互联网车险 迎来弯道超车机遇

来源：新闻晨报

晨报讯 近日，中国保险行业协会发布了2018年第一季度互联网财产保险业务数据通报。数据显示，互联网财险遏制了自2016年以来连续两年的下滑态势，发展回暖。互联网车险保费收入为84.07亿元，同比增长13.17%，连续3个月实现正增长。这也是自2016年以来，互联网车险保费首次实现止跌回升。

随着商车费改进入第三轮，车险市场恶性竞争的乱象将得到进一步的遏制，同时也将促成行业的进一步洗牌。近年来被寄予厚望的互联网车险公司在面对政策变化带来的巨大机遇与挑战，众安、安心等较早布局智能化、数据化和互联网化的公司，有望以大数据、人工智能等前沿技术引领车险费率改革，把握弯道超车的机会。

根据中保协统计，2018年第一季度，互联网财产保险业务实现累计保费收入144.56亿元，同比增长30.90%。平安财险、众安保险分别以26.31%和15.34%的市场份额，领衔行业增长。

在全部数据中，互联网车险保费引人注目，一季度收入84.07亿元，同期增长13.17%，保持连续3月正增长，一举扭转2016-2017连续24个月负增长状态。在互联网车险市场中，保费规模位居前三位的是平安产险、人保财险和中华联合，一季度累计保费收入为51.66亿元，占61.45%，较2017年增加0.92个百分点。

值得注意的是，受到商车费改的影响，互联网车险在业务规模上出现了缩水，并且随着费改的深入，预计保费规模将进一步下滑。不过，在行业人士看来，相比保险业发展成熟的海外市场，国内互联网车险业务占比这一数字仍在相当乐观的范围内，规范业务所造成的规模缩水正是挤压泡沫的过程。

随着三期费改的“小步快跑”，以及《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》等监管制度的落地，没有增值服务、没有客户忠诚度的渠道代理将失去性价比的优势，而随着三期费改在全国范围内的延展，市场将进一步洗牌。

商车费改在挤压费用空间，让利消费者的同时，将定价权更多的交还保险公司，倒逼其全面提升风险定价能力。在不少业内人士看来，第三期商车险费率改革将进一步推动相关地区商车险保费下降，同时由于车险利润进一步摊薄，困扰行业多年的“价格战”有望得到遏制，一个更加关注服务的车险时代即将到来。

不少互联网车险公司也对政策落地做出了积极的响应。众安保险车险相关负责人表示，对三期费改持乐观的态度，“消费者的关注重心将回归到服务和用户体验，我们看好车险智能化的发展趋势。”