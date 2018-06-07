ofo背水一战：否认裁员提前发工资 高提成试水商业化

原标题：ofo背水一战：否认大裁员后提前发工资，高提成试水商业化

澎湃新闻记者 欧阳李宁 张宁

6月7日，共享单车企业ofo的员工比往常提前一天收到了工资。

在此前一天，ofo刚刚过完“三周岁”生日。仪式很简单，在公司的会议室里，播放了专门制作的MV：一名刚运动完气喘吁吁的大学生，看到天空出现一行字：“你是否想过去改变世界。”随后，歌词将ofo投放的城市串了起来，从黄浦江到洱海，ofo的口号“让世界没有陌生的地方”，在歌词中反复出现。

“歌词很平实，但是很燃。”有ofo的员工告诉澎湃新闻记者，“老戴（戴威）做了一个简单的讲话，鼓舞了一下大家，并没有提到当下的新闻热点。”

几天之前，ofo刚刚遭遇了一波的质疑。

6月4日，有网络媒体称，ofo由于资金链紧张，总部已经开始大规模裁员，同时高管层变动剧烈。随后，ofo方面回应称是“无稽之谈”“背后还有人推动”。

“这已经不是我们第一次被传资金紧张了。”有ofo的员工向澎湃新闻记者重申，目前公司一切运转正常，而新闻中提到的部分已离职高管，上周还一起开过会。

这名员工希望，外界的聚焦别影响公司的业务。

外界的担忧逻辑非常简单，靠烧钱实现极速扩张的初创公司，在圈定市场版图后，如果无法快速实现循环造血，很容易患上融资依赖症。至少目前看，ofo也不是例外。

在老对手摩拜卖身美团，新玩家哈罗拥抱蚂蚁金服后，始终没有跟定超级巨头的ofo，显得势单力孤。

外界不清楚，ofo管理层的商业化努力，能否让他们赢得下一个选择主动权。

资金链紧绷传言

按以往的惯例，每一轮巨额融资敲定前，针对共享单车企业资金链紧绷的消息，都不会缺席。

6月4日，有网络媒体报道称，ofo由于资金链紧张，总部已经开始大规模裁员，同时高管层变动剧烈，曾任COO（首席运营官）的张严琪离职，由他带领的海外事业部业已解散。

对此，ofo联合创始人于信在朋友圈回应称，这是“无稽之谈”。

有ofo内部员工向澎湃新闻记者透露，ofo高级副总裁南楠因个人原因确已离职，但目前没有听说要大规模裁员，而上述报道提及的海外部门目前也运转正常，“张严琪目前也还在ofo的组织架构里，并没有离职。”

裁员传言流传的背后，是外界对于ofo资金链的担忧。

ofo方面公布的最近一次融资消息，是今年3月13日，ofo宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元，由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。

此后的3月15日，于信在接受采访时还表示，ofo不久还将有一笔新的融资进账，“应该不会等太久。”

但这笔计划中的融资迟迟未得到官方宣布。

当然，相比上一轮融资前近8个月的等待期，ofo这次等待的时间还不算长。

不过，在这3个月中，共享单车行业的格局发生了巨大变化。今年4月，摩拜并入美团。哈罗连续宣布成功融资20亿元，且获得蚂蚁金服的加持，势头正劲。而ofo3个月没能官方宣布新融资的到来，似乎已经给了流言滋生的温床。

阿里和滴滴

哈罗对于ofo的冲击，不只是市场份额上，它屡次获得蚂蚁金服的加持，让市场感觉，ofo投身阿里的可能性在下降。

6月1日，永安行公告称，蚂蚁金服全资子公司上海云鑫对哈罗单车增资18.93亿人民币，占股比例上升至36%。

哈罗单车于2016年11月份开始投放车辆，为了避开一线城市摩拜和ofo的激烈战火，从一开始就主攻三四线城市。

有分析人士指出，中心化策略是阿里多年来的惯用手段，而在共享单车领域，阿里只需选择一枚棋子即可，ofo和哈罗之间要么合并，要么总有一个会被放弃，二者必有一战。

ofo一度和阿里走得很近。

在ofo的融资历程中，蚂蚁金服早在2017年4月就参与了一轮战略投资，在此后的融资中也有阿里的身影。2018年3月，为ofo解决燃眉之急的也是阿里。当时有报道称，ofo创始人戴威通过动产抵押的方式，先后两次将其资产共享单车作为质押物，换取了阿里巴巴共计17.7亿元人民币的融资。

此后的3月13日，ofo宣布的8.66亿美元E2-1轮融资，也是由阿里巴巴领投。

不过，外界人普遍认为，相比滴滴，阿里在ofo仍难以占据主导地位，而这样的博弈，在哈罗，阿里则要占优得多。

对ofo来说，滴滴也很难说是一个可以倚靠的金主。

经历了稍早前的“决裂”风波之后，4月再度传出滴滴和ofo重启对话的消息。《南华早报》的报道曾提及，戴威与滴滴首席执行官程维进行了一次关于潜在条件的谈话，但戴威告诉程维，自己永远不会放弃。

4月24日晚间，ofo官方发布声明，称滴滴重启收购ofo的传闻不属实，ofo将保持长期独立发展。在声明中，ofo小黄车还提及了其未来发展目标，即到 2025 年，ofo将为全球 20 亿用户提供出行服务。

ofo的背水一战

是价格没谈拢，还是ofo已决意独立发展，外界不得而知。不过，ofo管理层似乎并不介意展示他们独立发展的决心。

5月15日，《南华早报》报道称，ofo举行了一场内部会议。会上，ofo联合创始人兼CEO戴威表示，公司目前的状况堪比电影《至暗时刻》中丘吉尔和二战时英国的处境。

在影片中，二战时期的英国首相丘吉尔反对绥靖政策，力图与纳粹德国抗衡。他牺牲了部分英国军队，为英国和其他盟军大部队撤离敦克尔克争取了时间。

“如果你们不想战斗到底，现在就可以离开。但ofo未来依旧会保持独立运营。ofo的五位创始人将各自拥有公司九人董事会中的一席。”戴威对与会人员如是说。

有知情人士告诉澎湃新闻记者，ofo创始人兼CEO戴威在此次内部会议上，还发起了一项名为“胜利”的计划，其目标是让ofo的利润达到1元人民币。该计划借用了丘吉尔的标志性手势“V”，意指获得胜利。

澎湃新闻记者注意到，在此次内部会议后，先是传出戴威拒绝了滴滴的收购要约，此后，ofo便推出了一系列商业化举措。

澎湃新闻记者获得的产品介绍显示，ofo推出了企业绿卡、车身广告。比如，ofo在车后轮三角板、车把三角区域、坐垫等部位都设置了广告位。有消息人士称，ofo给员工的广告提成达到35%，“但只限5月这一个月才有这么高的提成”。

在大力推进广告商业化的同时，ofo还在20个城市取消了信用免押金政策，仅沪杭广深厦五城保留。用户使用车辆时，要么需要缴纳199元押金，要么需要充95元余额。

考虑到两大竞争对手在侧，ofo力推的商业化，能否在市场份额和收益间取得一个有利的平衡，仍然是未知之数。但考虑到竞争对手强大的资本背景，留给ofo背水一战的时间，不会太多。