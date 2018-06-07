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新华社:创新企业境内上市政策落地 谁会拿到试点资格

新华社:创新企业境内上市政策落地 谁会拿到试点资格
2018年06月07日 19:55 新华社
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　　原文题为《创新企业境内上市政策落地，谁有资格成为试点？》

　　刘慧、潘清/新华社

　　备受市场关注的创新企业境内发行上市政策落地。证监会6日发布一系列相关试点工作配套规则，这意味着符合条件的创新型企业可以开始申请试点境内发行上市。

　　哪些企业有资格成为试点？创新企业估值怎么定？如何防范过度炒作？……记者就市场关注的这些问题进行了采访。

　　谁有资格成为试点？

　　证监会6日发布《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等一系列试点工作配套规则，创新企业通过IPO和存托凭证（CDR）“登陆”A股的政策进一步明确。

　　业内人士介绍，存托凭证是指存托人签发，以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益的证券。

　　“本次试点设定了较高的门槛，面向符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的创新企业。”证监会相关部门负责人说，总体上看，试点门槛高于市场所谓“独角兽”企业的标准。

　　七大新经济领域成为试点重点行业。互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，这七大领域中达到相当规模的创新企业有望入选试点企业。

　　对于已在境外上市的大型红筹企业，市值不得低于2000亿元人民币；尚未在境外上市的红筹企业和境内企业，最近一年营业收入不得低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币，或收入快速增长，拥有自主研发、国际领先的技术，同行业竞争中处于相对优势地位。

　　上海证券交易所表示，将加强加快优质上市资源培育，突出对“BATJ”（百度阿里巴巴腾讯京东）类、“独角兽”企业的上市服务。深圳证券交易所则明确表示，要为“独角兽”开辟“绿色通道”。

　　创新企业怎么选？

　　据介绍，证监会将成立科技创新咨询委员会，对申请企业是否纳入试点范围作出初步判断。

　　咨询委定位为证监会的政策咨询机构，负责向证监会等部门提供专业咨询和政策建议，不仅对申请创新试点企业的技术状况、模式特征、发展前景等相关情况提供专业咨询，也对IPO、再融资、并购重组审核等相关问题提供咨询意见。

　　相关试点企业经过咨询委初审后，证监会再召开发审会，对企业是否符合法定发行上市条件进行审核。

　　创新企业估值怎么定？

　　创新企业将如何估值备受市场关注。市场人士分析，试点的创新企业在发展阶段、行业、技术、产品、模式上具有独特性，有的没有可比公司，有的尚未盈利，传统市盈率等估值方法不完全适用。

　　对于这些情况，证监会相关部门负责人表示，新的成熟估值模式尚未建立或未经有效检验，估值和定价难度较大，所以需要通过充分的市场询价来发现价格。在询价过程中，将充分发挥专业机构投资者的积极作用，增强他们在定价构成中的影响力。

　　对二级市场流动性有何影响？怎么防范过度炒作？

　　对于市场关注的二级市场流动性问题，业内专家指出，二级市场流动性是动态变化的，与多种因素相关。试点创新企业上市本质上是IPO。在近年A股IPO常态化的背景下，一二级市场已经形成了相对成熟、有效的流动性调解机制，这为试点企业发行上市创造了良好条件。

　　市场对于创新企业的热情由来已久。证监会表示将依法严把入口关，宁缺毋滥，稳妥推进创新企业发行股票和CDR试点工作。

　　对于可能出现的过度炒作，证监会表示将继续强化交易所一线监管，加强投资教育和风险提示力度，引导投资者理性参与交易。对炒作中存在的违法违规行为，证监会和交易所将坚决打击，毫不手软。

　　谁能投资CDR？投资者权益咋保护？

　　目前发布的规则并没有对投资者门槛作出规定，仅从投资者保护角度对投资者适当性作出要求。据了解，交易所将在后续业务规则中明确CDR投资者适当性管理的相关事项。

　　“需要强调的是，证监会不对企业质量、投资价值、投资者收益等作出判断。”这位负责人提醒，投资者应充分评估试点企业的各项风险，审慎作出投资决策，自主判断试点企业的投资价值，自行承担投资风险。

　　为确保境内外投资者的合法权益得到公平保护，证监会明确：投资者受到违法侵害同等赔偿、试点企业实现盈利前高管不得减持上市前持有的股票、确保CDR持有人实际享有的权益与境外基础股票持有人相当。

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