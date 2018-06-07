吉利、腾讯进军动车WiFi 李书福和小马哥想下什么棋

原标题：吉利、腾讯43亿进军动车WiFi，李书福和小马哥想下什么棋？

竞标高铁Wi-Fi运营商，在业内看来这对于吉利来说是一次“脑洞大开”的尝试。作为一家汽车制造商，吉利竞标的意义何在？而此次腾讯与吉利的跨界合作，双方又基于何种出发点？

“确实我们当时是和腾讯去联合竞标的。”浙江吉利控股集团（下称“吉利集团”）公关部人士告诉第一财经记者。在竞得的49％的股权中，吉利控股占股39%，腾讯占股10%，中国铁路总公司占股51%。

6月7日早间，吉利集团与腾讯双双发布消息，二者携手成功中标动车网络科技有限公司（下称“动车网络”）49%股权转让项目，未来将与中国铁路总公司（下称“中铁总公司”）及其相关公司，共同经营增值服务。

资料显示，动车网络成立于2017年12月20日，是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组Wi-Fi的企业。记者查阅北京产权交易所官网后发现，今年4月2日，该网站挂出一则产权转让公告显示，动车网络科技有限公司49%股权拟转让，转让底价30.49亿元。而该网站公告显示，最终吉利和腾讯联手以43亿元的价格成功竞得动车网络49%的股权。

熟悉吉利控股董事长李书福的人都知道，李书福是一个极具前瞻眼光、且务实的舵手，对于吉利来说，参与竞标的目的肯定并非单纯地赚一笔那么简单，背后必然与吉利的未来战略布局相关。

当下，随着汽车向智能化、移动互联转型，车企也都在从传统的汽车制造商向移动出行服务商转型的过程中，吉利也在近期提出要转型成为一家汽车科技公司。汽车已经不单纯是一个产品、或是出行的交通工具，而是一种能为消费者提供场景化出行服务的新的移动终端。

李书福表示：“作为不断推进前沿技术发展的汽车科技公司，吉利控股在交通出行领域、智能生态和用户体验方面积累了丰富的经验，参与‘互联网+高铁’项目的运营，是吉利控股支持铁路部门混改的一次实践性探索，也是吉利控股布局未来出行、转型发展的重要一步。”

在此之前，吉利已经在布局移动出行业务，一方面通过海外并购，布局了飞行汽车项目，与此同时，在网约车和汽车共享领域，曹操专车也在全国多个地方已经进行了布局。

但是，李书福的目标是为消费者打造一体化的交通出行服务，动车、高铁作为消费者出行的重要交通工具，吉利积极进行布局在记者看来也是情理之中。

按照吉利和腾讯的共同说法，动车网络的产品上线后，除了为旅客提供优质的动车组Wi-Fi接入体验，还会进一步拓展休闲文化娱乐、内容资讯、商旅办公、特色购物、联程出行等增值服务，未来还有望以铁路会员为连接器，进一步拓展大生活圈服务。

这并非一个抽象的概念，如何能将腾讯在信息娱乐的资源和经验，与吉利在移动出行领域的资源打通，未来双方不仅将在具体的诸如电商、网约车等具体业务上存在巨大的想象空间，高频的出行业务还将带来大量的数据积淀可以利用。试想一下，利用Wi-Fi，以后你可以在动车上一边畅快地“吃鸡”，到站后一键预约吉利的“曹操专车”，无缝对接行程，行程间隙得空还可以浏览双方联手打造的电商平台，说不定还可以一键下单一辆车。

这样的想象空间是目前很多车企都在尝试做到的，但事实上，对于车企来说，面临的一个很重要的问题是，从哪里获取流量，以及如何增加与用户的黏度？涉足动车Wi-Fi的运营，从某种程度上说，吉利已经掌握了很大一部分高频出行的用户流量。官方统计数据显示，截至2017年，中国高铁里程已达2.5万公里，占全世界高铁总里程66.3%，动车组年运送旅客达17.1亿人次，覆盖人群约2亿人。