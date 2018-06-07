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社交电商分享砍价模式蔓延 埋个人信息泄露隐患

社交电商分享砍价模式蔓延 埋个人信息泄露隐患
2018年06月07日 19:01 通信信息报
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　　继“点赞潮”“红包潮”之后，“砍价潮”如今来袭。中国青年报社社会调查中心联合问卷网的一项调查显示，85.0%的受访者被迫在网络社交平台发过信息，求点赞和求帮忙“砍价”是受访者最常被迫转发的信息。

　　从大蒜到爆款再到酒店，社交电商分享砍价模式四处蔓延。近日，同程艺龙也试水了一把社交电商，首创酒店分享“砍价”模式。朋友圈中砍价信息弥漫，有人欢喜有人愁，还有人遭遇个人信息泄漏带来的困扰。

　　酒店分享“砍价”模式出现

　　社交+电商是当前电商领域一个新风口，除了炙手可热的拼多多，京东、淘宝、唯品会等老牌电商平台也纷纷进场。

　　去年6月，网易公司试水社交零售平台“网易推手”，基于网易考拉海购、网易严选平台上收益丰厚、广受市场欢迎的爆款推品，同时推出“网易造富计划”吸引更多的“推手”加入。

　　拼多多的成长让各大电商平台看到了社交电商的巨大潜力。近日，同程艺龙也上线了一个酒店分享“砍价”活动，参与的用户在订单确认后可通过邀请好友“砍价”，最高可砍价至五折，最多可获得100元返现，用户在成功入住后可以领取返现。

　　据了解，同程艺龙此次上线的国内酒店分享“砍价”活动属于前期“探路”，5月30日告一段落，旨在充分收集用户反馈以便完善流程和体验，之后该活动将作为一个常规版块长期服务用户。相关方面表示，电商领域基于互联网人口红利的大流量时代已经落下帷幕，社交红利正在创造新的增长点。

　　以较低成本获取流量

　　社交电商的本质，就是利用社交关系和个人影响力，让消费者产生购买行为，并通过社交拉动更多用户参与，从而裂变出更多细分流量入口。

　　电子商务研究中心主任曹磊指出，社交电商运营拼团、分销和社群三大模式能以较低成本获取大量用户。用户通过拼团模式分享商品链接，相当于免费在做平台推广，因此为平台带来了低成本的用户流量。同时对于用户而言，拼团带来的较低价格则节省了购买成本。

　　业内人士表示，微信等社交应用建构了新型社交关系，增进用户间的交流联系，让关系圈子不断延伸。社交+电商利用社交关系链的稳定性、高沟通性与传播性实现有效互动。而同程艺龙酒店首创分享“砍价”模式，消费者本身享受到了优惠的同时，通过裂变式的传播方式也将相关信息传达到了更多的人，刺激了更多人的消费。将旅游与社交电商模式相融合，抢滩微信社交电商红利，同程艺龙的此类创新颇有想象空间。

　　砍价模式有争议

　　看到“求砍价”的链接，人们大多会碍于情面点进去。这时，相关页面会生成一个二维码，提示你长按识别进行关注，或者出现需要你输入姓名、手机号码等信息进行验证的栏目，有的甚至还需要转发，才能最终完成“帮砍价”。

　　对此，在中国青年报社的问卷网中，北京某高校学生徐芳（化名）就表示， 当她点击帮忙砍价的链接，发现需要输入个人手机号进行验证才能登录砍价，基本都会放弃帮忙，更不会进行转发。她觉得，自己转发了信息也不一定真的能帮助到朋友，“这往往只是商家的一种营销手段，而且这样的操作可能会泄漏个人信息，随意转发信息是对朋友圈其他朋友的不负责任”。

　　日前，拼多多针对近期网上流传的“女子砍价被骗50万上吊”“夫妻砍价被扣60万跳楼”“砍价被盗银行账号”等谣言，发布百万悬赏，意欲揪出幕后黑手。

　　尽管如此，砍价模式仍然受到不少争议。

　　据《华商报》报道，近日，旬阳市民刘女士成功“砍价”，砍到0元，并不见心仪的旅行箱，却收到诈骗短信。此外，《唐山晚报》、《荆门日报》近期都有类似报道。

　　一些所谓的“砍价”优惠，不过是网络上兴起的一种营销模式。不同的平台发起类似的活动，目的可就不一样了，所以对于一些来源不明的砍价活动，大家还是绕路而行为好。

　　有相关专业人士提醒，一些不法分子可能将朋友圈的嵌入式广告链接至钓鱼网站，让市民蒙受钱财损失。这种类型的砍价分享活动存在一定的安全风险，消费者在点击这种广告类型的链接时要确认其是否为正规网站，不在不信任的网站上填写自己的个人信息，确保个人信息尽量不外泄。

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