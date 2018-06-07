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Altaba用阿里ADS回购自家股票 所持阿里股份降至11%

Altaba用阿里ADS回购自家股票 所持阿里股份降至11%
2018年06月07日 20:32 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月7日晚间消息，Altaba公司今日宣布，已发起邀约收购，最多回购1.95亿股公司普通股，占所发行股票总数的约24%。

　　Altaba表示，此次股票回购以阿里巴巴股票作为货币，此举将使Altaba所持阿里巴巴股份从15%降至约11%。

　　Altaba称，将以0.35股阿里巴巴美国存托股(ADS)，以及阿里巴巴股票成交量加权平均价格(VWAP)乘以0.05的现金回购公司股票(每股回购价格)。

　　本周三，阿里巴巴ADS收于每股208.30美元，阿里巴巴VWAP为208.8445。Altaba股价收于每股80.28美元。基于Altaba的回购条件，此次股票回购的价格相当于每股83.35美元。

　　Altaba表示，还计划出售部分所持阿里巴巴股票来支付与此次股票回购相关的税款，并资助现金回购部分。

　　该交易完成后，以及出售部分阿里巴巴股票后，Altaba预计所持阿里巴巴股份将降至11%。

　　Altaba公司即雅虎的前身。去年6月，Verizon宣布完成44.8亿美元收购雅虎核心互联网资产交易。交易完成后，雅虎更名为“Altaba”，其主要资产为所持有的阿里巴巴集团15%的股份和雅虎日本公司35.5%的股份。(李明)

阿里雅虎ADS
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