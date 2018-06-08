美参议员要求FB、谷歌出席听证会 回答平台安全问题

新浪科技讯 北京时间6月8日早间消息，美国参议院情报委员会的高级成员希望Facebook、谷歌和Twitter的CEO能出席公开听证会，回答关于平台安全性的问题，包括这些公司与中国手机厂商的关系。

美国和全球其他地区的立法者正在密切审视大型科技公司，尤其是这些公司如何大规模收集并使用用户的个人数据。最近几天，Facebook披露该公司与中国4家消费设备制造商存在数据共享合作，随后遭到部分美国国会议员的批评。

弗吉尼亚州民主党参议员、参议院情报委员会副主席马克·华纳（Mark Warner）周四致信谷歌，想要了解该公司与华为和小米的关系，包括用户数据是存储在手机上还是中国公司的服务器上，以及数据存储协议如何得到监督和执行。他还向Twitter发出了类似邮件。

谷歌并未承诺出席作证，但公司发言人表示，谷歌期待“回答这些问题”。

华纳还询问了谷歌与腾讯之间的合作关系。今年1月，谷歌和腾讯签署了专利共享协议，同意合作开发未来的技术。

谷歌发言人科林·史密斯（Colin Smith）表示，谷歌“与数十家国际设备制造商达成了协议”。“在协议中，我们不会提供对谷歌用户数据的特殊访问权限。我们的协议包括了用户数据隐私和信息安全保护。”

华纳周四表示，他很高兴此前没有参加Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的听证会，当时许多参议员的提问表明，他们对社交媒体没有太多了解，也不清楚科技公司如何收集和保存隐私数据。

《华尔街日报》早些时候报道称，美国国会议员已开始调查谷歌Android操作系统与中国手机制造商合作的部分内容。(张帆)