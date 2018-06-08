阿里云连续12季度营收翻番产业AI驰入农业大市场

本报记者 陶力 实习生 秦元舜 上海报道

继城市、工业之后，阿里云又瞄准了农业领域。

6月7日，阿里云在上海云栖大会上发布了ET农业大脑，已在国内大型生猪养殖企业特驱集团、国家级农业龙头企业海升集团等落地。据悉，目前在国内的云计算厂商中，将人工智能应用于农业尚属首次，其具备包括数字档案生成、全生命周期管理、智能农事分析、全链路溯源等功能。

“人工智能不应仅仅是实验室里的、PPT里的‘概念上的AI’，更应该是‘产业AI’。”去年12月，阿里云总裁胡晓明提出了产业AI的概念，认为过去每一次产业革命都是技术与产业的深度融合，才能引发经济和社会变革。人工智能必须走出实验室，在场景驱动下解决生活、生产和社会环境问题。ET农业大脑就是其中的重要产品。

在产业AI的概念下，阿里云业务也开始大步迈进。阿里巴巴集团2018财年财报显示，2018年1月至3月，阿里云营收43.85亿元，同比增长103%。2018财年营收133.9亿元，同比增长101%，季度营收连续12个季度翻番。

阿里云总裁胡晓明在接受21世纪经济报道等媒体采访时称，互联网的下半场就是产业化，因为2B在整个互联网和AI的消费上落后于2C。产业互联网核心不是软件，是以数据为生产资料推动效率的成本。此次发布的ET农业大脑不仅仅服务于大企业，而具有公共云的服务能力。通过与特驱、海升等企业深度合作，进而服务农户，服务个体户与养殖客户体。

他甚至预言，阿里云在未来三年内，有望在营收上追平亚马逊的云计算业务。不过，这一预言能否成真，还有待观察。

AI养殖

ET农业大脑的赋能卓有成效。“以生猪养殖行业为例，通过图像识别技术，每一头生猪都能成立自己的档案。”阿里云机器智能首席科学家闵万里对21世纪经济报道记者表示，档案内容包括品种、天龄、体重、进食情况、运动频次、轨迹、免疫情况等。这些数据可用于分析行为特征、料肉比等。同时结合声学特征和红外线测温技术，可通过猪的体温、咳嗽、叫声等作判断是否患病，预警疫情。

他透露，受ET农业大脑影响，养猪行业可能会迎来新标准。人工智能可以完整记录一头生猪一生的运动轨迹，数据显示，一头合格的出栏猪需要跑满200公里，换算到每日运动量大约为1.7公里。

一直以来，传统养殖业在养殖生猪的过程上极为繁琐。每一个工人在每天大量的工作之余，还要填两三个小时的表格用于记录猪的数据，耗时耗力。而根据农业部近日发布的数据，2017年，中国目前PSY（每头母猪每年提供的断奶仔猪头数）约为18，料肉比在3左右。相比之下，美国生猪养殖的平均PSY 达到24，料肉比2.7，差距明显。

ET农业大脑的意义就在于此。“猪有很多数据，包括体温、语音与活动状况。这些行为都跟猪的健康程度息息相关。现在这些过程通过ET智能化。既提高了技术员的工作效率，也极大降低疫病的发生率。”四川特驱集团CEO王德根表示，现在的肉猪PSY仅为18，一旦通过ET大脑达到欧美标准，母猪将可以节约一千多万头，同时将节约一千多万吨粮食，节约中国一个省的产量。

除了赋能养殖业以外，阿里云还将知识图谱技术带入了种植业。“我们跟海升集团共同打造了智慧的农事系统，农民在他本身所在的区域，通过地理位置信息，输入他的地理位置、面积、播种，系统就会告诉他最优决策，指导农民该用多少肥、怎么播种。”胡晓明表示，种植过程的优化，也会影响到销售。通过重构农业生产过程的数据，进行全链路的追踪。现在阎良甜瓜在淘宝上的销售，从一元一斤上升为三元一斤，背后的数据是甜瓜本身可信的记录保证。

赋能农业

根据国家统计局发布的数据显示，2017年中国农业总产值为61719.69亿元，相比2016年增长了2431.91亿元。2016年中国农林牧渔总产值为112091.3亿元。2017年中国畜牧业总产值为30285.04亿元，与2015年基本持平，相比2016年减少了1418.11亿元。我国的农业、畜牧业依旧存在巨大的上升空间。

“事实上农业的数据信息最为丰富，但还没有充分挖掘。”农业部信息中心主任王小兵此前表示，互联网是信息化的基础设施，但在农村普及率非常低，仅为34%。除此之外，农业从业人员主体年龄较大，新技术人才较少；农业规模化程度差，环境地形水文复杂，尚未实现数字化。

推动农业智慧转型始终是国家的战略重点。此前3月初，农业部发布了《农业部关于大力实施乡村振兴战略加快推进农业转型升级的意见》。《意见》倡导实施乡村振兴战略，强化农业信息化基础设施建设，完善信息服务体系，以信息化有力推动农业农村现代化建设。

3月2日，农业部办公厅再次印发《2018年农业部网络安全与信息化工作要点》，明确加快推进农业农村大数据发展和应用：“深入实施农业农村大数据试点，继续开展督导和阶段性评估，加强典型案例总结推广”，“推进以产品产业为主线的大数据共享共建，打造单品种大数据样板”。

对于农业的信息化与数据化，特驱集团、德康集团董事长王德根则表示，“智能农业”概念在农业中存在已久，而此前的解决方案大多集中在增加自动化生产工具，依然以大量人工感知、体力劳动、人工机械操作为主。人均效能仅为国外优秀养殖场的30%。

“农业和互联网技术的结合将带来传统农业的嬗变，有助于提升农业的效率，降低农业的成本。”胡晓明进一步表示，关于赋能农业，阿里云将围绕四个方向提供技术服务：生产资料数字化；通过算法提升效率；互联网打造农事系统；建立农产品溯源系统。

未来，阿里云将依托农业产业集团，从而再向产业下游渗透。