数据杀熟、被捆绑销售的人们都会感激你，就连像我这样一个写字的，都会感谢你。你给我们这些卖字为生的人提供了多少角度啊！

　　别理滴滴，别理阿里，别理那些质疑你“在摊一张随时会崩裂的大饼”的声音。相信自己，美团不仅有外卖，而且做啥都贼快。

　　快手：

　　我想对你说，快手，是你，而不是抖音，让我们不必花几个月的时间去走访农村，就能了解中国乡村的精神面貌；是你，而不是抖音，丰富了东北的民间艺术，从二人转到一人喊麦，从根本上提高了产能；是你，而不是抖音，给了民间奇人一个展示的舞台，网红可以破天荒的抛弃颜值，靠生吃大肠、炸肛、白酒大口闷、跳抽筋舞等真正的技术拥有百万粉丝。那些受益于你的七亿中国用户会感谢你，少女妈妈会感谢你，戴大金链子的东北直男会感谢你，葬爱家族感谢你，就像我一个写字的，也要感谢你，你为我们创造出多少残酷底层物语式的选题，你千万要保持住自己接地气的群众基础，不要好高骛远的迅速提升什么B格。

　　别理抖音，真的，别理那些记录美好生活的人，你只需要记录就好，你的意义比他们强大很多。只要你本着我Low我第一的态度，认可你的用户，强大的基础就不会轻易倒塌，除非你总树立那些我上哈佛也上快手的极端个例为榜样，你不能一边靠小镇青年的庞大数量级起家，又想割城市白领的韭菜！

　　阿里巴巴

　　我想对你说，阿里巴巴，是你，而不是亚马逊AWS，正在扮演着中国最大的云计算服务提供商；是你，而不是京东，正在经营着世界最大的电商交易平台；是你，而不是安兔兔，正在从事着测评着手机性能工作；是你，而不是银联，正在尝试着让我们理财、消费、交友全不误。那些受益于你锦上添花投资的创业团队会感谢你，那些曾经廉价现在却是高薪领域的应届生会感谢你，那些被你内部风气斧正、影响了价值观的小职员会感谢你，就像我一个写字的，也要感谢你——感谢你们老大为我们创造了无数鸡汤警句，你自己千万不要因为一些质疑而警醒，变得克制。

　　别理质疑，别理批评，别理那些无法看清你那满是玄机布局的人。你对影响力要比他们强大，你们老大的鸡汤比他们香醇，你只需要不断尝试、投资、烧钱、追赶、超越、搅局就好。

　　爽吧？拿去用吧（得交授权费）。

　　作者：明宇小姐 花萌呆 寒冰 宋图样 李小白

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