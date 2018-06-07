暴风集团20亿筹不到:无奈宣布要5000万 市值蒸发10亿

一场关于缺钱的恐慌正在蔓延，相关公司稍有风吹草动，便会引起市场激烈反应。

6月5日晚间，暴风集团（300431.SZ）发布公告，公司拟定增发行不超过300万股股票，募资不超过5000万元。没想到这5000万定增计划引起暴风集团股价连续两日大跌（6月6日跌停，6月7日跌4.84%），市值蒸发约10亿元。

5000万元相对上市公司巨大的体量来说，只能算杯水车薪。2017年暴风集团收入达到19.15亿元。5000万元的定增金额，不过半个月左右的营业收入。

那么，这5000万的定增计划是如何将暴风集团卷入这场风暴之中的呢？

在上市公司的定增中，5000万的金额非常少见，而这也不是暴风集团的本意。按照暴风集团原本的计划，定增金额高达20亿元。

2016年8月，暴风集团公布定增预案，拟发行不超过5000万股股份，募集不超过20亿资金。

不过，这一定增方案并没有顺利实施。2017年1月，公司公告称，对募资总额和投资项目进行调整，拟定增金额减少至不超过18.42亿，主要用于互联网娱乐综合平台项目和DT平台基础设施项目。

然而，这一定增计划酝酿两年之久也未能成功实施。今年5月9日，暴风集团公告称，在综合考虑近期监管政策要求、资本市场环境等各种因素后，撤回此前的定增计划，并表示调整定增方案后将重新申报。没想到的是，暴风集团调整后的定增方案募资金额由18亿元下降到了5000万元。

根据创业板上市发行的相关规定，暴风集团此次发行适用于中国证监会创业板小额快速再融资简易程序。

小额快速的定向增发具体制度包括：一是将融资额限定为每次不超过5000万且不超过公司净资产的10%；二是自受理之日起15个工作日内做出核准或者不予核准决定；三是允许发行人不聘任保荐承销机构，自行销售股票，降低成本。

在18亿定增方案夭折后，暴风集团迅速推出小额快速再融资方案，引起了市场对于暴风集团资金问题的担忧。

对于市场的疑虑，暴风集团解释称，公司5000万元的募集资金，用于互联网视频用户服务支持系统项目，募资金额不在大小，在于和使用目的相匹配，一个好的募资项目要坚持良好的投入产出效率，坚持量入为出。对比公司的业务规划和研发投入规模，5000万元的项目投入符合公司在研发上小步快跑，持续迭代的策略。

同时，暴风集团表示，公司 2016 年度、2017 年度、2018 年一季度资产负债率分别为67.69%、64.86%、65.18%，处于行业的正常水平。

不过，从财务数据来看，暴风集团确实面临不小的资金压力。

2016年至2017年，暴风集团的账面现金分别为2.77亿元和1.73亿元，经营活动现金流持续流出。截至2018年一季度，账面现金仅为1.18亿元。

同时，暴风集团财务费用也在持续增加。2015年时，公司财务费用为-205.99万（利息收入大于利息支出），2016年，财务费用为2602.43万，到2017年时，这一数字猛增到4034.85万。2018年一季度，公司财务费用为1732.21万，再次同比暴涨124.07%。

另外，每经小编（微信号：nbdnews）注意到，根据暴风集团5月7日的公告，公司控股股东冯鑫已累计质押6705万公司股票，占其所持股份总数的95.35%。

作为以互联网视频起家的暴风集团，曾因一款暴风影音而家喻户晓。

暴风集团于2015年3月初登陆创业板，当年也是万众瞩目，曾以28个涨停板成为新股中涨幅最大的股票，股价最高达到123.84元/股（前复权价），市值也曾近400亿。如今，公司每股股价只有18.07元，市值只有60亿元，市值蒸发300多亿元。

近几年，伴随着股价不断下滑，暴风集团也在进行着多元化的发展。扩展VR业务、押宝电视业务，暴风集团因此被称为缩小版“乐视网”。

今年年初，暴风集团提出All for TV的战略，聚焦家庭互联网和大屏终端市场。不过，从数据来看，暴风智能电视的销售业绩并不算好。

根据暴风年报显示，去年该品牌智能电视销量仅为84万台，低于此前暴风高管于2017年年中声称的200万台销量目标。这一数字仅比2016年微增4万。

今年一季度，暴风电视产品亏损同比减少45%，TV单台平均销售单价同比提升8%，累计联网终端数增加23%，日活比约60%。

然而，智能电视单价的提示及联网终端的增加并没有正向反馈为公司业绩的增长。暴风集团2018年一季报显示，期内公司营业收入3.87亿元，同比下滑13.70%，归属于上市公司股东的净利润亏损2954.17万元，同比下滑79.27%。

暴风集团也意识到融资对于公司发展的重要性。在一季报中，暴风集团表示，

互联网视频行业市场竞争日益激烈，公司自上市以来并未融到足够的发展资金，而竞争对手则可利用明显的资金优势大量购买内容版权并以此扩大用户和收入规模。因此，如果公司不能有效地制定和实施业务发展规划，日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。