美参议员要求Alphabet等公开与中国手机厂商共享关系

新浪科技讯 北京时间6月8日早间消息，美国的一位资深参议员周四表示，他已经要求谷歌母公司Alphabet和Twitter提交与中国厂商签订的数据共享协议信息。在此之前，Facebook已于本周披露了与几家中国公司开展的类似合作。

美国民主党参议员、参议员情报委员会副主席马克·华纳（Mark Warner）表示，他周四已经向这两家企业致函，并且公开了这封信的内容。

Facebook周二称，该公司至少与4家中国企业签订了合作协议。

Alphabet之前宣布与华为、小米和腾讯达成战略合作。

他在信中询问Alphabet CEO拉里·佩奇（Larry Page）是否与中国设备制造商签订了“第三方合作”，以及是否开展审查以确保这些公司恰当地处理了用户数据。他还询问Twitter CEO杰克·多西（Jack Dorsey），该公司是否也与华为存在关系。

谷歌在周四的电子邮件声明中说：“我们与世界各地的多家制造商签订协议，包括华为。我们没有在这些协议中提供获取谷歌用户数据的特别渠道，我们的协议也包含了隐私和安全保护措施。”

Twitter拒绝对此置评。《纽约时报》上周日报道称，Facebook的用户好友数据可以在未经用户明确许可的情况下被设备厂商使用。Facebook否认此事，并表示，数据获取可以让用户在移动设备上使用帐号功能。

这篇报道引发了美国国会议员的大量批评，有人认为Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）应该在今年4月的国会听证会上披露此事。(思远)