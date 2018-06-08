新浪科技> 互联网 > 正文

欧盟调查谷歌安卓捆绑行为 最早7月开罚单

欧盟调查谷歌安卓捆绑行为 最早7月开罚单
2018年06月08日 08:42 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间6月8日早间消息，据彭博社报道，知情人士透露，在去年收到欧盟24亿欧元（28亿美元）的创纪录罚单后，谷歌还可能因为阻碍Android手机系统的竞争而收到欧盟的新罚单。

　　知情人士表示，欧盟正处在Android调查的最后阶段，最早可能在7月开出罚单。谷歌还有可能在另外两起调查中面临处罚。

　　Android调查的重点是谷歌在移动设备领域开展的策略，要求在欧洲销售的多数Android手机和平板电脑都预装谷歌搜索，或者将其设置为默认搜索。欧盟在2016年表示，此举可能对竞争对手构成伤害，并因为阻碍创新而伤害消费者。

　　欧盟去年6月开出巨额罚单时曾经警告称，该公司可能因为对待购物网站不公而面临更多处罚。第三起调查重点则是谷歌的Adsense广告协议。结束欧盟针对谷歌启动的这三起调查是玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）的主要任务，这位欧盟竞争专员将于2019年末结束任期。

　　欧盟针对谷歌的应用与Android系统之间的捆绑方式展开调查，对互联网公司免费提供服务以换取数据，并借助这些数据投放广告的方式提出质疑。欧盟的处罚可能禁止谷歌将搜索、Gmail和谷歌地图等应用打包在Android系统内，这也有可能对谷歌在其他领域的运营方式产生影响。

　　律师事务所Clifford Chance LLP的律师托马斯·温洁（Thomas Vinje）在相关调查中代表谷歌竞争对手，他认为，认定谷歌Android的策略违法“不仅意味着谷歌应该在智能手机领域停止这种反竞争行为，还应该在智能电视等其他领域采取同样的措施，他们也在这些领域通过同样的方式阻碍竞争。这些新领域面临的影响可能更大。”

　　调查人员最近几个月一直在推进Android和谷歌购物案。知情人士表示，与2016年向谷歌发出听证会传票时所掌握的证据相比，调查人员目前已经获得更多证据来支持自己的主张。

　　监管者还在认真检查谷歌在购物案中的合规情况，而如果发现谷歌存在不合规的情况，便有可能借助处罚正式发布一周年的机会向其发出日常处罚警告。

　　欧盟要求谷歌在搜索结果顶部的产品列表广告中，为比较购物服务提供公平待遇。虽然谷歌设置了拍卖系统，让小企业也可以出现在那里，但真正能够做到的却很少，其中几家企业已经呼吁欧盟对谷歌进行处罚。知情人士表示，监管者似乎倾向于加快本案进度，并在今年早些时候拒绝延长信息索取时限。

　　对购物案而言，这种拖延关系重大，因为监管者是根据谷歌违规的天数计算罚款的。第一家向欧盟投诉谷歌的Foundem估计，罚款总金额将超过去年的数字，到6月末突破30亿欧元。

　　如果欧盟根据谷歌移动广告营收计算罚款金额，针对Android的处罚力度也有可能很大。但谷歌可以得到些许安慰，因为该公司可能不会因为没有吸取过往教训导致处罚金额增加50%。

　　按照欧盟的规定，倘若被认定为“惯犯”，谷歌便有可能在Android和AdSense案中被额外追加50%的罚款。但负责受理企业投诉的欧盟官员沃特·威尔斯（Wouter Wils）在2011年的一篇学术论文中表示，如果违规行为与第一次处罚的行为发生在同一时间，那就不适用这项规定。

　　谷歌和欧盟委员会均未对此置评。(思远)

谷歌欧盟罚款
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有