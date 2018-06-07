网友银行卡被去哪儿网擅自扣款 网站承认误扣却不退

来源：“扬子晚报”微信公众号

原标题：细思极恐，银行卡被“去哪儿网”擅自连续扣款，卡主：从未消费过

紫牛新闻记者 梅建明

最近，家住江苏无锡江阴市的龚先生连续三次被“去哪儿网”以消费为名莫名扣款近千元，幸亏他及时冻结银行卡，只成功扣款794元，另两次止付。然而，令龚先生感到细思极恐的是，他并没有在该网绑定银行卡，最近3年也没有在该网消费过，那“去哪儿网”是如何知晓自己的银行信息，并绕过自己的允许成功扣款的呢？扬子晚报紫牛新闻记者查询发现，网上被“去哪儿网”如此扣款的不在少数，众多网友表示很无奈。

紫牛新闻记者联系该网客服，对方回复记者称目前“去哪儿网”正在跟携程进行数据共享，这一笔钱可能是被该网的“拿去花”金融产品扣的，具体还需要核查。“去哪儿网”的“拿去花”客服回复说是系统升级，误将龚先生当成还款人扣掉了这笔钱，已记录了该信息，将在审查后退款。

然而，龚先生说，他经过了多次交涉，至今这一笔钱仍没有任何说法。

从未在“去哪儿网”绑卡消费，却莫名被连续扣款3次

龚先生告诉紫牛新闻记者，5月31日上午，他手机接到一条消费提示短信，一看是自己的某银行信用卡被扣款793.99元，而扣款的商户是“去哪儿网”。

“我挺疑惑的，在我的记忆里，至少在最近3年我都没有使用这个APP消费过任何产品，更是从来没有绑定过信用卡，怎么会突然被扣款呢？”龚先生告诉记者，他立即联系妻子，只有她才知道自己信用卡的相关信息，或许有可能是妻子消费的。然而，妻子说她也没有进行过消费。

龚先生银行卡的扣款记录 本文图均为 紫牛新闻 图

警惕的龚先生立即电话联系了被扣款的信用卡银行客服，但客服回答他，这种扣款过程他们无法查询，但可以查到在最近的两年内，龚先生没有用该卡在“去哪儿网”上消费过任何产品，也没有进行过信用卡的绑定操作。为安全起见，龚先生要求银行冻结该信用卡。

果不其然，6月1日上午8点07分和8点09分，龚先生再次收到两条扣款短信，扣款金额分别为133.33元和37.55元。不过，因为龚先生提前冻结了账户，短信显示“因账户状态不正常而失败”。“如果我不冻结账户，这两笔170.88元钱也要被扣走。”龚先生说，说不定后面还会有一系列的扣款，自己甚至都不知道什么原因，即被反复扣款。

多次交涉，“去哪儿网”承认误扣却一直不退

扬子晚报紫牛新闻记者于是查询了龚先生提供的跟“去哪儿网”的交涉记录，刚开始其客服称是龚先生的信用卡绑定消费的，却并不能提供绑定的记录。龚先生称，他有个消费习惯，从来不将银行的信用卡绑定在任何消费类的APP上，因此他可以肯定并没有绑定。他多次联系该网客服，其客服的回复基本一致，即他登记的信息已在受理之中，但具体处理完结的时间并不能确定。“我可以帮你办加急，但不保证在48小时之内能处理好，也可能需要几天的时间，我们会尽快告诉你结果。”客服这样说。龚先生称，“去哪儿网”扣款时没有经过主人的同意，现在有错在先的它却迟迟不答复，也不主动处理。

龚先生说他好不容易联系上了“去哪儿网”的“拿去花”客服，一名编号为“50349”的客服称：“我们‘拿去花’系统升级时出现错误，在‘拿去花’还款时误扣了非消费者本人的银行卡，我们这里已记录了卡号和卡主的姓名，将及时进行核实，核实完毕后会给这张卡打款的。”

对于如何误扣，怎么误扣？该客服仅以系统错误为由推脱，退款后就没有其它说法了。“仅仅是退款了事，这不是店大欺客吗？你把我的东西顺走了，我发现了，你说还给我；如果我没有发现，你不就悄悄装进了自己的腰包，神不知鬼不觉。这种行为，这跟盗窃有何区别？”龚先生气愤地对扬子晚报紫牛新闻记者说，如果他不主动查询，那这不能确定何时会停止的扣款会不会一直继续下去？“去哪儿网”究竟是如何完成这一系列扣款的？

记者调查，“去哪儿网”误扣钱不少维权却举步维艰

扬子晚报紫牛新闻记者查询发现，有不少网友反映，他们也有过像龚先生同样的遭遇，根本没有在“去哪儿网”消费过，也没有收到过允许，就被强行扣款，数额各不相同。记者梳理发现，这些网友反映被“去哪儿网”莫名扣款的，绝大多数不超过千元，少的有如龚先生一样，30多元、80多元。也有网友反映，他以前在该网消费时用过的银行卡，事后也被莫名扣钱。

网友“印第安小鸡蛋”说：“我根本没买过任何东西被扣了251元，能给个说法吗？”他贴出了被扣款的截图为证。

网友晒出自己被扣款的截图记录

网友“圈圈小doubi”也称：“我也莫名其妙被扣了80元……根本查不到订单信息。呵呵呵呵……”网友“尤舒拉”称：“呵呵呵，去哪儿网不是一般的可怕，我都没绑定银行卡，只用这个银行卡还过‘拿去花’的钱，他们居然能从我这个银行卡中扣钱，在不需要验证码，没有经过我同意的情况下从我银行卡里扣钱，太可怕了，权限真大，银行那边居然能通过……”

紫牛新闻记者联系了其中一位网友，他告诉紫牛新闻记者，他联系了部分网友，发现了同一个问题，他们根本就没有在“去哪儿网”消费过，却被莫名扣款。

“我因为被扣的钱太少，跟客服打了好几次电话，让我等，后来一直没有消息，只能算了，如果钱多，我肯定不会就这样罢休。”该网友说，后续沟通实在太麻烦，每次都只能拨打“去哪儿网”的客服电话，每次都要重复一下，虽然他们有记录，但接线员并不能直接解决问题，说是在处理，但漫长的等待也耗不起。“最后就只能卸载，或者解除银行卡的绑定，不了了之。”这名网友说。

连线“去哪儿网”，客服称跟携程后台数据整合出现失误

“这种扣款竟然没有得到我的授权，也不需要我输入相关的验证码、取款密码，这太可怕了，它是怎么做到这一点的呢？”龚先生对紫牛新闻记者说，这种无赖式的扣款后果实在太严重了。

随后，紫牛新闻记者以消费者的身份联系了“去哪儿网”，并陈述了龚先生被扣款的经过。一位编号为“50460”的客服告诉紫牛新闻记者，因为最近“去哪儿网”跟“携程网”两家公司进行业务重组，产品资源是共享的，后台数据整合，才出现了这样的失误，但详细的过程需要进行核实。需要当事人提供注册账号、银行卡号等详细的信息，由他们查询后再进行认定。不过，“去哪儿网”的“拿去花”客服则坦承有些误扣，发现后会上报，再进行核查，如果确认确实是误扣，那就会退还。

不仅紫牛新闻记者多次联系发现维权艰难，龚先生也告诉紫牛新闻记者，“我先后多次电话联系‘去哪儿网’，不仅到现在它扣我的钱没有退，反倒至今也没有一个人给我打过电话。”龚先生称，除了退钱，他更想要一个该网的合理说法，要给与他有相似经历的消费者一个保证。

律师：“去哪儿网”涉嫌侵犯财产权和泄露公民的个人银行卡信息

对此，江苏东恒律师事务所陈令霞律师分析认为，在此案例中，“去哪儿网”在用户未消费却擅自扣款，这已侵犯了公民的财产权，可以要求返还财产并赔偿损失。按照《中华人民共和国侵权责任法》的相关规定，要求对方停止侵害、返还财产、赔偿损失及赔礼道歉。如果数额达到定罪标准，甚至可能涉嫌构成盗窃罪，届时将由司法机关介入调查。

不仅如此，陈律师告诉紫牛新闻记者，“去哪儿网”和“携程网”的这种做法，还可能涉嫌泄露公民的个人银行卡信息，涉嫌违反刑法的相关规定。

“龚先生原本是携程的用户，并未在‘去哪儿网’消费或者注册，却被无端扣款，结合客服所称的两家公司业务整合，可以认为是携程的后台向‘去哪儿网’提供了诸如龚先生等人的个人银行卡、网站支付密码等信息。” 早在2017年5月，中国银行办公厅内部发布了110号文，《关于加强小额支付系统集中代收付业务管理有关事项的通知》中就明确了集中代收付中心将严禁向公用事业类和公益类以外的其他机构提供代收付服务，对于已为其他机构提供代收付服务的集中代收付中心要求断开，并提出了2017年12月31日的期限。2017年11月13日央行进一步出台了《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》（银办发【2017】217号文）除了切断无证机构的支付业务渠道，也将全面检查并从严惩处持证机构为无证机构提供支付清算服务的违规行为。支付机构将代扣、快捷、网银等分放给下游支付机构甚至“二清”机构和“大商户”，最后都要受到相应惩处。