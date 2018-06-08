欧盟调查谷歌安卓捆绑行为 最早7月开罚单

新浪科技讯 北京时间6月8日早间消息，据彭博社报道，知情人士透露，在去年收到欧盟24亿欧元（28亿美元）的创纪录罚单后，谷歌还可能因为阻碍Android手机系统的竞争而收到欧盟的新罚单。

知情人士表示，欧盟正处在Android调查的最后阶段，最早可能在7月开出罚单。谷歌还有可能在另外两起调查中面临处罚。

Android调查的重点是谷歌在移动设备领域开展的策略，要求在欧洲销售的多数Android手机和平板电脑都预装谷歌搜索，或者将其设置为默认搜索。欧盟在2016年表示，此举可能对竞争对手构成伤害，并因为阻碍创新而伤害消费者。

欧盟去年6月开出巨额罚单时曾经警告称，该公司可能因为对待购物网站不公而面临更多处罚。第三起调查重点则是谷歌的Adsense广告协议。结束欧盟针对谷歌启动的这三起调查是玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）的主要任务，这位欧盟竞争专员将于2019年末结束任期。

欧盟针对谷歌的应用与Android系统之间的捆绑方式展开调查，对互联网公司免费提供服务以换取数据，并借助这些数据投放广告的方式提出质疑。欧盟的处罚可能禁止谷歌将搜索、Gmail和谷歌地图等应用打包在Android系统内，这也有可能对谷歌在其他领域的运营方式产生影响。

律师事务所Clifford Chance LLP的律师托马斯·温洁（Thomas Vinje）在相关调查中代表谷歌竞争对手，他认为，认定谷歌Android的策略违法“不仅意味着谷歌应该在智能手机领域停止这种反竞争行为，还应该在智能电视等其他领域采取同样的措施，他们也在这些领域通过同样的方式阻碍竞争。这些新领域面临的影响可能更大。”

调查人员最近几个月一直在推进Android和谷歌购物案。知情人士表示，与2016年向谷歌发出听证会传票时所掌握的证据相比，调查人员目前已经获得更多证据来支持自己的主张。

监管者还在认真检查谷歌在购物案中的合规情况，而如果发现谷歌存在不合规的情况，便有可能借助处罚正式发布一周年的机会向其发出日常处罚警告。

欧盟要求谷歌在搜索结果顶部的产品列表广告中，为比较购物服务提供公平待遇。虽然谷歌设置了拍卖系统，让小企业也可以出现在那里，但真正能够做到的却很少，其中几家企业已经呼吁欧盟对谷歌进行处罚。知情人士表示，监管者似乎倾向于加快本案进度，并在今年早些时候拒绝延长信息索取时限。

对购物案而言，这种拖延关系重大，因为监管者是根据谷歌违规的天数计算罚款的。第一家向欧盟投诉谷歌的Foundem估计，罚款总金额将超过去年的数字，到6月末突破30亿欧元。

如果欧盟根据谷歌移动广告营收计算罚款金额，针对Android的处罚力度也有可能很大。但谷歌可以得到些许安慰，因为该公司可能不会因为没有吸取过往教训导致处罚金额增加50%。

按照欧盟的规定，倘若被认定为“惯犯”，谷歌便有可能在Android和AdSense案中被额外追加50%的罚款。但负责受理企业投诉的欧盟官员沃特·威尔斯（Wouter Wils）在2011年的一篇学术论文中表示，如果违规行为与第一次处罚的行为发生在同一时间，那就不适用这项规定。

谷歌和欧盟委员会均未对此置评。(思远)