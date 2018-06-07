新浪科技> 互联网 > 正文

吉利、腾讯进军动车WiFi 李书福和小马哥想下什么棋

吉利、腾讯进军动车WiFi 李书福和小马哥想下什么棋
2018年06月07日 13:03 一财网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：吉利、腾讯43亿进军动车WiFi，李书福和小马哥想下什么棋？

　　竞标高铁Wi-Fi运营商，在业内看来这对于吉利来说是一次“脑洞大开”的尝试。作为一家汽车制造商，吉利竞标的意义何在？而此次腾讯与吉利的跨界合作，双方又基于何种出发点？

　　“确实我们当时是和腾讯去联合竞标的。”浙江吉利控股集团（下称“吉利集团”）公关部人士告诉第一财经记者。在竞得的49％的股权中，吉利控股占股39%，腾讯占股10%，中国铁路总公司占股51%。

　　6月7日早间，吉利集团与腾讯双双发布消息，二者携手成功中标动车网络科技有限公司（下称“动车网络”）49%股权转让项目，未来将与中国铁路总公司（下称“中铁总公司”）及其相关公司，共同经营增值服务。

　　资料显示，动车网络成立于2017年12月20日，是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组Wi-Fi的企业。记者查阅北京产权交易所官网后发现，今年4月2日，该网站挂出一则产权转让公告显示，动车网络科技有限公司49%股权拟转让，转让底价30.49亿元。而该网站公告显示，最终吉利和腾讯联手以43亿元的价格成功竞得动车网络49%的股权。

　　熟悉吉利控股董事长李书福的人都知道，李书福是一个极具前瞻眼光、且务实的舵手，对于吉利来说，参与竞标的目的肯定并非单纯地赚一笔那么简单，背后必然与吉利的未来战略布局相关。

　　当下，随着汽车向智能化、移动互联转型，车企也都在从传统的汽车制造商向移动出行服务商转型的过程中，吉利也在近期提出要转型成为一家汽车科技公司。汽车已经不单纯是一个产品、或是出行的交通工具，而是一种能为消费者提供场景化出行服务的新的移动终端。

　　李书福表示：“作为不断推进前沿技术发展的汽车科技公司，吉利控股在交通出行领域、智能生态和用户体验方面积累了丰富的经验，参与‘互联网+高铁’项目的运营，是吉利控股支持铁路部门混改的一次实践性探索，也是吉利控股布局未来出行、转型发展的重要一步。”

　　在此之前，吉利已经在布局移动出行业务，一方面通过海外并购，布局了飞行汽车项目，与此同时，在网约车和汽车共享领域，曹操专车也在全国多个地方已经进行了布局。

　　但是，李书福的目标是为消费者打造一体化的交通出行服务，动车、高铁作为消费者出行的重要交通工具，吉利积极进行布局在记者看来也是情理之中。

　　按照吉利和腾讯的共同说法，动车网络的产品上线后，除了为旅客提供优质的动车组Wi-Fi接入体验，还会进一步拓展休闲文化娱乐、内容资讯、商旅办公、特色购物、联程出行等增值服务，未来还有望以铁路会员为连接器，进一步拓展大生活圈服务。

　　这并非一个抽象的概念，如何能将腾讯在信息娱乐的资源和经验，与吉利在移动出行领域的资源打通，未来双方不仅将在具体的诸如电商、网约车等具体业务上存在巨大的想象空间，高频的出行业务还将带来大量的数据积淀可以利用。试想一下，利用Wi-Fi，以后你可以在动车上一边畅快地“吃鸡”，到站后一键预约吉利的“曹操专车”，无缝对接行程，行程间隙得空还可以浏览双方联手打造的电商平台，说不定还可以一键下单一辆车。

　　这样的想象空间是目前很多车企都在尝试做到的，但事实上，对于车企来说，面临的一个很重要的问题是，从哪里获取流量，以及如何增加与用户的黏度？涉足动车Wi-Fi的运营，从某种程度上说，吉利已经掌握了很大一部分高频出行的用户流量。官方统计数据显示，截至2017年，中国高铁里程已达2.5万公里，占全世界高铁总里程66.3%，动车组年运送旅客达17.1亿人次，覆盖人群约2亿人。

吉利腾讯WiFi
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有