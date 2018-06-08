热点蹭个遍的暴风，会是下一个乐视吗？

暴风，下一个乐视？

作者：Eastland

2018年5月29日，暴风集团（300431.SZ）因筹划非公开发行股票开始停牌。公告称此次拟采取“小额快速融资”，根据证监会规定上限为5000万元。

对融资规模动辄数十亿的上市公司，5000万元定向增发实属“鸡肋”。因此“小额快速融资”自2014年5月推出以来“尝鲜”者寥寥。2015年、2016年、2017年竟然是一片空白。

暴风集团以“小额快速融资”为由停牌，不知真缺这5000万，还是借停牌争取“喘息之机”、延缓股价下跌趋势。

两天后的5月31日，暴风集团披露控股股东冯鑫名下两笔股票质押办理了延期购回（回购期延长到2018年11月下旬）。两笔质押涉及约750万股，按停牌前收盘价市值为1.58亿。

目前冯鑫已将个人名下95.35%股票质押，占暴风集团总股本的20.35%。冯鑫与贾跃亭的处境何其相似，后者赴美前将名下99.54%股票质押，占乐视网总股本的25.56%。

从“软硬结合”、由少数股东承担亏损到掌门人疯狂质押股票，暴风处处给人“乐视学徒”的印象。其实贾跃亭打造的是好莱坞梦幻大片，连他自己都几乎相信，暴风玩的只是“五毛钱特技”。

“生态化反”与“协同效应”

当年乐视网贵为创业板龙头、市值飙升到1500亿之时，不知有多少公司想借鉴它的布局。如今谁要是被评价像乐视，都会拼命辩白“我不一样”。

暴风与乐视均从互联网视频起家，尽管早期发展路径不同却殊途同归地选择了“软件硬件一体化布局”。

贾跃亭逢人必说“生态化反”，暴风的说法是“通过DT大数据中心打通各个板块业务用户，充分发挥各个板块业务间的协同效应，提升公司运营效率和商业变现效率。”

乐视以版权内容聚拢人气，以广告为流量变现的主要手段。与其他视频网站不同的是，乐视成功地以内容拉动机顶盒、手机、电视等智能终端销售，进而通过“捆绑会员服务”的方式把硬件买家变成付费用户。圈住千万级用户之后，乐视又试图向他们兜售多种商品和服务。

“内容-硬件-用户-电商”，贾跃亭的这套设想在逻辑上说得通。但三大视频网站版权内容投入达百亿量级之后，乐视开始力不从心。同时，法拉第汽车、乐视体育、易到用车、酒类电商等业务一个比一个烧钱。最终，乐视系因战线太长而崩盘。

暴风集团的提法是“互联网电视业务为暴风电视硬件和软件平台一体化运营，是互联网视频业务在家庭场景下的延伸。”

2016年报中，暴风集团称“公司已由单一的在线视频企业发展成为包括互联网视频、互联网电视、虚拟现实、互联网体育等多平台产品在内的集团化互联网企业。”

乐视与暴风的布局思路相近，但乐视的“化反”曾经work，暴风的所谓“协同”或许将永远停留在纸面上。

“软硬结合”比乐视慢好几拍

乐视网比暴风先行一步，2016年达到巅峰，硬件销售及会员业务收入分别达到101.2亿和56亿，同比增幅分别为66%和107%。2017年，硬件销售收入大幅回落到25.2亿，会费收入回落到21.3亿。

硬件销售及会员业务实际上是一项业务，乐视鸡贼地将其一分为二，比如说3000元卖了台智能电视，其2020元列入“硬件销售收入”，980元算是两年的“会员费”。

乐视这是在告诉投资人：我们不是简单地卖掉一台电视，而是圈到一位付费用户。付费用户是有终身价值的，不仅会年复一年地续费，还会买我们的红酒、海鲜甚至电动汽车。

2015年、2016年、2017年，乐视硬件及会员业务合计分别占到营收的68%、72%和66%。

回过头来看暴风。2016年硬件销售及会员业务收入分别为9.17亿和7810万元，合计占营收的60%。2017年，两项业务合计占营收的73%。收入结构与乐视趋同。

2016年乐视硬件业务如日中天，销售收入超过100亿，暴风集团才开始发力，全年收入9.17亿、成本10.57亿、毛亏损1.4亿。

2017年，暴风硬件销售收入12.8亿元、同比增长40%，毛亏损缩减至9170万元。但增速已大幅放缓，且金额只有已经衰败了的乐视的一半。

乐视硬件业务也不赚钱，但确实“圈”到千万级付费用户。暴风每年80万台的硬件销售，与乐视智能终端对付费业务的拉动不可同日而语。

硬件虽然撑大了营收却是亏本卖，目前暴风已连续两年亏损。2016年、2017年分别亏了2.42亿和1.75亿。但暴风“借鉴”乐视，让“少数股东承担亏损”，使上市公司保持“盈利”。2017年，少数股东亏损2.3亿，上市公司盈利5514万。

暴风的VIP会员显然不是冲硬件来的，享受的“特权”主要是免广告、片库、点播折扣等。尽管有“智能提速播放”等“会员特权”，暴风付费业务难逃与爱奇艺、腾讯视频的同质化竞争，最终拼的是版权内容。其实，目前暴风的主要片源来源于爱奇艺。

暴风虽然摆出“软硬结合”的架势，但却比乐视慢了好几拍。机遇稍纵即逝，暴风大概率无缘“下一个乐视”。

为什么说暴风是“五毛钱特技”

乐视模式的基石是内容。首先，用优秀、丰富的版权内容为视频网站吸引流量，进而获得可观的广告收入；然后来个“一鱼两吃”，用优质内容去“引诱”用户购买硬件产品；最后是在产品里“下了个钩”——绑定两年会员服务。

因此乐视在版权内容购置方面倾尽全力，乐视网每年花费数十亿（2016年超过30亿），乐视体育亦一掷万金满世界购买赛事播放权。

暴风以PC端播放工具起家，早期研发围绕视频播放、压缩、传输、分发展开。暴风好比是“斧头”制造商，早期用户在“盗版盛行的原始森林里乱砍乱伐”。 如今暴风用户不能到优酷、爱奇艺、腾讯视频的地盘“砍树”，只能拎着“斧子”瞎转悠。

而且，在移动互联网时代，PC端播放、压缩技术的优势大打折扣，而暴风在信息流、推荐算法、APP等方面与巨头相比毫无优势。再说您就那么点内容还用要算法变着法儿推荐，不是笑话吗？

时至今日，播放工具、智能推荐都是锦上添花，只有版权内容才是搭建“软硬一体”生态必要条件。体现企业决心的是投资力度。

2016年、2017年，乐视购置版权内容的支出分别为32亿和30亿，版权内容摊销分别为19亿和28亿。

由于2017年计提了23.9亿减值准备，年末影视版权账面净值为29亿，较2016年末减少21.8亿。

23.9亿影视版权减值准备是对以往摊销不足的一次性修正，亦为潜在接盘者清除一个不大不小的障碍。

暴风基本木有版权内容储备！

2017年暴风购置影视版权的花费不到6000万，期末版权账面值仅为7919万。慢说账大气粗的优土、爱奇艺、腾讯视频，就连濒临绝境的乐视都拿30亿购置版权内容，比暴风多50倍。

如果有人说暴风以技术见长，不跟乐视拼版权投入，可研发投入也惨不忍睹。2016年、2017年，暴风研发投入分别为1.97亿和1.74亿；同期乐视研发投入分别为18.6亿和10亿，分别相当于暴风的944%和577%（请注意，乐视致新智能电视/手机研发费、法拉第电动车研发费并不包括其中）。

许多人嘲笑乐视只会放PPT，但乐视网真的花100多亿购置版权内容，智能电视、智能手机的累计出货量达到千万级，乐视影业也曾经拿出象模象样的作品，乐视体育一度斥巨资购买独家转播权……乐视打造的是“梦工厂”，无数牛人都信以为真。

暴风不舍得“花大钱”购置版权，连搞研发、装门面的“小钱”都拿得抠抠搜搜，凭“五毛钱特技”就想让投资者相信暴风是“互联网综合性娱乐领域的全球领先者”。

下一个乐视？

暴风援引的艾瑞数据显示，截至2017年末月活用户达2.5亿，其中移动端约5400万。用户是所有互联网公司的根基。具体到娱乐领域，内容是获得用户的不二法门。

衡量视频网站内容丰富程度的最佳标准是广告收入，收入高者内容必定丰富。因为真金白银的广告收入载于财报，既客观又权威，它与流量成正比，而流量是被内容吸引来的。#月活、日活都是“闲白儿”#

暴风从播放工具起家，但未来出路只有综合娱乐，也就是说躲不过拼内容。

2012年暴风广告收入是乐视的54%，但主要由播放工具吸引的流量变现而来。2016年，暴风广告收入仅为乐视的15%，其中仍有相当一部分靠的是播放工具而不是内容。

“暴风会将成为下一个乐视”言过其实，再说暴风也并非一味模仿乐视而是紧盯热点，随时准备“蹭上去”，VR、AR、DT、AI竟是一个都没错过。2017年末，暴风又开始拼命往“区块链概念”上贴，模仿对象临时锁定为迅雷。

2017年12月3日，暴风影音推出暴风“播酷云”（挖矿机），定价高达5999元。但由于监管收紧，暴风又赶紧与“暴风新影”撇清关系，称其并非自己的子公司。2017年报中，对“区块链”这个热词儿只字未提。

所有的热点都蹭了个遍，大家不妨帮暴风想想下一步蹭啥。