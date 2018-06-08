由于软件漏洞 1400万Facebook用户的私密帖子被公开

新浪科技讯 北京时间6月8日凌晨消息，本周四，Facebook向约1400万用户发出通知，称发现了一个软件漏洞，导致用户发表的认为只有朋友可见的私密帖子实际上所有人都看得到。

一般来说，一个Facebook用户发布的帖子都是预先设置好可见范围的，并不是所有用户都能看到。然而，今年5月18日到5月27日间出现的一个软件漏洞导致这些用户发布的帖子都默认对所有用户可见。

虽然在发布时这些帖子都明确带有“公开”标记，但习惯了自己预设置的帖子可见范围的用户可能并没有注意到这个变化。

Facebook表示已经对受影响的帖子进行了修复，即把可见范围从“公开”变回用户的默认可见设置。目前为止，该项修复工作已经完成了。另外，Facebook还通知了约1400万受此软件漏洞影响的用户，给他们都发送了一个警示通知。

Facebook首席隐私官艾琳·伊根（Erin Egan）在一份声明中说：“从今天开始我们向所有受影响的用户发送通知，要求他们再次查看在受影响期间发布的帖子的可见范围是否都改回了自己预先设置的。”

伊根说：“我们为该过失道歉。”

对于导致该问题的原因，Facebook解释称是因为一个允许用户在其个人信息，如发表的图片上添加标签的功能。这个被添加了标签的图片被系统默认设置为公开可见，由于软件漏洞，导致一段时间内用户发表的帖子都应用了此设置。（小宝）