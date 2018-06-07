新浪科技> 互联网 > 正文

追踪APP激增 亟待道德与法律双重引领

追踪APP激增 亟待道德与法律双重引领
2018年06月07日 19:12 通信信息报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　特约撰稿　王鹏

　　在APP的海洋中，你想到或想不到的APP都在那里等待着下载。或许一般人接触得大多为常用APP，但更多脑洞大开的APP也正在快速渗入我们的生活中。如，追踪APP正在泛滥。在国内人人喊打且经过频繁治理的追踪APP，依然受到少部分人的欢迎。

　　而在海外市场，追踪APP也在被滥用。这些APP游走在灰色边缘，受到道德和法律的双重拷问。但就目前来看，治理追踪APP不是一件简单的事。毕竟有需求存在，就决定了部分开发者会“铤而走险”。

　　隐私追踪APP正肆虐

　　根据一项最新学术研究显示，超过200款APP为潜在的追踪者提供多种功能。KidGuard是一款电话APP，它将自己定性为“监控”儿童使用手机行为的工具。但它却另有目的，比如在某些博客文章中就直接展示“如何阅读爱人手机上删除的文本”等内容。类似的追踪APP近年来已经成倍增长，即使未经他人同意照样能收集相关的手机数据。

　　在国内，近年来，一些用人单位进行员工考勤的方式与时俱进地用上了“互联网+”。从签名、刷卡到录指纹、WiFi签到，再到当下日益普及的手机定位考勤APP，“追踪式”考勤将员工的活动轨迹尽收眼底。然而，这也引发社会广泛争议，赞成者认为此举能提升员工管理效率，是给员工“上发条”；反对者则质疑此举涉嫌侵犯隐私，是给员工“套紧箍”。

　　对此，业内专家表示人们的误解增加了追踪APP的滥用。人们认为，如果与被追踪者没有直接物理层面的接近，可能就没有那么大的危险。而这种认知，自然是错误的。从另一个角度看，关于追踪APP的统计数据很难被找到，因为被追踪者可能并不知道他们正在被“偷窥”。甚至即使他们认为正在被追踪，但因为这些APP善于隐藏很难被发现，导致确认是否被追踪变得很困难。

　　游走在道德与法律边缘

　　目前，美国尚没有联邦法律禁止定位追踪。当然，此类追踪行为可能会违反相关的州法律。但事实上，追踪APP游走在道德与法律边缘。比如某些追踪APP就打着保护未成年人的名义，让用户去追踪成年人的行动。此外，还有人强迫被追踪者去使用追踪APP——常发生于夫妻、恋人等关系中。

　　也正是道德和法律上的模糊性，为追踪APP创造了合适的成长环境。在这种环境中，合法和非法使用追踪APP没有明显的区别。此前来自纽约大学、康奈尔大学的研究人员联系了9家提供追踪服务的公司，研究人员声称自己是想偷偷追踪丈夫的女性。现实是残酷的：仅有一家公司拒绝提供帮助。

　　而在互联网上，很多人也在讨论如何使用追踪APP来实现一些不可告人的目标。有些追踪APP下方的评论甚至表示，对恋人等进行追踪是非常有必要的。自称世界最权威追踪APP的FlexiSPY在其网站上发布调查结果显示，52％的潜在客户都对其感兴趣。可见，追踪APP的市场非常广阔。

　　激化矛盾，从源头把控迫在眉睫

　　追踪APP的激增，引发苹果谷歌等公司监管服务方面的问题。这两家掌握两大智能手机操作系统的公司，长期以来都采取不同的方式来管理APP。苹果让iPhone用户难以从APP Store以外的地方下载APP，且对上架APP可以执行的操作有很多限制。

　　研究人员在测试APP Store中的几个追踪APP后发现，苹果严格的规则导致这些APP的监视能力较为有限。许多苹果商店中的APP都提供手机的位置跟踪，但对于更加侵扰性的追踪，就必须通过被追踪者的名字和密码来获取数据以解决苹果的限制。

　　谷歌的Android系统更为开放，允许人们从任何地方安装APP。而最具侵入性的追踪APP，基本上是在谷歌自己的Google Play外部找到。但研究人员在Google Play中发现两款追踪APP允许图标在被追踪者的手机上隐藏，甚至连相机都可无需通知即可运行。而这些行为，都是明显违反谷歌的相关规则。

　　苹果和谷歌的行为，事实上是在激化矛盾。身为手机系统的掌控者，它们应该肩负更多责任。既要加强对追踪APP上架前的监管，也要强化对事后的处理。只有从源头进行把控，才能让追踪APP真正偃旗息鼓，不再让用户受到困扰。

　　（本文系作者个人研究之观点，不代表本报立场。作者系知名IT评论人士）

追踪者道德法律
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有