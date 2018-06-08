来源：北京商报

沃尔玛联手腾讯的舍与得

沃尔玛华西区门店停用支付宝后，沃尔玛和腾讯的合作进一步明朗。6月7日，沃尔玛中国与腾讯共同宣布正式达成深度战略合作关系，双方将在购物体验、支付创新、市场营销、会员会籍等方面开展数字化和智慧化零售合作。此前，在依靠京东平台解决线上渠道问题后，数字化成为沃尔玛全渠道零售商转型的最后一道拦路虎，在此背景下腾讯能为沃尔玛提供多少助力是业界关注的话题。

展开全场景合作

今年3月，沃尔玛华西区门店停用支付宝后，沃尔玛回应称，“沃尔玛华西区已和微信达成深度合作关系，将推出独家优惠，后期还将与微信进行更多基于大数据分析的精准营销合作”。相比上述“独家优惠”和“精准营销”的回应，此次沃尔玛和腾讯的合作显得更有诚意。

据悉，此次沃尔玛和腾讯的合作具体包括：在购物体验方面，通过购物体验数字化整合，实现店内全链条数字化运营模式，尝试腾讯社交流量向沃尔玛个性化服务的转化；在支付创新方面，共同继续优化小程序“扫玛购”，携手微信支付，打造包括人脸、自助等在内的创新支付场景；在市场营销方面，共同探讨微信支付、小程序、社交广告等互联网工具和内容IP实现更精准且更具吸引力的信息推送；在会员会籍方面，进一步打造山姆会员商店数字会员生态系统，探索与腾讯生态系统内会员制的有机结合；在协作方面，借助企业微信，进一步提升员工与员工、员工与顾客间的沟通效率。

沃尔玛中国电子商务及科技高级副总裁霍斯博表示，此次沃尔玛与腾讯达成战略合作，可以实现双方优势资源结合，共同打造更数字化和智慧化的零售蓝图，为顾客提供更便捷精准、可信赖的线上线下无缝链接全渠道购物体验。

借力腾讯转型全渠道

沃尔玛去年底宣布，从2018年2月1日起将公司法定名称由“沃尔玛百货公司 ”变更为“沃尔玛公司”。沃尔玛方面表示，变更公司法定名称表明沃尔玛越来越重视为顾客提供无缝连接的零售服务，包括在门店、网上、移动设备上购物，或是以门店取货和接受送货上门的方式购物。

实际上，沃尔玛中国从2015年开始就不停向外释放出一个信号：沃尔玛不仅是实体零售商。时任沃尔玛中国总裁兼首席执行官柯俊贤认为，希望将实体店和电商服务进行连接，进而成为真正的O2O公司。而后，沃尔玛的动作多围绕电商渠道的开拓，尤其是2016年持有京东股份后，沃尔玛的电商化速度明显加快。

近年来，沃尔玛大卖场、山姆会员店、全球购相继接入京东商城和京东到家，但京东所提供的最大价值在于线上渠道的通畅，全面购物的数字化工作无法从京东得到更多的解决方案。但对于同为京东股东的腾讯来说，后者一直以零售商数字化助力者的角色示人。腾讯副总裁林璟骅表示：“腾讯的智慧零售核心战略是以消费者为中心，提供工具箱，做好零售商数字化发展的助力者，与零售商共生共赢。”

今年3月，沃尔玛试水智能门店，和腾讯合作小程序“扫玛购”，顾客只要用手机扫描商品条形码就可自助付款。小程序“扫玛购”早前在沃尔玛深圳部分门店进行为期两个月的测试，据北京商报记者了解，该项测试最终取得高达30%渗透率的结果，且目前已有28个城市的沃尔玛门店上线了小程序“扫玛购”，预计年内该服务会逐步覆盖到沃尔玛全国400多家门店。

零售商开启数字化较量

对于此次沃尔玛与腾讯的合作，零售观察者云阳子认为，沃尔玛在此次合作中最重要的收获是购物体验的升级，全面的数字化整合，实现店内全链条数字化运营模式，腾讯社交流量向沃尔玛个性化服务的转化也值得期待。在他看来，目前的实体零售商只是做到了商品数字化，人和场景的数字化还难以达到。

对于此后腾讯与沃尔玛的进一步合作，双方并没有给出说明。但上海尚益咨询有限公司总经理胡春才分析称，腾讯可能会利用朋友圈等社交资源，为山姆会员进行精准分析和引流。

在新零售的压力下，传统零售商纷纷开始改头换面。在沃尔玛、家乐福接受腾讯助力进行新零售化的同时，阿里对线下零售的改造也已经初露头角。6月2日，大润发与盒马合作的全新品牌“盒小马”首店在苏州高新区文体中心开业。据悉，盒小马面积为800平方米，由大润发负责供应链和门店运营管理，在商品上突出生鲜，并引入部分盒马鲜生自有生鲜品牌，同时上线淘鲜达1小时到家业务。

盒小马被视为阿里协同旗下新零售业态的又一标志性动作。阿里将高鑫零售全盘揽入后，曾对外表示高鑫零售在持续稳定拓展店铺的基础上，会基于“新零售”概念进行升级。

胡春才表示，实体零售目前的数字化还比较初级，只是在客户端做到了数字化，卖场内外的数字化还无法实现，而新零售则从一开始就实现了供应链的数字化和商品运营甚至消费者购物移动痕迹的数字化。

北京商报记者 邵蓝洁