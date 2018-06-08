小米向证监会递交CDR发行申请 正在受理过程中

6月7日，中国证券报记者独家获悉，小米已向证监会递交了CDR发行申请，正在受理过程中。而且，小米已经通过了港交所上市聆讯。这意味着小米“H股+CDR”进程加速。

发行CDR

知情人士向中国证券报记者透露，小米就CDR发行事宜，与证监会早有接触，沟通了近半年时间。小米已向证监会递交了CDR发行申请，正在受理过程中，有望成为首单CDR。

6月6日，证监会发布9份文件，其中包括《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》（简称“CDR办法”）、《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》等，为存托凭证发行、上市、交易、信息披露、投资者权益等方面做出了具体安排。6月7日起，符合条件的企业可以递交发行CDR申请的相关材料。

根据CDR办法，拟参与CDR发行试点的创新企业，经具有经验的保荐机构核查后，认为完全符合试点标准、发行条件和各项信息披露要求的，可以向证监会提出纳入试点和公开发行股票或存托凭证的申请。

根据CDR发行的相关要求，已在境外上市的大型红筹企业，市值不低于2000亿元人民币；尚未在境外上市的创新企业（包括红筹企业和境内注册企业），最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币，或者营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位。

中信建投指出，符合试点条件的企业包括小米、百度、阿里巴巴、京东和网易5家，发行CDR规模预计1360亿元-2200亿元。

庞大生态链

招股文件显示，截至2018年3月31日，小米通过投资和管理建立了由超过210家公司组成的生态系统。其中，超过90家公司参与研发智能硬件和生活消费产品。

小米生态链企业华米科技已于2018年2月在纽交所上市，融资1.1亿美元。生态链另一家企业万魔声学为上市公司共达电声的第一大股东。

小米供应链包含多家A股公司：闻泰科技是小米最大的ODM厂商；欧菲科技为小米摄像头模组的主力供应商；深天马、京东方为小米多款手机供应面板；三环集团为小米旗舰机型供应陶瓷后盖；欣旺达供应给小米的锂电池数量接近小米手机出货量三成；小米多款机型搭载汇顶科技的指纹芯片。

值得注意的是，南方、华夏、易方达、嘉实、汇添富、招商六大公募基金申请的3年封闭运作CDR公募基金产品6月6日获批。预计6月11日起开始募集资金，上限规模总计可达3000亿元。这些基金将优先向个人投资者发售。6月19日，机构开始认购，向社保基金、养老金、企业年金基金和职业年金基金等特定机构投资者发售。