追踪APP激增 亟待道德与法律双重引领

特约撰稿 王鹏

在APP的海洋中，你想到或想不到的APP都在那里等待着下载。或许一般人接触得大多为常用APP，但更多脑洞大开的APP也正在快速渗入我们的生活中。如，追踪APP正在泛滥。在国内人人喊打且经过频繁治理的追踪APP，依然受到少部分人的欢迎。

而在海外市场，追踪APP也在被滥用。这些APP游走在灰色边缘，受到道德和法律的双重拷问。但就目前来看，治理追踪APP不是一件简单的事。毕竟有需求存在，就决定了部分开发者会“铤而走险”。

隐私追踪APP正肆虐

根据一项最新学术研究显示，超过200款APP为潜在的追踪者提供多种功能。KidGuard是一款电话APP，它将自己定性为“监控”儿童使用手机行为的工具。但它却另有目的，比如在某些博客文章中就直接展示“如何阅读爱人手机上删除的文本”等内容。类似的追踪APP近年来已经成倍增长，即使未经他人同意照样能收集相关的手机数据。

在国内，近年来，一些用人单位进行员工考勤的方式与时俱进地用上了“互联网+”。从签名、刷卡到录指纹、WiFi签到，再到当下日益普及的手机定位考勤APP，“追踪式”考勤将员工的活动轨迹尽收眼底。然而，这也引发社会广泛争议，赞成者认为此举能提升员工管理效率，是给员工“上发条”；反对者则质疑此举涉嫌侵犯隐私，是给员工“套紧箍”。

对此，业内专家表示人们的误解增加了追踪APP的滥用。人们认为，如果与被追踪者没有直接物理层面的接近，可能就没有那么大的危险。而这种认知，自然是错误的。从另一个角度看，关于追踪APP的统计数据很难被找到，因为被追踪者可能并不知道他们正在被“偷窥”。甚至即使他们认为正在被追踪，但因为这些APP善于隐藏很难被发现，导致确认是否被追踪变得很困难。

游走在道德与法律边缘

目前，美国尚没有联邦法律禁止定位追踪。当然，此类追踪行为可能会违反相关的州法律。但事实上，追踪APP游走在道德与法律边缘。比如某些追踪APP就打着保护未成年人的名义，让用户去追踪成年人的行动。此外，还有人强迫被追踪者去使用追踪APP——常发生于夫妻、恋人等关系中。

也正是道德和法律上的模糊性，为追踪APP创造了合适的成长环境。在这种环境中，合法和非法使用追踪APP没有明显的区别。此前来自纽约大学、康奈尔大学的研究人员联系了9家提供追踪服务的公司，研究人员声称自己是想偷偷追踪丈夫的女性。现实是残酷的：仅有一家公司拒绝提供帮助。

而在互联网上，很多人也在讨论如何使用追踪APP来实现一些不可告人的目标。有些追踪APP下方的评论甚至表示，对恋人等进行追踪是非常有必要的。自称世界最权威追踪APP的FlexiSPY在其网站上发布调查结果显示，52％的潜在客户都对其感兴趣。可见，追踪APP的市场非常广阔。

激化矛盾，从源头把控迫在眉睫

追踪APP的激增，引发苹果和谷歌等公司监管服务方面的问题。这两家掌握两大智能手机操作系统的公司，长期以来都采取不同的方式来管理APP。苹果让iPhone用户难以从APP Store以外的地方下载APP，且对上架APP可以执行的操作有很多限制。

研究人员在测试APP Store中的几个追踪APP后发现，苹果严格的规则导致这些APP的监视能力较为有限。许多苹果商店中的APP都提供手机的位置跟踪，但对于更加侵扰性的追踪，就必须通过被追踪者的名字和密码来获取数据以解决苹果的限制。

谷歌的Android系统更为开放，允许人们从任何地方安装APP。而最具侵入性的追踪APP，基本上是在谷歌自己的Google Play外部找到。但研究人员在Google Play中发现两款追踪APP允许图标在被追踪者的手机上隐藏，甚至连相机都可无需通知即可运行。而这些行为，都是明显违反谷歌的相关规则。

苹果和谷歌的行为，事实上是在激化矛盾。身为手机系统的掌控者，它们应该肩负更多责任。既要加强对追踪APP上架前的监管，也要强化对事后的处理。只有从源头进行把控，才能让追踪APP真正偃旗息鼓，不再让用户受到困扰。

（本文系作者个人研究之观点，不代表本报立场。作者系知名IT评论人士）