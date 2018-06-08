小米有望成“CDR+H股”上市第一股

刘佳 罗琦

【据南方基金透露，目前第一批CDR名单已确定，先是7月16日小米，随后百度、阿里巴巴、京东、腾讯、网易、携程、舜宇光学将陆续推出。】

小米或将成为第一家“CDR+H股”发行上市的“独角兽”。

6月7日有报道称，小米最快于7日就发行CDR（中国存托凭证）向中国证监会提出申请，而招股书最快于8日上网公开。“由于CDR各项细则6月6日晚间才披露，所以小米方面可能还需要针对最后的文件要求修订材料，如无特殊意外，应能于6月7日交表（提交申请表等材料）。”

7日下午，一位接近小米IPO项目人士对第一财经确认了这一消息，称“在做准备，有可能今天递交”。

与此同时，有香港媒体报道称，小米已于7日通过港交所上市聆讯，有望成为香港“同股不同权”第一股。

6日深夜，证监会正式发布实施《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》，同时还发布修改后的IPO管理办法等另外8个配套规则，这意味着A股迎接“独角兽”已经万事俱备。

CDR申请条件包括：高新技术产业和战略性新兴产业，市值不低于2000亿元，或最近一年营业收入不低于30亿元且估值不低于200亿元；设立持续经营3年以上，最近3年内实际控制人未发生变更等。根据已公布格式内容要求，企业向证监会递交申请文件，报请证监会核准。公开发行CDR，需要向沪深交易所提出上市申请，交易所审核同意后，双方签订上市协议。

据中金公司预计，最早在7月份将迎来首个CDR上市，下半年预计有3~6支CDR或创新企业发行，估计募集资金总额范围1000亿~2500亿元左右。

此前有报道称，独角兽发行CDR回归A股圈定8家试点公司，包括BATJ四巨头（百度、阿里巴巴、腾讯和京东）、新浪微博、网易和光学镜头设备商舜宇光学。

国金策略表示，由于证监会明确表示将严格掌握试点企业家数和融资规模，合理安排发行节奏，市场预期“阿里巴巴、京东和小米可能性较大”，融资规模60亿~300亿美元左右。

按照监管层设定的试点门槛，共有5家已在境外上市的创新企业符合发行CDR的标准，分别为阿里、腾讯、百度、京东和网易。

今年5月初，曾有接近小米IPO项目中介商人士对第一财经独家透露，虽然才只进行过有限的几次非交易路演，但消息传出后，几乎所有投行、券商都蜂拥而至围猎小米发行份额，甚至需要小米团队不断开会降温。不过，有的机构一面试图抢夺份额，一面也想压压价，为后面的交易留出更大的利润空间。

此前有消息称，小米计划7月份通过CDR的形式在中国内地发售股票，筹资约30亿美元，占100亿美元IPO总额的30%，其余股票将在中国香港发售。

小米此前提交的招股书披露，公司2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34。亿元和1146.25亿元；经营利润为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元。2017年，小米收入同比增长67.5%，经营净利润同比增长222.7%。截至2018年3月31日，小米账面现金及现金等价物为142.2亿元。

香港交易所集团行政总裁李小加曾在香港特区立法会财经事务委员会上发言称，内地推出CDR加上香港的上市制度改革，将便利更多独角兽通过内地和香港资本市场融资，从而大大加快中国新经济的发展。他预计，会有更多公司考虑在香港和内地同时上市，融资活动更加活跃，投资者对于新经济新行业的投资兴趣也更高，金融中介机构会更加积极推动新经济公司上市。

不过，也有市场人士认为，发行CDR对于香港而言是一种竞争关系。博大资本国际投行业务行政总裁温天纳对第一财经称，以往很多公司独家在香港挂牌，供投资者进行买卖，但是如果未来这些公司在内地发行CDR，内地投资者可以运用相关平台进行交易，交易仍然保留在内地交易所，这与互联互通的机制不一样，成交量与买卖都会不一样，未来可能有的股份甚至会选择增发CDR，而不再增发H股。

除了小米，就在7日晚间另据南方基金透露，目前第一批CDR名单已确定，先是7月16日小米，随后百度、阿里巴巴、京东、腾讯、网易、携程、舜宇光学将陆续推出。而这与之前媒体报道首批试点发行CDR的名单基本一致，只是由小米替换了新浪微博。