首个尝鲜CDR！小米今天已提交申请

来源：寻找中国创客（ID:xjbmaker）

记者 / 刘景丰 编辑 / 魏佳

昨天深夜CDR（中国存托凭证）各项细则陆续公布，寻找中国创客从知情人士处获悉，小米已于今天就发行CDR向中国证监会提出申请。

如果提交通过，小米或将成为第一家发行CDR的新经济独角兽公司。此前，小米已经在港交所提交IPO申请。

从3月30日中国证监会官方网站发布消息，国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》，到6月6日深夜《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》出台，并相继推出8个配套规则，CDR终于迎来春天。

这一系列制度的发布，被外界认为是创新企业在境内发行股票或存托凭证终于有了制度安排，创新企业IPO或CDR试点将进入实操阶段，也标志着资本市场正式拥抱新经济。

政策出台，到底会对哪些公司产生影响？对于在境外上市的红筹企业来说，是否会吸引他们回归？

我们先来弄清楚两个问题。

1、CDR是什么？

中国存托凭证（Chinese Depository Receipt，简称CDR），是指在境外(包括中国香港)上市公司将部分已发行上市的股票托管在当地保管银行，由中国境内的存托银行发行、在境内A股市场上市、以人民币交易结算、供国内投资者买卖的投资凭证，从而实现股票的异地买卖。

简单的说，需要三个条件：存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益。

从世界范围来看，存托凭证是一种证券替代品，它让国内投资者有机会持有海外股票。

打个比方：一家中国境内的科技公司A在美国上市，然后将股票打包托管在美国的一家银行，再由中国某家银行或券商在中国金融市场上发售，最后中国国内投资者们就可以使用人民币买到A公司的股票。

广发证券指出，从中概股回归A股路径来看，目前主要包括以三六零为代表的传统路径和发行CDR的创新路径。传统模式流程繁琐，拆解VIE架构耗时长，仍需遵守A股的IPO或借壳重组规则。而CDR模式不需要拆VIE架构，上市手续简单，上市周期缩短，发行成本降低，并且可以拓宽融资渠道，丰富投资者多样性，提高公司知名度。

2、什么样的企业能发行CDR？

首先企业是符合国家战略、掌握核心技术并市场认可，属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。

其次，要达到一定规模。具体要求是：已经在境外上市的大型红筹企业（注册地在境外、主要经营活动在境内的企业），市值不低于2000亿元人民币；没有在境外上市的创新企业（包括红筹企业和境内注册企业），最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币，或者营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位。

这个标准，要高于我们常说的“独角兽”。

根据相关规定，证监会成立科技创新产业化咨询委员会，充分发挥相关行业主管部门及专家学者作用，严格甄选试点企业。

咨询委员会由相关行业权威专家、知名企业家、资深投资专家等组成，按照试点企业标准，综合考虑商业模式、发展战略、研发投入、新产品产出、创新能力、技术壁垒、团队竞争力、行业地位、社会影响、行业发展趋势、企业成长性、预估市值等因素，对申请企业是否纳入试点范围作出初步判断。

证监会以此为重要依据，审核决定申请企业是否列入试点，并严格按照法律法规受理审核试点企业发行上市申请。

5家境外上市企业符合CDR标准

广发证券6月7日研报显示，目前市值不低于2000亿元人民币的美国上市中概股有4家，分别是阿里巴巴、网易、京东和百度，总市值6645亿美元。

另外，在香港上市的腾讯也符合发行CDR条件。今年3月21日，腾讯控股董事局主席马化腾还业绩说明会上表示，如果条件成熟，其他条件允许的话，会考虑发行CDR。

国金策略表示，由于证监会明确表示将严格掌握试点企业家数和融资规模，合理安排发行节奏，市场预期“阿里巴巴、京东和小米可能性较大”，融资规模60-300亿美元左右。

此前就曝出过小米将成为中国首家CDR企业的消息。

5月3日小米已正式在港交所提交IPO申请文件，并有望成为港交所“同股不同权”第一股。

5月31日有媒体报道称，小米将定于7月16日在上交所发行CDR，成为中国首家CDR企业。该消息称，为了配合CDR的发行进度，小米将上市时间推迟了1-2周，将于2018年7月9日进行CDR和香港IPO的定价，并于2018年7月16日在上海证券交易所发行CDR，和2018年7月17日在香港证券交易所发行IPO。

投资人：

CDR政策更符合创新型企业发展

创世伙伴资本创始主管合伙人周炜表示，创新企业的增长更关注成长性和规模效应，与传统企业的增长方式不同。在CDR政策实施之前，境内二级资本市场的结构不支持创新企业。

CDR的方式实际上为国内创新型企业在境内上市创造了一个条件。他称，如果从上市制度上调整是一件非常繁琐的事情，而且过程长、影响也比较大；通过CDR的方式能够非常快得解决这个问题，“马上见效”。

金诚立达基金总裁高存远表示，对于已经在境外上市的中概股而言，CDR的方式拓展了其融资渠道，同时也鼓励了创新型企业，实际上为他们开了一道口子。

对未上市的独角兽创业企业而言，CDR的政策实际上放宽了境内创新型企业上市的条件，独角兽企业前期需要大量的投资，在前端科技上实现盈利很难，大家看到的是其未来的成长空间。

周炜称，CDR针对的是一些体量较大、非常优秀的企业，而且在海外上市的这些企业体量都比较大，等他们完成CDR上市后再去考虑其他的企业。这对VC来说短期很难产生较大的影响。

此外，高存远分析称，每个投资机构的投资都有自己的标准和体系，不会因为投资后期的变化影响投资决策；但是从另外一面讲，CDR政策的施行，肯定会提高VC的积极性，因为一旦投出了一个独角兽企业，就会缩短其回报周期，更快速退出。但是独角兽企业很少，对VC来说最重要的还是做好判断。