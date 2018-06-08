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传小米在香港通过聆讯 多家新经济股拟赴港上市

传小米在香港通过聆讯 多家新经济股拟赴港上市
2018年06月08日 07:54 新浪港股
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　　新浪港股讯 据香港经济日报报道，小米上市再踏关键一步，市场消息指，小米昨已通过联交所上市聆讯。市场预料小米最快于本月底启动招股，7月中上旬挂牌。

　　小米料月底招股

　　随中证监周三深夜发布“CDR（中国存托证券）办法”，内地传媒引述消息指，小米已于昨日提交CDR申请，料今日将在网上公开初步申请文件。

　　小米最新估值和集资额续有不同版本，继早前传出，小米计划分别在香港和内地筹70亿美元（约546亿港元）和30亿美元（约234亿港元），估值约700亿美元。有内地传媒昨晚另引接近小米基石认购人士，声称小米的基石认购定价“不会超过690亿美元”。

　　小米以外，腾讯（00700）投资的多家公司也相继传出拟赴港上市。内地游戏直播平台斗鱼据称将于今年第三季在香港上市，计划集资7亿美元（约55亿港元） 。

　　斗鱼今年3月宣布完成最新一轮6.3亿美元融资，由腾讯独家完成，估值达到25亿美元。在此前的5轮融资中，斗鱼也获红杉资本，招商国际，南山资本等参与投资。公司主营业务包括在线直播，广告，游戏联运，线下展会等；据最新披露数据，目前斗鱼注册用户已超过2亿。

　　游戏直播平台斗鱼拟港上市

　　另有外媒报道指，本港线上证券商富途证券明年初将寻求在香港或美国上市，计划筹集3亿至5亿美元（约24亿至39亿港元）。从2014年，腾讯，红杉资本，经纬创投已先后对富途证券进行三轮投资，合共达2.16亿美元。据公司创始人李华透露，富途在最新一轮融资的估值已达独角兽级别（10亿美元） 。

　　本周初也盛传腾讯有份投资的点评及外卖平台美团最早将于今年9月来港上市，或将寻求600亿美元估值，远高于其上一轮融资300亿美元估值。

　　其他新股方面，西泽投资（前称西京投资）主席刘央任非执行董事的维信金科（新上市编号：02003）昨起招股，最多筹15.8亿港元，每手入场费4646元；瑞信，高盛摩根大通为联席保荐人。

　　另外，据市场消息，已通过上市聆讯，经营内地招聘网站“猎聘网”的有才天下信息技术将集资最多5亿美元（约39亿港元）。

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