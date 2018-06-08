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暴风否认“偿债缺口”等传闻 股价跌4.8%

暴风否认“偿债缺口”等传闻 股价跌4.8%
2018年06月08日 01:27 新京报
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　　暴风否认“偿债缺口”等传闻 股价跌4.8%

　　新京报讯 （记者白金蕾 实习生赵炜）6月7日暴风集团发公告，回应与其相关的“5000万迷你融资”、“连续亏损两年”、“偿债缺口”等报道。在公告中，暴风集团称，“传闻内容不属实，是对投资者的重大误导。”

　　继6月6日暴风集团股票跌停后，6月7日暴风股价再次下跌4.8%。

　　暴风回应市场质疑

　　有媒体日前报道，暴风集团“营收下滑”、“连续两年亏损”。在7日的公告中，暴风列举了近年来的财务数据予以反驳。公告称，根据公司2017年年度报告，公司2017年实现营业收入19.15亿元，较2016年增长16.25%，并未出现媒体传闻“较2016年小幅下滑”的情形。

　　年报显示，2015年-2017年，暴风的营业收入分别为19.15亿、16.47亿、6.52亿元；净利润分别为17331.37万元、5281.17万元、5513.93万元。

　　对于“公司存在偿债缺口”的报道，暴风方面认为公司的资产负债率“处于行业正常水平”。暴风集团一位证券部门工作人员向记者表示，做出“负债率处于行业正常水平”判断的依据是同行业其他公司的财务数据，但是该工作人员并未指出是同行业哪些公司。根据公开数据，暴风公司2016年度、2017年度、2018年一季度资产负债率分别为67.69%、64.86%、65.18%。

　　6月5日，暴风集团公布了定增预案，拟向不超过5名的特定投资者非公开发行股票不超过300万股，募资金额不超过5000万元。相比此前撤回的18亿元再融资申请，融资额大幅缩水。

　　对此，暴风认为“募资金额不在大小，5000万元的项目投入符合公司在研发上小步快跑，持续迭代的策略”。暴风方面还称“公司作为互联网娱乐行业的领先企业，需要增强自身的资本实力”。

　　现金流连续两年净流出

　　暴风集团财务数据显示，近两年其现金流量均为负值。2016年和2017年，公司现金流出1.75亿和4.93亿元。

　　大量的现金流出可能与暴风集团的业务多元化有关。在此前公布的非公开发行股票预案中，暴风表示公司在“积极开展平台布局，不断丰富产品和服务”，同时在公司“DT大娱乐”战略下，公司业务逐步多元化。

　　近年来，暴风集团进行多元化发展，VR业务、电视业务都有涉及。年报显示，去年该品牌智能电视销量仅为84万台，低于暴风高管在2017年年中声称的200万台销量目标。这一数字仅比2016年微增4万。

　　上述工作人员向记者表示，今年4月份暴风电视的销量不错。根据暴风方面公布的数据，今年一季度暴风电视产品亏损同比减少45%。

　　同时，最近三年及2018年一季度期末，暴风公司的存货余额分别为10508.91万元、52665.09万元、65879.98万元和68210.97万元。

　　■ 延展

　　暴风拒戴“小乐视”帽子

　　近年来，暴风集团进行多元化发展，VR业务、押宝电视业务，被称为缩小版“乐视网”。

　　不过暴风方面并不认可这样的说法，公司证券部门一位工作人员向记者表示，暴风的业务与乐视有很大不同。暴风创始人、董事长冯鑫早前在接受新京报记者采访时也表示，乐视的核心问题，暴风一个都没有。

　　乐视网投资人、深创投执行总经理刘纲此前接受采访时称，乐视网的核心问题不在于生态构建，而在于主营业务没有坚实的基础，只能依靠融资在手机、电视、汽车等领域扩张，很容易出现资金链问题，但刘纲认为乐视延伸影视业务并无问题。如果从主营业务乏力、盲目扩张两点看，暴风与乐视有几分相似。

　　上市三年间，暴风集团的净利润一路下滑，没有展现出核心盈利能力。2018年一季度，暴风集团营收为3.87亿元，同比下跌13.70%；归母净利润-2954万元，同比下跌79.27%。

　　经营业绩不振，但并购、扩张业务却高歌猛进。

　　2016年3月，暴风集团拟以31.05亿元的价格收购甘普科技100%股权、稻草熊影业60%股权、立动科技100%股权。据了解，暴风集团并购的三家标的公司的PE率分别达到106倍、38倍以及60倍，溢价较高。

　　面对外界质疑，暴风集团回应称，买进这三家公司，是为了进军影视、游戏、海外三大业务，完善全球DT大娱乐战略布局。不过，随后证监会以“收购标的公司的盈利能力具有较大不确定性”为由，否定了暴风集团的收购方案。

　　不断地对外扩张和主营业务不振，让暴风集团同样面临资金困境。暴风集团采取了与乐视相似的定增和质押手段。

　　2015年，暴风集团通过吸收投资获得现金2.94亿元。2016年，该数据为3.37亿元，但其中79%的额度是通过并表子公司获得。

　　截至2017年6月6日，冯鑫累计质押暴风股票4100.86万股，占其持股总数的69.98%，占公司总股本的14.82%。暴风集团公告显示，截至5月31日，冯鑫累计质押股票6705.11万股，占其持股总数的95.35%。

　　如今，暴风集团现金流处于紧绷状态，业务也与此前乐视网类似，未来能否摘掉“下一个乐视”的帽子呢？

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