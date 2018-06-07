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小米有望成CDR第一股，最早今日交申请

小米有望成CDR第一股，最早今日交申请
2018年06月07日 19:03 一财网
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　　第一财经APP 刘佳

　　小米或将成为第一家发行CDR的“独角兽”。

　　今日有报道称，小米最快于今日（6月7日）就发行CDR向中国证监会提出申请，而招股书最快于6月8日上网公开。“由于CDR各项细则6月7日晚间才披露，所以小米方面可能还需要针对最后的文件要求修订材料，如无特殊意外，应能于6月7日交表（提交申请表等材料）。”

　　6月7日下午，一位接近小米IPO项目人士对第一财经确认这一消息，称“在做准备，有可能今天递交。”

　　一天前的深夜，证监会正式发布实施《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》，同时还发布了IPO办法等另外8个配套规则，这意味着A股迎接“独角兽”已经万事俱备。

　　CDR是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。申请的条件包括：高新技术产业和战略性新兴产业，市值不低于2000亿，或最近一年营业收入不低于30亿元且估值不低于200亿；设立持续经营3年以上，最近3年内实际控制人未发生变更等。根据已公布格式内容要求，企业向证监会递交申请文件，报请证监会核准。公开发行CDR，需要向沪深交易所提出上市申请，交易所审核同意后，双方签订上市协议。

　　据中金公司预计，最早在7月份将迎来首个CDR上市，下半年预计有3~6支CDR或创新企业发行，估计募集资金总额范围1000~2500亿左右。

　　此前有报道称，独角兽发行CDR回归A股圈定8家试点公司，包括“BATJ”四巨头（百度阿里巴巴腾讯京东）、新浪微博网易和光学镜头设备商舜宇科技。

　　谁将成为CDR上市的第一股？

　　国金策略表示，由于证监会明确表示将严格掌握试点企业家数和融资规模，合理安排发行节奏。市场预期“阿里巴巴、京东和小米可能性较大”，融资规模60-300亿美元左右。按照监管层设定的试点门槛，共有5家已在海外上市的创新企业符合发行CDR的标准，分别为阿里、腾讯、百度、京东和网易。

　　今年5月初时，曾有接近小米IPO项目中介商人士对第一财经独家透露，虽然才只进行过有限的几次NDR（Non-Deal Roadshow，非交易路演），但消息传出后，几乎所有投行、券商都蜂拥而至围猎小米发行份额，甚至需要小米in house团队不断开会降温。不过，有的机构一面试图抢夺份额，一面也想压压价，为后面的交易留出更大的利润空间。

　　此前有消息称，小米计划7月份通过中国存托凭证（CDR）的形式在中国内地发售股票，筹资约30亿美元，占100亿美元IPO总额的30%，其余股票将在中国香港发售。

　　小米此前提交的招股书披露，小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34。亿元和1146.25亿元；经营利润为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元。2017年，小米收入同比增长67.5%，小米经营净利润同比增长222.7%。截至2018年3月31日，小米账面现金及现金等价物为142.2亿元。

　　除了小米，京东、百度和阿里巴巴也都可能在近一个月成为首批回归A股的科技公司。

　　对于CDR，京东方面此前表示，“我们注意到了媒体关于资本市场政策变化的报道，也在积极关注此事，如果政策允许，京东也非常有意愿回归国内市场实现两地上市。”百度曾在多次公开场合表达过回归国内上市的想法。

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