来源：北京商报

拼多多紧急下架涉黄涉暴商品

北京商报讯（记者 王晓然 实习记者 孔文燮）被誉为现象级应用的拼多多，在快速崛起的过程中也暴露出隐忧。拼多多日前在官方微博发布消息称，针对媒体报道《拼多多现违法涉黄涉暴力商品》，拼多多已启动全面、系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品，情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。但北京商报记者于6月7日在拼多多App检索发现，该平台销售的商品在宣传方面依然存在打擦边球的情况。

根据法制晚报6月6日刊发报道，拼多多平台存在销售涉黄涉暴力类商品，其中包括开刃刀具、伪基站设备、色情游戏等。当日晚间，拼多多在微博发布声明称，拼多多正在紧急排查，并启动全面清理，关闭涉事店铺，下架违规商品。情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。

对于此次清理下架的商品数量，拼多多方面向北京商报记者表示，尚未统计出结果。但据今年5月的数据显示，平台自动拦截“军刀狂人”、“爱无忧情趣社”、“夜更美生活情迷商贸”等2180家店铺发布的违规商品，并按照《拼多多禁发商品及信息管理规范》，对违规商家进行关店、清退等处罚。

6月7日，北京商报记者在拼多多App中检索发现，尽管在上述报道中被提及的违规商品已经下架，但是部分商品依然存在违规宣传的问题。如在App搜索栏目中输入“充气娃娃”，依然可以看到部分商品以模仿女明星造型为噱头进行商品宣传，甚至有商品在宣传页面挂出了明星照片。

紧急下架违规商品是拼多多要保持正常运营的当务之急，而在此后的发展中，还需要形成完善的监管机制。针对此次出现的问题，拼多多表示，目前拼多多商品审核系统会24小时自动识别、自动巡查违禁品，通过人工排查随时下架违规、违禁品，并及时处理违规商家。